Экономика

ФинмаркетФинмаркетАмериканские фондовые индексы уверенно растут

В минувшую пятницу фондовый рынок США вырос, но понес существенные недельные потери на фоне ряда пессимистичных статистических данных и обострения противоречий в отношениях между Вашингтоном и Пекином.
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Американские индексы значительно укрепились

Finam.Ru02:25

Американские фондовые индексы выросли на 2,4-3,9%

Финмаркет01:18
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Политика

Михаил Мишустин вернулся к исполнению обязанностей главы правительства

В связи с болезнью Мишустина обязанности главы правительства указом президента были возложены на Белоусова.
Интерфакс 04:46
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Общество

Пермскому Минздраву пришлось скрыть видео своего совещания

18 мая министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова провела встречу с сотрудниками Пермской станции скорой помощи по вопросу стимулирующих выплат, которая транслировалась в ее Instagram.
Местное время (г. Пермь) вчера в 04:47
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Общество

В Сочи откроют санаторные пляжи

В Сочи 1 июня санатории, имеющие медицинскую лицензию, откроют свои пляжи для отдыхающих при условии соблюдения всех требований Роспотребнадзора.
Rambler News Service вчера в 08:48
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Энергетика

Чубайс сравнил нефтяной рынок с дохлой лошадью

Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс, вспоминая о недавнем обвале цен на нефтяном рынке, вспомнил известную ковбойскую поговорку о дохлой лошади.
Газета.Ru 02:27
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Общество

Прикованная к постели москвичка снова получила штраф за нарушение самоизоляции

Lenta.ru 01:18
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Шоу-бизнес

Экс-возлюбленная Александра Головина простила актера

Светлана Белогурова после страстного, но скоротечного романа с Александром Головиным, родила актеру дочь.
Srnsk вчера в 11:05
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Политика

МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил

МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ 03:38
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Общество

COVID-19 в России взял рубеж в 300 тысяч заболевших

В Москве за сутки зарегистрировано 3 545 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших превысило 149 тысяч человек.
Вести.Ru 04:05
Путешествия

Названа дата открытия Турции для российских туристов

БИЗНЕС Online вчера в 08:19
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Игры

Dark Souls выпустили больше 27 миллионов экземпляров игры

NewInform 04:02
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Экономика

ВВП России в апреле рухнул на треть

По сравнению с апрелем прошлого года ВВП снизился на 28%.
Вести.Ru 02:52
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Политика

Украинский олигарх рассказал о сговоре Зеленского и Порошенко

Александр Онищенко, украинский олигарх, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский находится в сговоре со своим предшественником Петром Порошенко.
Телеканал 360° 04:59
Общество

В Ивановской области коронавирусом заразились 148 медиков

За время пандемии в Ивановской области заболело 148 медицинских работников.
Ивтелерадио 05:22
Кино

Звезда «Волка с Уолл-стрит» признан главным матерщинником в Голливуде

Американская компания Buzz Bingo провела исследование, в котором попыталась выяснить самых сквернословящих актеров в голливудском кино.
Слово и Дело вчера в 06:03
Здоровье

В России приостановили плановую вакцинацию из-за коронавируса

Министерство здавоохранения приостанавливает плановую вакцинацию среди взрослых россиян из-за распространения коронавируса, заявил замглавы ведомства Олег Гриднев.
РИА Новости 04:46
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Политика

Apple ответила на критику генпрокурора США

Apple отвергла заявление генпрокурора США Уильяма Барра, сообщает агентство Bloomberg.
Коммерсантъ 01:54
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Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь в России

Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, рассказала в интервью "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости вчера в 23:18
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Общество

Рынку камер обеспечат камерность

Эксперты объясняют, что речь идет о рынке услуг объемом 10–15 млрд руб.
Коммерсантъ вчера в 18:31
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Общество

Объяснена низкая смертность от коронавируса в России

Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости вчера в 07:33
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Политика

Эвакуация фур. Депутат предложил устроить рейд с участием прокуроров

Облдеп Леонид Писной ("ЕР") отметил, что нужно определиться с форматом - это будет рейд "под видеокамеры" или внеплановая проверка с участием сотрудников прокуратуры.
Взгляд-инфо 03:59
Единоборства

Майк Тайсон рассказал, как подрался в тюрьме

Чемпионат вчера в 07:20
Шоу-бизнес

СМИ узнали: Хоакин Феникс и Руни Мара впервые станут родителями

СМИ узнали, что Хоакин Феникс (45 лет) и его подруга Руни Мара (35 лет) впервые станут родителями, сообщает Page Six.
РИА Новости вчера в 12:31
Происшествия

Полицейские нашли мать задушенного в Коломне ребенка

Подмосковные полицейские нашли мать задушенного девятимесячного ребенка, тело которого обнаружил отец, сообщает пресс-служба главка МВД по Московской области Ранее ГСУСК по Московской области сообщило, что житель подмосковной Коломны нашел девятимесячного сына задушенным в детской кроватке.
РИА Новости 05:50
41
Общество

В Бельгии медики устроили «коридор позора» премьер-министру

Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру страны Софи Вильмес из-за ситуации с COVID-19 в стране.
РИА Новости 17 мая в 13:47
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Общество

Bloomberg: более 108 млн человек в Китае попали под новый карантин

Из-за новой вспышки коронавирусной инфекции в китайской провинции под карантинные меры попали более 108 млн человек на северо-востоке Китая.
RT на русском вчера в 14:09
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Авто

Какие автомобили покупают во время кризиса россияне

В мае тоже ожидаются низкие продажи новых авто, но специалисты уверены, что больше всего в текущем месяце будет приобретать модели «АвтоВАЗа».
Tvoe-avto.com 05:31
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Здоровье

В Саратовской области коронавирусом заболели около 100 медиков

В Саратовской области заражение коронавирусом подтверждено почти у 100 медиков.
АиФ Саратов 05:39
Общество

МЧС направило в Дагестан специалистов и технику для дезинфекции

Коммерсантъ 04:01
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Происшествия

Падение метеорита в Красноярском крае попало на видео

Камеры видеонаблюдения сняли падение яркого метеорита в Красноярском крае. Видео опубликовано в группе "ЧП Канск".
РИА Новости 02:17
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Футбол

ЦСКА вспомнил о 15-летии победы в Кубке УЕФА

Пресс-служба московского ЦСКА вспомнила о 15-летии победы в финале Кубка УЕФА.
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Американский юрист, член Совета управляющих Федеральной резервной системы, назначенный 25 мая 2012 года по предложению Барака Обамы. С 5 февраля 2018 года Пауэлл является Председателем Совета управляющих Федеральной резервной системы; 2 ноября 2017 года он был выдвинут на эту должность президентом США Дональдом Трампом и утверждён голосованием Сената 23 января 2018 года.
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