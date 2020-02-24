Экономика
ФинмаркетАмериканские фондовые индексы упали на 3,4-3,7%
Nasdaq Composite по итогам торгов рухнул на 355,31 пункта (3,71%) - до 9221,28 пункта. Котировки акций Tesla Inc. упали в понедельник на 7,5%. Производитель электромобилей имеет предприятия в Китае, а также поставляет свыше 10% своей продукции в эту страну.
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Вслед за европейскими рынками падением открылись и американские биржи. Все боятся коронавируса
Фонтанка.Рувчера в 11:12
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Низкая оценка от профессионального жюри, которую получил представлявший Украину на "Евровидении-2018" певец Melovin, могла быть наказанием за скандал с Россией, заявил Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
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Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве Япончика
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В Сочи двоих детей унесло в море во время шторма
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Роспотребнадзор не рекомендует посещать Италию, Южную Корею и Иран
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«Барселона» спаслась от поражения в матче с «Наполи»
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Наполи» и «Барселоной» завершился вничью – 1:1 В составе хозяев отличился Дрис Мертенс.
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На орбите Луны замечена «космическая станция» инопланетян
Уфологи выдвинули предположение, что это инопланетная космическая станция. Ролик привлек внимание огромного количества пользователей.
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Компания Lucasfilm презентовала новую эпоху «Звездных войн»
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Посольство Китая попросило власти Москвы прекратить проверки граждан КНР в общественном транспорте
Ранее СМИ сообщили, что в Москве водителей наземного общественного транспорта — автобусов, троллейбусов, трамваев и электробусов — обязали сообщать диспетчерам, если в салоне находятся «лица китайской национальности».
Общество
В Кургане с премьер-министром Мишустиным обсуждают развитие Зауралья
Премьер-министр проводит совещание «Об утверждении индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области на 2020−2024 гг».
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В Третьяковке открылась выставка-сказка
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В Красноярске массово «минируют» школы
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Пара принимает поздравления в Сети Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" жены Александра Овечкина, Анастасии Шубской, появилась серия трогательных семейных фотографий.
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Что же касается голкипера "Рейнджерс" Александра Георгиева, то он отразил 42 броска из 45.
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Экономисты оценили последствия новых санкций против России
"Новые санкции вряд ли навредят России и будут иметь значительные непредусмотренные и неопределенные последствия для рынков", – отметила заместитель главного экономиста IIF Элина Рыбакова.
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Жители Азербайджана вспоминают жертв массового убийства в Ходжалы
В канун 28-й годовщины трагических событий в Ходжалы, при штурме которого погибли более 600 человек, траурные мероприятия по жертвам трагедии прошли как в Азербайджане, так и за рубежом, а очевидцы массового убийства поделились своими воспоминаниями.
Происшествия
Семь россиян с Diamond Princess поместили на карантин во Владивостоке
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Альбина Кычкина назначена на должность бизнес-омбудсмена Якутии
Ил Тумэном утверждена кандидатура Альбины Кычкиной на должность уполномоченного по правам предпринимателей.
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«Сын Порошенко» посетил концерт российского рэпера, заявили в Раде
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СМИ узнали о планах «Единой России» поменять название и лидера
В статье говорится, что в ближайшие время партия планирует провести с ОНФ объединительный съезд, где поменяют устав, название и структуру управления партией.
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Седьмой сезон сериала «Сваты» станет финальным
Седьмой сезон популярного комедийного сериала «Сваты» станет последним.
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