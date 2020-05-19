В минувшую пятницу фондовый рынок США вырос, но понес существенные недельные потери на фоне ряда пессимистичных статистических данных и обострения противоречий в отношениях между Вашингтоном и Пекином.

Общество Пермскому Минздраву пришлось скрыть видео своего совещания 18 мая министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова провела встречу с сотрудниками Пермской станции скорой помощи по вопросу стимулирующих выплат, которая транслировалась в ее Instagram. 9

Общество В Сочи откроют санаторные пляжи В Сочи 1 июня санатории, имеющие медицинскую лицензию, откроют свои пляжи для отдыхающих при условии соблюдения всех требований Роспотребнадзора. 120

Энергетика Чубайс сравнил нефтяной рынок с дохлой лошадью Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс, вспоминая о недавнем обвале цен на нефтяном рынке, вспомнил известную ковбойскую поговорку о дохлой лошади. 1K

Общество COVID-19 в России взял рубеж в 300 тысяч заболевших В Москве за сутки зарегистрировано 3 545 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших превысило 149 тысяч человек.

Политика Украинский олигарх рассказал о сговоре Зеленского и Порошенко Александр Онищенко, украинский олигарх, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский находится в сговоре со своим предшественником Петром Порошенко.

Общество В Ивановской области коронавирусом заразились 148 медиков За время пандемии в Ивановской области заболело 148 медицинских работников.

Кино Звезда «Волка с Уолл-стрит» признан главным матерщинником в Голливуде Американская компания Buzz Bingo провела исследование, в котором попыталась выяснить самых сквернословящих актеров в голливудском кино.

Общество Рынку камер обеспечат камерность Эксперты объясняют, что речь идет о рынке услуг объемом 10–15 млрд руб. 2

Общество Объяснена низкая смертность от коронавируса в России Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24". 403

Политика Эвакуация фур. Депутат предложил устроить рейд с участием прокуроров Облдеп Леонид Писной ("ЕР") отметил, что нужно определиться с форматом - это будет рейд "под видеокамеры" или внеплановая проверка с участием сотрудников прокуратуры.

Шоу-бизнес СМИ узнали: Хоакин Феникс и Руни Мара впервые станут родителями СМИ узнали, что Хоакин Феникс (45 лет) и его подруга Руни Мара (35 лет) впервые станут родителями, сообщает Page Six.

Происшествия Полицейские нашли мать задушенного в Коломне ребенка Подмосковные полицейские нашли мать задушенного девятимесячного ребенка, тело которого обнаружил отец, сообщает пресс-служба главка МВД по Московской области Ранее ГСУСК по Московской области сообщило, что житель подмосковной Коломны нашел девятимесячного сына задушенным в детской кроватке. 41

Авто Какие автомобили покупают во время кризиса россияне В мае тоже ожидаются низкие продажи новых авто, но специалисты уверены, что больше всего в текущем месяце будет приобретать модели «АвтоВАЗа». 31