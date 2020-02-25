Экономика

ФинмаркетФинмаркетАмериканские фондовые индексы упали на 3,4-3,7%

Nasdaq Composite по итогам торгов рухнул на 355,31 пункта (3,71%) - до 9221,28 пункта. Котировки акций Tesla Inc. упали в понедельник на 7,5%. Производитель электромобилей имеет предприятия в Китае, а также поставляет свыше 10% своей продукции в эту страну.
Читать в источнике
Комментировать17

Подробнее о событии

Фондовые торги в США завершились в сильном минусе из-за коронавируса

Росбалт01:10

Индексы РФ, золото, «Лента»: за какими котировками следить сегодня

РБК01:00

Вслед за европейскими рынками падением открылись и американские биржи. Все боятся коронавируса

Фонтанка.Рувчера в 11:12

Биржи США закрылись в «красной зоне» из-за опасений вокруг коронавируса

Аргументы и Фактывчера в 20:22

Фондовые торги в США закрылись падением индексов из-за опасений относительно коронавируса

ТАССвчера в 16:51

Биржи США закрылись в «красной зоне» на опасениях вокруг коронавируса

ПРАЙМвчера в 16:27

Азиатские биржи рухнули вслед за американскими из-за коронавируса

Московский Комсомолецвчера в 21:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 02:16, Ашберн
Биатлон

На Логинова и Касперовича в Италии завели уголовное дело

В Италии возбуждены уголовные дела в отношении российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича, сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.
Мойка78 23 февраля в 16:44
Экономика

В России на четверть выросла продажа имущества россиян за долги

В 2019 году на торгах было продано имущество россиян-должников на 15 миллиардов рублей.
Вести.Ru 02:12
Общество

Умер последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов

Ведомости 01:23
Культура

Россельхозбанк выпустит «сказочные» карты

Россельхозбанк объявил о выпуске «сказочных» карт с изображением картин из собрания Третьяковской галереи.
ИА БанкИнформСервис 01:14
Футбол

Погба: «„Ливерпуль“ заслуживает того, где они сейчас находятся»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба высказался по поводу лидерства «Ливерпуля». «Ливерпуль» гораздо сильнее всех остальных.
Евро-футбол.ру вчера в 16:03
Политика

Путин: приходилось «цыкать» на министров, чтобы запустить крупные проекты

Президент России Владимир Путин рассказал о том, что обсуждение ряда крупных инфраструктурных проектов с бывшим руководителем Минфина Алексеем Кудриным и экс-министром экономики Германом Грефом часто выдавалось напряженным.
Комсомольская правда 02:15
Спорт

Норвежка Йохауг пожаловалась на травлю в интернете из-за допинга

Нева Спорт 01:38
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно изменило маршрут

Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое, по словам министра энергетики Александра Новака, может быть использовано для прокладки труб «Северного потока-2», сменило пункт назначения.
Коммерсантъ вчера в 09:49
Общество

Счетная палата усомнилась в эффективности расходов на госадвокатов

Работа государственных адвокатов может не отвечать «высоким требованиям, гарантированным Конституцией», это создает риски для эффективности бюджетных расходов на их вознаграждения.
РБК 01:22
Происшествия

Семь россиян с Diamond Princess поместили на карантин во Владивостоке

RT на русском 00:05
Общество

В ВОЗ заявили о потенциале пандемии коронавируса

Вспышка коронавируса, которая была зафиксирована в конце прошлого года в китайском Ухане, не является пандемией, но может ею стать.
ТК Звезда вчера в 10:47
Происшествия

СК опубликовал видео последствий обрушения в строящемся доме в Ижевске

Следственный комитет России опубликовал на своём канале в YouTube видео следственных действий на строящемся объекте в Ижевске, где при обрушении лестничного марша погиб один строитель, ещё один пострадал.
РИА Новости вчера в 10:33
Общество

В Греции произошли беспорядки из-за новых лагерей для мигрантов

Жители греческих островов Лесбос и Хиос выступили против строительства новых лагерей для мигрантов.
RT на русском 00:47
Игры

