Экономика
ФинмаркетАмериканские фондовые индексы упали на 3,4-3,7%
Nasdaq Composite по итогам торгов рухнул на 355,31 пункта (3,71%) - до 9221,28 пункта. Котировки акций Tesla Inc. упали в понедельник на 7,5%. Производитель электромобилей имеет предприятия в Китае, а также поставляет свыше 10% своей продукции в эту страну.
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Вслед за европейскими рынками падением открылись и американские биржи. Все боятся коронавируса
Фонтанка.Рувчера в 11:12
Биржи США закрылись в «красной зоне» из-за опасений вокруг коронавируса
Аргументы и Фактывчера в 20:22
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Биатлон
На Логинова и Касперовича в Италии завели уголовное дело
В Италии возбуждены уголовные дела в отношении российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича, сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.
Экономика
В России на четверть выросла продажа имущества россиян за долги
В 2019 году на торгах было продано имущество россиян-должников на 15 миллиардов рублей.
Общество
Умер последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов
Культура
Россельхозбанк выпустит «сказочные» карты
Россельхозбанк объявил о выпуске «сказочных» карт с изображением картин из собрания Третьяковской галереи.
Футбол
Погба: «„Ливерпуль“ заслуживает того, где они сейчас находятся»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба высказался по поводу лидерства «Ливерпуля». «Ливерпуль» гораздо сильнее всех остальных.
Политика
Путин: приходилось «цыкать» на министров, чтобы запустить крупные проекты
Президент России Владимир Путин рассказал о том, что обсуждение ряда крупных инфраструктурных проектов с бывшим руководителем Минфина Алексеем Кудриным и экс-министром экономики Германом Грефом часто выдавалось напряженным.
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно изменило маршрут
Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое, по словам министра энергетики Александра Новака, может быть использовано для прокладки труб «Северного потока-2», сменило пункт назначения.
Общество
Счетная палата усомнилась в эффективности расходов на госадвокатов
Работа государственных адвокатов может не отвечать «высоким требованиям, гарантированным Конституцией», это создает риски для эффективности бюджетных расходов на их вознаграждения.
Происшествия
Семь россиян с Diamond Princess поместили на карантин во Владивостоке
Общество
В ВОЗ заявили о потенциале пандемии коронавируса
Вспышка коронавируса, которая была зафиксирована в конце прошлого года в китайском Ухане, не является пандемией, но может ею стать.
Происшествия
СК опубликовал видео последствий обрушения в строящемся доме в Ижевске
Следственный комитет России опубликовал на своём канале в YouTube видео следственных действий на строящемся объекте в Ижевске, где при обрушении лестничного марша погиб один строитель, ещё один пострадал.
Общество
В Греции произошли беспорядки из-за новых лагерей для мигрантов
Жители греческих островов Лесбос и Хиос выступили против строительства новых лагерей для мигрантов.
Игры
Microsoft раскрыла новые характеристики консоли Xbox Series X
Компания Microsoft поделилась новыми подробностями игровой консоли Xbox Series X. Она получит графический процессор на базе AMD RDNA 2 мощностью 12 терафлопс (в 8 раз больше, чем у Xbox One и в два раза больше, чем у Xbox One X).
Политика
Путин назвал главную задачу при реализации нацпроектов в РФ
Президент России Владимир Путин назвал главную задачу при реализации нацпроектов в РФ.
Экономика
В Госдуму внесен проект о праве самостоятельно продать заложенное в банке имущество по максимальной цене
Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая внесла в нижнюю палату парламента законопроект, дающий гражданину возможность самостоятельно продать имущество, которое находится в залоге у банка, по максимально выгодной цене.
Общество
Украинцы с лайнера Diamond Princess отказались эвакуироваться
Большинство украинцев, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess в японском порту, отказались эвакуироваться на Украину.
Космос
Компания Blue Origin открывает новый завод по производству ракетных двигателей в Алабаме
Завод по производству двигателей открылся в Хантсвилле, также известном как «Ракетный город», 17 февраля.
Экономика
Богатейшие люди мира за день потеряли 139 миллиардов долларов
Самые богатые люди мира потеряли 139 миллиардов долларов в понедельник из-за опасений на фондовых рынках, что коронавирус ударит по мировой экономике.
Экономика
СМИ узнали о разработке новой стратегии по утилизации товаров
Вице-премьер Виктория Абрамченко, которая в новом правительстве курирует вопросы экологии, выступила против реформы института расширенной ответственности производителей (РОП) и импортеров за утилизацию отходов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника.
Кино
Мемориал Аушвиц-Биркенау раскритиковал компанию Amazon
Ранее мемориальный музей Аушвиц-Биркенау подверг критике Amazon за продажу книг, «содержащих нацистскую пропаганду».
Гаджеты
«Экран мечты» Xiaomi Mi 10 выглядит устаревшим на фоне этого дисплея 120/270 Гц
Ранее сообщалось, что частота обновления изображения дисплея составит 120 Гц.
Экономика
В России изменят правила выдачи кредитов
В электронном виде выдаются кредиты, ведутся депозитные счета, проводятся всевозможные переводы.
Шоу-бизнес
Собчак ответила на обвинения Успенской после шоу «Док-Ток»
Телеведущая Ксения Собчак ответила на обвинения певицы Любови Успенской, которая назвала ее «холодной, циничной и пустой ведущей шоу» после съемок программы «Док-Ток».
Армия и оружие
США провели учения на случай ядерного удара России
США провели учения на случай российского ядерного удара по Европе и возможной ответной реакции со стороны США, сообщил представитель Пентагона на брифинге.
Общество
Телеведущая Малышева отреагировала на критику цен в своём медцентре
Малышева ответила, что в частной клинике пациенты вынуждены платить врачам, однако у них есть альтернатива — бесплатная больница.
Общество
Суд освободил по УДО экс-главу ФСИН Реймера
Центральный районный суд Калининграда освободил по УДО бывшего главу ФСИН России Александра Реймера, который отбывал наказание за мошенничество.
Экономика
Каждый новорожденный обходится бюджету РФ в 8 миллионов рублей
Государство добилось увеличения рождаемости за счет выдачи материнского капитала, при этом его затраты на каждого новорожденного составляют не менее 8 миллионов рублей.
Гаджеты
Huawei представила новый складной смартфон Huawei Mate Xs с 5G
Баскетбол
Майкл Джордан: «Кобе Брайант был моим младшим братом»
Легендарный игрок «Чикаго» и владелец «Шарлотт» Майкл Джордан произнес трогательную речь на церемонии прощания с Кобе Брайантом и его дочерью Джианной.