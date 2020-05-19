Экономика

ФинмаркетФинмаркетАмериканские фондовые индексы уверенно растут

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В минувшую пятницу фондовый рынок США вырос, но понес существенные недельные потери на фоне ряда пессимистичных статистических данных и обострения противоречий в отношениях между Вашингтоном и Пекином.
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