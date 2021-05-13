В I квартале спрос на аренду жилья в РФ вырос на 5%

По итогам I квартала 2021 года спрос на долгосрочную аренду квартир в России вырос на 5% по сравнению с прошлым годом, об этом «Известиям» сообщили аналитики «Авито Недвижимости».