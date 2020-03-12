Экономика
ФинмаркетАмериканские фондовые индексы уверенно повышаются в пятницу
Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:51 мск вырос на 665,17 пункта (3,14%) - до 21865,79 пункта. Значение Standard & Poor's 500 выросло на 89,09 пункта (3,59%), составив 2569,73 пункта. Индекс Nasdaq Composite прибавил 246,76 пункта (3,43%), его значение составило 7448,56 пункта.
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ВОЗ поддержала идею Погба по борьбе с коронавирусом
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14 марта выбрано Днем числа пи неслучайно.
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У второго ребенка в России выявили коронавирус
Оперативный штаб сообщил, что за последние сутки в России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, три из них — в Санкт-Петербурге.
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39-летний российский бизнесмен умер в тренажерном зале
Бизнесмен, бывший генеральный директор компании «Татспиртпром» Ирек Миннахметов умер в Казани в возрасте 39 лет.
Экономика
Мантуров увидел плюсы для российской промышленности в ослаблении рубля
Ослабление рубля повышает конкурентоспособность большинства отраслей российской промышленности, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
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В Петербурге запретили все массовые мероприятия из-за коронавируса
В Петербурге ввели запрет на проведение массовых мероприятий во избежание распространения нового коронавируса.
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Режим ЧС введен в Находке после разлива мазута
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«Ливерпуль» в овертайме проиграл «Атлетико» и выбыл из Лиги чемпионов
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Хоккеисты «Салавата Юлаева» выбили «Авангард» из Кубка Гагарина
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Зеленский предупредил о «надлежащем ответе» ВСУ на обстрелы в зоне ООС
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Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры по окончании сезона
Французский биатлонист Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры по окончании сезона.
Экономика
Назван очаг возможного финансового кризиса
Если распространение коронавируса COVID-19 приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом, скорее всего, станет банковский сектор Италии.
Здоровье
15 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Китае за сутки
На территории материкового Китая за истекшие сутки зарегистрировано 11 смертей вследствие заражения коронавирусом COVID-19 и 15 новых заболевших, сообщил в четверг Госкомитет здравоохранения КНР.
Гаджеты
LG объявила старт продаж 14 OLED-моделей
LG Electronics (LG) запускает в продажу линейку телевизоров 2020 года - 14 новых OLED-моделей, включая серию GX Gallery, модели 8K ZX и телевизоры 4K Ultra HD.
Армия и оружие
США закажут ракету-обманку для ПВО
Командование авиационных систем Военно-морских сил США собирается заключить контракт с американской компанией Raytheon на производство ракеты Miniature Air Launched Decoy - Navy (MALD-N), которая используется в качестве ложной цели для систем противовоздушной обороны противника, сообщает британская газета Jane's.
Происшествия
В Ингушетии подтвердили гибель человека при перестрелке
Магас, 13 марта 2020, 21:23 — REGNUM Один человек погиб, ещё двое пострадали и один похищен в результате перестрелки в одном из сёл Ингушетии.
Политика
Помпео: США ввели санкции против дочерней компании «Роснефти»
США ввели санкции против дочерней компании "Роснефти". Соответствующий пост опубликовал в Twitter госсекретарь США Майк Помпео.
Экономика
Кудрин допустил рост бедности в России
Россия по итогам 2020 года может столкнуться с ростом бедности.
Здоровье
Врач назвал четыре основные угрозы коронавируса для РФ
По мнению Будянского, при вспышке нового коронавируса в России под 14-дневный карантин могут попасть около 50% населения страны.
Политика
Парламент Якутии одобрил федеральный законопроект о поправках к Конституции РФ
На внеочередном пленарном заседании Госсобрания (Ил Тумэн) Якутии 12 марта депутаты большинством голосов одобрили проект федерального закона о поправках к Конституции РФ.
Кино
«Кинопоиск HD» покажет семь оригинальных сериалов
Политика
Кипр частично закроет въезд для иностранцев из-за коронавируса
Власти Кипра для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 с понедельника, 15 марта, закроют въезд для иностранцев, которые не имеют аккредитации в этой стране.
Кино
Disney остановила съемки фильмов из-за коронавируса
Кинокомпания Disney приостановила производство некоторых фильмов из-за угрозы распространения коронавируса.
Политика
Глава МИД Польши оценил ситуацию с памятниками советским воинам
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в интервью РБК прокомментировал ситуацию вокруг разрушения памятников советским воинам на территории страны.
Политика
Украинский министр заявил, что все пенсионеры умрут от коронавируса
Министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что жертвами коронавируса станут все пенсионеры.
Общество
Малышева назвала главное средство от коронавируса
Ведущая первого канала назвала главное средство защиты от коронавируса – это мытьё рук.
Футбол
Два футболиста «Спартака» простудились перед матчем РПЛ с «Оренбургом»
Два футболиста московского "Спартака" простудились перед матчем 22-го тура чемпионата России с "Оренбургом", заявил главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско.
Политика
Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп объявил о введении общенационального режима чрезвычайной ситуации из-за распространения нового коронавируса в стране.