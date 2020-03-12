Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:51 мск вырос на 665,17 пункта (3,14%) - до 21865,79 пункта. Значение Standard & Poor's 500 выросло на 89,09 пункта (3,59%), составив 2569,73 пункта. Индекс Nasdaq Composite прибавил 246,76 пункта (3,43%), его значение составило 7448,56 пункта.

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