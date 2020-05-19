Экономика
ФинмаркетАмериканские фондовые индексы уверенно растут
В минувшую пятницу фондовый рынок США вырос, но понес существенные недельные потери на фоне ряда пессимистичных статистических данных и обострения противоречий в отношениях между Вашингтоном и Пекином.
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Наука
Остановить коронавирус может лекарство из Китая
Остановить коронавирус может новейшее лекарство из Китая. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 06:03
Политика
Гордон объяснил интервью со Стрелковым и Поклонской заданием спецслужб
Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что проводил интервью с бывшим прокурором Крыма Натальей Поклонской и бывшим министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорем Гиркиным (Стрелковым) по заданию спецслужб страны.
Lenta.ru 05:22
Религия
Армавирского и Лабинского епископа отстранили от управления епархией
Краснодарские известия 02:00
Финансы
Рубль укрепился на фоне роста цен на нефть
Москва, 18 мая 2020, 22:43 — REGNUM Курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро на вечерних торгах 18 мая на фоне роста мировых цен на нефть.
REGNUM вчера в 15:43
Экономика
Кабмин утвердил отсрочку по налогам для арендодателей
Правительство утвердило для владельцев коммерческой недвижимости отсрочку по уплате отдельных налогов и авансовых платежей по ним, если они в свою очередь отложат платежи для организаций, арендующих у них помещения.
Российская газета вчера в 11:52
Шоу-бизнес
Гудков рассказал о стыдном случае в сауне с Игорем Николаевым
Народные новости 07:01
Политика
Россия стала в 2,5 раза чаще предоставлять гражданство
В апреле 2020 года господин Путин подписал закон, позволяющий иностранцам получать гражданство РФ без отказа от иностранного.
Коммерсантъ 01:46
Общество
Совфед рекомендовал поднять возраст продажи алкоголя
Совфед рекомендовал правительству РФ поднять возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года, об этом во вторник,19 мая, рассказал первый замглавы социального комитета верхней палаты парламента Валерий Рязанский.
Известия 06:02
Политика
Трамп поставил ВОЗ условие для продолжения финансирования
Вашингтон полностью прекратит финансирование ВОЗ и пересмотрит свое членство, если организация в течение 30 дней не проведет реформы, говорится в письме американского президента Дональда Трампа директору учреждения Тедросу Аданому Гебрейесусу.
РИА Новости 02:53
Общество
Нижегородская область вышла на первый этап снятия ограничений
Нижегородская область выходит на первый этап снятия ограничений, жителям региона разрешены пробежки и прогулки на расстоянии 1 километра от дома по 2 часа в сутки, сообщил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 01:18
Футбол
ЦСКА отмечает 15 лет с момента завоевания Кубка УЕФА
Ровно пятнадцать лет назад, 18 мая 2005 года, ЦСКА завоевал Кубок УЕФА.
Евро-футбол.ру вчера в 07:13
Авто
Toyota представила Toyota Venza нового поколения
Новая Toyota Venza длиной 4 740 мм, шириной 1 855 мм, высотой 1 660 мм, с колесной базой 2 690 мм оснащается гибридным силовым агрегатом e-Four на базе 2,5-литрового бензинового двигателя и электромотора на задней оси совокупной мощностью 222 л.с. В качестве трансмиссии предлагается вариатор CVT.
Новые автомобили вчера в 23:22
Происшествия
В Подмосковье задержали подозреваемую в убийстве младенца
Полицейские Подмосковья задержали женщину, которую подозревают в убийстве своего девятимесячного ребенка.
Известия 07:25
Политика
Путин объяснил отсутствие единого тарифа на транзит газа в ЕАЭС
Президент РФ Владимир Путин заявил, что единый тариф на транспортировку газа может существовать только на едином рынке, однако пока такой интеграции в Евразийском экономическом союзе нет.
BFM.ru 07:06
Здоровье
«Медиазона»: В России от коронавируса умерли не меньше 186 медиков
В России от коронавируса умерли не меньше 186 медиков, утверждает интернет-издание «Медиазона».
Эхо Москвы 07:02
Происшествия
Продавец магазина в Москве избил покупателя из-за кашля
Продавец одного из московских магазинов избил посетителя, сообщает телеканал РЕН ТВ.
РИА Новости 06:32
Здоровье
Коронавирус обнаружили у воспитанника детсада в Комсомольске-на-Амуре
У одного из воспитанников детского сада в Комсомольске-на-Амуре подтвердился коронавирус.
Известия 06:52
Технологии
В России началась разработка новой спутниковой системы связи
Началась разработка спутниковой группировки "Гонец" нового поколения, заявил Павел Черенков, гендиректор системы "Гонец", входящей в "Роскосмос".
РИА Новости 07:08
Общество
В России летнюю оздоровительную кампанию могут начать с 1 июля
Москва, 19 мая 2020, 11:39 — REGNUM Летние смены в российских лагерях отдыха могут сократиться с 21 до 14 дней, сообщила 19 мая замдиректора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Янина Голубева.
REGNUM 04:39
Шоу-бизнес
Полина Гагарина рассталась с мужем
Официальный развод супруги еще не оформили Российская эстрадная певица Полина Гагарина решила расстаться со своим мужем-фотографом Дмитрием Исхаковым, сообщает издание "Экспресс-газета".
Inc-news.ru вчера в 09:53
Политика
Михаила Мишустина выписали из больницы
Премьер-министр России Михаил Мишустин выписан из больницы и во вторник приступил к работе в Доме правительства.
ТАСС 05:46
Общество
Свыше 108 млн китайцев попали под новый карантин из-за коронавируса
Больше 108 млн жителей китайской провинции Цзилинь отправили на карантин из-за новой вспышки коронавируса.
Известия вчера в 19:22
Фигурное катание
Алина Загитова отмечает 18-летие
Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist вчера в 02:39
Армия и оружие
В Амурской области военную полицию вооружили нелетальным оружием
На вооружение подразделений военной полиции Белогорского гарнизона Восточного военного округа впервые поступили новейшие комплексы нелетального оружия "Парализатор".
Телепорт 05:58
Происшествия
СКР намерен возбудить дела в отношении семерых российских судей
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин просит Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) разрешить возбуждение уголовных дел на шесть судей в отставке и одного действующего судью.
Коммерсантъ вчера в 07:13
Общество
В Петербурге запретили все прощания с умершими
Как следует из документа, все церемонии прощания с умершими должны быть исключены вне зависимости от диагноза покойного.
Инфо24 06:28
Общество
Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом
Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru вчера в 23:26
Здоровье
В России из-за ситуации с коронавирусом приостановлена вакцинация
Из-за ситуации с распространением коронавируса в России принято решение приостановить вакцинацию в рамках национального календаря прививок.
RT на русском 04:00
Общество
В Москве за два дня отменили более 660 штрафов водителям
Водителям, допустившим при оформлении цифрового пропуска ошибку в номере автомобиля, отменяют штрафы.
Российская газета 07:24