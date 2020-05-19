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Политика Гордон объяснил интервью со Стрелковым и Поклонской заданием спецслужб Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что проводил интервью с бывшим прокурором Крыма Натальей Поклонской и бывшим министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорем Гиркиным (Стрелковым) по заданию спецслужб страны.

Финансы Рубль укрепился на фоне роста цен на нефть Москва, 18 мая 2020, 22:43 — REGNUM Курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро на вечерних торгах 18 мая на фоне роста мировых цен на нефть. 283

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Авто Toyota представила Toyota Venza нового поколения Новая Toyota Venza длиной 4 740 мм, шириной 1 855 мм, высотой 1 660 мм, с колесной базой 2 690 мм оснащается гибридным силовым агрегатом e-Four на базе 2,5-литрового бензинового двигателя и электромотора на задней оси совокупной мощностью 222 л.с. В качестве трансмиссии предлагается вариатор CVT. 18

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Технологии В России началась разработка новой спутниковой системы связи Началась разработка спутниковой группировки "Гонец" нового поколения, заявил Павел Черенков, гендиректор системы "Гонец", входящей в "Роскосмос".

Общество В России летнюю оздоровительную кампанию могут начать с 1 июля Москва, 19 мая 2020, 11:39 — REGNUM Летние смены в российских лагерях отдыха могут сократиться с 21 до 14 дней, сообщила 19 мая замдиректора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Янина Голубева. 14

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Фигурное катание Алина Загитова отмечает 18-летие Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой. 5

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