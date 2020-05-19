Экономика

ФинмаркетФинмаркетАмериканские фондовые индексы уверенно растут

В минувшую пятницу фондовый рынок США вырос, но понес существенные недельные потери на фоне ряда пессимистичных статистических данных и обострения противоречий в отношениях между Вашингтоном и Пекином.
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Акции авиакомпаний пошли на взлет?

ПРАЙМ01:53

Moderna, Сбербанк, «Сургутнефтегаз»: за какими котировками следить

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Американские фондовые индексы выросли на 2,4-3,9%

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Поддержку рублю оказывает восстановление цен на нефть

Finam.Ru05:20

Вакцина от коронавируса вылечит экономику Соединенных Штатов

Русская Планетавчера в 14:46

Биржа США отреагировала резким ростом на новости о вакцине от COVID-19

ИА Красная Веснавчера в 14:33

Фондовые индексы США выросли на новостях о тестировании фирмой Moderna вакцины от COVID-19

Коммерсантъвчера в 12:26
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Политика

Минобороны Чехии не может передать России памятник Коневу

Минобороны Чехии сообщило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в Праге.
Коммерсантъ 18:02
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Общество

В Подмосковье военным выделили квартиры в металлических контейнерах

Znak.com 16:55
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Экономика

Правительством РФ подготовлен план восстановления экономики страны

О подготовленном плане восстановления экономики Российской Федерации информирует «Интефакс», ссылающийся на источники, которые успели ознакомиться с данным документом.
RuNews24.ru 10:56
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Общество

Тульские власти наказали медсестру за прозрачный защитный костюм

К медсестре инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице применили дисциплинарное взыскание после того, как она вышла на работу в прозрачном защитном костюме, через который было видно купальник.
РБК 18:27
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Игры

Бесплатная раздача GTA V обрушила магазин Epic Games Store

Деловое.ТВ 16 мая в 13:20
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Общество

СКР возбудил дело из-за фейка о продаже масок из гуманитарной помощи

Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело из-за фейка о продаже в магазинах масок из гуманитарной помощи.
Коммерсантъ 13:45
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Политика

Венесуэла подала иск против Банка Англии

Центральный банк Венесуэлы подал иск в лондонский суд против Банка Англии, чтобы добиться возвращения хранящихся в нем слитков золота на 930 млн евро, передает Reuters со ссылкой на документ, переданный в суд.
Взгляд.ру 18:35
Политика

Лавров: Москва сомневается, что США разместят ядерное оружие в Польше

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе онлайн-брифинга прокомментировал планы США по перемещению ядерного оружия из Германии в Польшу.
Российская газета 12:40
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Политика

Палестина расторгает все соглашения с Израилем и США

Палестина приняла решение о расторжении всех договоренностей с США и Израилем в связи с намерениями израильского правительства присоединить палестинские земли.
Вести.Ru 16:45
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Общество

Мясников пофилософствовал о коронавирусе фразой «Кому положено умереть — помрут»

Врач и телеведущий Александр Мясников пофилософствовал о коронавирусе в эфире программы «Спасибо, доктор!», опубликованной на YouTube-канале «Соловьев LIVE».
Lenta.ru 18:36
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Космос

Ученые рассказали, что означает обнаружение углерода на Луне

Неожиданное выявление японскими учеными на всей поверхности Луны выбросов ионов углерода не стыкуется с гипотезой образования спутника путем столкновения Земли с другой планетой, сообщил РИА Новости один из участников совместного проекта Масаки Мацусима из отделения исследований Земли и планет Токийского политехнического института.
РИА Новости 08:41
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Общество

В США сообщили об успешном испытании вакцины от коронавируса на людях

Американская биотехнологическая компания Moderna объявила об успешном завершении первой фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса.
Накануне.Ru 01:16
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Футбол

«Динамо» в полном составе еще раз пройдет тестирование на коронавирус

Газета.Ru 08:21
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Политика

Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС

"Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика".
Газета.Ru 12:35
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Общество

Собянин ответил на вопрос об открытии парикмахерских в Москве

Мэр столицы Сергей Собянин оценил возможность скорого открытия салонов красоты в Москве.
РИА Новости 14:20
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Экономика

Фондовый рынок США закрылся в хорошем плюсе

Нью-Йорк, США, 18 мая 2020, 23:30 — REGNUM Основные индексы Уолл-стрит за день торгов 18 мая прибавили 2−4% на волне оптимизма из-за снятия карантинных ограничений в США и странах Евросоюза.
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Космос

Пребывание на МКС странным образом влияет на микробиомы астронавтов

В настоящее время микробиологи, медики и экологи активно исследуют то, как космические путешествия влияют на микробиом человека.
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Баскетбол

В «Зените» прогнозируют исчезновение ряда клубов

Функционер полагает, что непростая финансовая ситуация в стране приведёт к исчезновению ряда клубов.
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Здоровье

Елена Малышева назвала широкую группу риска по коронавирусу

Телеведущая, заслуженный врач России объяснила, почему ожирение делает людей уязвимыми во время пандемии.
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Театры

Умер режиссер Александринского театра Владимир Голуб

Режиссер Александринского театра, заслуженный деятель искусств России Владимир Голуб умер 18 мая на 83-м году жизни после продолжительной болезни.
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Юшков: «Газпром» достроит «СП-2», несмотря на все риски

"Газпром" осознанно идет на риск, чтобы достроить "Северный поток – 2", вводя "Академика Черского" и компанию "Газпром флот" под санкции.
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Шоу-бизнес

Максим Галкин показал домашнюю теплицу на огороде Аллы Пугачевой

Галкин отметил, что именно Алле Пугачевой принадлежит инициатива создания своего огорода.
Pravda.Ru 15:42
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На Урале в лесу обнаружили больше полусотни новых иномарок

В Челябинске на территории реабилитационного центра на берегу озера Смолино обнаружено 56 новых Toyota Camry, которые к саммитам ШОС и БРИКС-2020 приобрело правительство Южного Урала.
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Армавирского и Лабинского епископа отстранили от управления епархией

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Фигурное катание

Алина Загитова отмечает 18-летие

Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
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Женщине-инвалиду в Москве снова выписали штраф за нарушение изоляции

Профессор Российского университета дружбы народов (РУДН) Ирина Карабулатова, прикованная к постели уже почти год, рассказала, что повторно получила отмененный ранее штраф за нарушение режима самоизоляции.
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Общество

Министр труда дико высказался про 10 000 пособия на детей

Речь в передаче шла о выплате 10 тысяч рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
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Путешествия

Названа дата открытия Турции для российских туристов

БИЗНЕС Online вчера в 08:19
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Общество

Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом

Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru вчера в 23:26
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