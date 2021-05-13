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Американские фондовые индексы уверенно растут в ходе торгов

Американский рынок акций растет в ходе торгов в четверг.В источнике
BFM.ru
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