Экономика

ФинмаркетФинмаркетАмериканские фондовые индексы уверенно растут

В минувшую пятницу фондовый рынок США вырос, но понес существенные недельные потери на фоне ряда пессимистичных статистических данных и обострения противоречий в отношениях между Вашингтоном и Пекином.
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Поддержку рублю оказывает восстановление цен на нефть

Finam.Ru05:20

Moderna, Сбербанк, «Сургутнефтегаз»: за какими котировками следить

РБК02:13

Фондовые индексы США выросли на новостях о тестировании фирмой Moderna вакцины от COVID-19

Коммерсантъвчера в 12:26

Акции авиакомпаний пошли на взлет?

ПРАЙМ01:53

Вакцина от коронавируса вылечит экономику Соединенных Штатов

Русская Планетавчера в 14:46

Биржа США отреагировала резким ростом на новости о вакцине от COVID-19

ИА Красная Веснавчера в 14:33

Американские фондовые индексы выросли на 2,4-3,9%

Финмаркет01:18
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Автоматически обработаны 7193 источника, обновлено в 18:13, Ашберн
Общество

Собянин назвал дату открытия МФЦ в Москве

В Москве с понедельника, 25 мая, откроют МФЦ, заявил мэр столицы Сергей Собянин, предает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:15
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Фигурное катание

Алина Загитова отмечает 18-летие

Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist вчера в 02:39
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Игры

Бесплатная раздача GTA V обрушила магазин Epic Games Store

Деловое.ТВ 16 мая в 13:20
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Космос

Астрономы нашли древнейшую звезду в Млечном Пути

Например, основываясь на металличности нашей звезды, Солнце появилась через сотни поколений звезд после Большого взрыва.
Машины и Механизмы вчера в 03:16
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Гаджеты

Обнародован список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые получат MIUI 12

Первый этап стартует с июня и в этой волне окажутся смартфоны Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9T, Xiaomi Mi 9T Pro, Redmi K20 и Redmi K20 Pro.
Astera 09:46
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Общество

Петербуржец подал иск на Смольный против масочного режима

Петербургский городской суд принял заявление горожанина, который просит признать недействительным пункт постановления Смольного о введении в городе обязательного масочного режима.
DP.RU 05:12
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Кино

Дэвид Аркетт сыграет шерифа в новом «Крике»

Экономика сегодня 06:01
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Игры

Создатели Minecraft изменили название и логотип студии

Во вторник, 19 мая, стало известно о том, что создатели Minecraft изменили название и логотип студии.
Piter.tv 15:08
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Экономика

Курс Bitcoin на бирже BitMEX упал до нуля

Курс Bitcoin на бирже BitMEX упал до нуля, передает принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Рамблер 10:24
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Наука

Насекомые по запаху нашли яблоню в виртуальной реальности

Протестированные двукрылые успешно находили объекты (яблони или цветки) в виртуальном пространстве, даже если для этого нужно было двигаться против ветра.
N+1 13:04
Игры

Ремастер Mafia II оказался полным разочарованием для игроков?

Канберра, 19 мая 2020, 15:15 — REGNUM Первые игроки ремастера Mafia II остались недовольны качеством проекта.
REGNUM 08:15
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Космос

Паруса из графена ускорят путешествие к другим звездным системам

ИА Красная Весна 16:13
Культура

В сети появился тизер сериала «Чики» с Ириной Горбачёвой

Piter.tv 14:56
Игры

«Яндекс.Деньги» выпустили эксклюзивные карты ведьмака

«Яндекс.Деньги» предлагают пользователям виртуальные и пластиковые карты с эксклюзивным дизайном к пятилетию выхода третьей части игры «Ведьмак 3: Дикая Охота».
Банки.ру 15:57
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Политика

Лавров провёл телефонные переговоры с главой МИД Германии

Глава российского МИД Сергей Лавров в ходе телефонных переговоров обсудил с немецким коллегой Хайко Маасом вопросы двустороннего сотрудничества и координации усилий в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 14:00
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Кино

Во втором сезоне «Ведьмака» появится новый ведьмак

Культуромания вчера в 09:30
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Музыка

Зрители выбрали лучшую песню в истории «Евровидения»

Пятый канал вчера в 03:10
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Общество

Медсестра в Туле вынуждена была прийти на работу в бикини

В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости 15:33
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Шоу-бизнес

Эмин Агаларов высказался о разводе с Аленой Гавриловой

Новый пост появился на личной странице певца. Новость о разводе музыканта Эмина Агаларова с Аленой Гавриловой шокировала поклонников.
Городовой вчера в 06:47
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Экономика

Индекс Dow Jones превысил 24 500 пунктов

Нью-Йорк, США, 18 мая 2020, 19:32 — REGNUM Индексы Уолл-стрит 18 мая растут на волне общего оптимизма из-за постепенного снятия карантинных ограничений в США и во всем мире.
REGNUM вчера в 12:32
Общество

В Подмосковье военным выделили квартиры в металлических контейнерах

Znak.com 16:55
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Политика

Путин раскритиковал правительство за проблемы с выплатами медикам

Президент Владимир Путин раскритиковал работу правительства в части регламентирования объявленных им доплат медикам, работающим с больными COVID-19 пациентами.
Ведомости 08:51
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Происшествия

В Рязани полиция пресекла подпольный концерт в баре

В Рязани полиция обнаружила подпольный концерт в баре, где находились около 50 человек, нарушая самоизоляцию, пишет УМВД по региону.
Газета.Ru 14:28
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Общество

Власти Петербурга разъяснили запрет на прощание с умершими

Администрация Санкт-Петербурга подтвердила запрет на ритуальные церемонии прощания со всеми умершими вне зависимости от диагноза, передает «Фонтанка».
Ведомости 14:02
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Гаджеты

Samsung показал новый бюджетный смартфон

Южнокорейская компания Samsung на своем сайте показала параметры своего нового смартфона Galaxy A21s.
ПРАЙМ 04:21
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Гаджеты

Камера OnePlus 8 Pro оказалась способна просвечивать пластик и одежду

Naked Science вчера в 04:57
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Гаджеты

Apple для покупки iPhone предлагает сдавать смартфоны на Android

Apple для покупки iPhone предлагает сдавать смартфоны не только смартфоны на Android, но и собственные устройства, за которые скидка будет приличной.
Astera 04:51
24
Здоровье

В Краснодарском крае медиков вызвали в полицию за публичную жалобу на отсутствие выплат

В Краснодарском крае сотрудники станции скорой помощи Абинской районной больницы записали видео об отсутствии выплат за работу с заразившимися коронавирусом пациентами, после чего их вызвали в полицию, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на проект «Скорая журналистская помощь».
FreeNews-Volga 10:16
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Общество

В Москве умер еще 71 пациент с коронавирусом

За последние сутки в Москве умер 71 пациент с коронавирусом, сообщает столичный департамент здравоохранения.
Ведомости вчера в 17:57
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Игры

Fortnite получит новый игровой движок Unreal Engine 5

Megaobzor.com 17 мая в 10:49
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