Microsoft раскрыла новые характеристики консоли Xbox Series X

Компания Microsoft поделилась новыми подробностями игровой консоли Xbox Series X. Она получит графический процессор на базе AMD RDNA 2 мощностью 12 терафлопс (в 8 раз больше, чем у Xbox One и в два раза больше, чем у Xbox One X).
News.ru 02:02
Политика

Путин назвал главную задачу при реализации нацпроектов в РФ

Президент России Владимир Путин назвал главную задачу при реализации нацпроектов в РФ.
Политика Сегодня 02:07
Экономика

В Госдуму внесен проект о праве самостоятельно продать заложенное в банке имущество по максимальной цене

Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая внесла в нижнюю палату парламента законопроект, дающий гражданину возможность самостоятельно продать имущество, которое находится в залоге у банка, по максимально выгодной цене.
Агентство Москва 01:49
Общество

Украинцы с лайнера Diamond Princess отказались эвакуироваться

Большинство украинцев, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess в японском порту, отказались эвакуироваться на Украину.
Известия вчера в 20:57
Космос

Компания Blue Origin открывает новый завод по производству ракетных двигателей в Алабаме

Завод по производству двигателей открылся в Хантсвилле, также известном как «Ракетный город», 17 февраля.
V-kosmose.com 23 февраля в 12:25
Экономика

Богатейшие люди мира за день потеряли 139 миллиардов долларов

Самые богатые люди мира потеряли 139 миллиардов долларов в понедельник из-за опасений на фондовых рынках, что коронавирус ударит по мировой экономике.
РИА Новости 00:59
Экономика

СМИ узнали о разработке новой стратегии по утилизации товаров

Вице-премьер Виктория Абрамченко, которая в новом правительстве курирует вопросы экологии, выступила против реформы института расширенной ответственности производителей (РОП) и импортеров за утилизацию отходов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника.
РБК 02:07
Кино

Мемориал Аушвиц-Биркенау раскритиковал компанию Amazon

Ранее мемориальный музей Аушвиц-Биркенау подверг критике Amazon за продажу книг, «содержащих нацистскую пропаганду».
Дилетант вчера в 06:12
Гаджеты

«Экран мечты» Xiaomi Mi 10 выглядит устаревшим на фоне этого дисплея 120/270 Гц

Ранее сообщалось, что частота обновления изображения дисплея составит 120 Гц.
iXBT.com 00:34
Экономика

В России изменят правила выдачи кредитов

В электронном виде выдаются кредиты, ведутся депозитные счета, проводятся всевозможные переводы.
Российская газета 01:51
Шоу-бизнес

Собчак ответила на обвинения Успенской после шоу «Док-Ток»

Телеведущая Ксения Собчак ответила на обвинения певицы Любови Успенской, которая назвала ее «холодной, циничной и пустой ведущей шоу» после съемок программы «Док-Ток».
Экономика сегодня вчера в 03:39
Армия и оружие

США провели учения на случай ядерного удара России

США провели учения на случай российского ядерного удара по Европе и возможной ответной реакции со стороны США, сообщил представитель Пентагона на брифинге.
Rambler News Service 22 февраля в 03:37
Общество

Телеведущая Малышева отреагировала на критику цен в своём медцентре

Малышева ответила, что в частной клинике пациенты вынуждены платить врачам, однако у них есть альтернатива — бесплатная больница.
REGNUM 01:09
Общество

Суд освободил по УДО экс-главу ФСИН Реймера

Центральный районный суд Калининграда освободил по УДО бывшего главу ФСИН России Александра Реймера, который отбывал наказание за мошенничество.
REGNUM 01:56
Экономика

Каждый новорожденный обходится бюджету РФ в 8 миллионов рублей

Государство добилось увеличения рождаемости за счет выдачи материнского капитала, при этом его затраты на каждого новорожденного составляют не менее 8 миллионов рублей.
URA.Ru вчера в 21:45
Гаджеты

Huawei представила новый складной смартфон Huawei Mate Xs с 5G

Shraibikus News 02:11
Баскетбол

Майкл Джордан: «Кобе Брайант был моим младшим братом»

Легендарный игрок «Чикаго» и владелец «Шарлотт» Майкл Джордан произнес трогательную речь на церемонии прощания с Кобе Брайантом и его дочерью Джианной.
Sports.ru 00:40
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное