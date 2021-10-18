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Американские фондовые индексы выросли на 0,5-1,1%

FINMARKET.RU - Фондовая Америка завершила торги в пятницу на позитиве благодаря сильным данным о розничных продажах в США, а также позитивной корпоративной отчетности.
Финмаркет
По состоянию на 16.52 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,33%, до 35178,41 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на символические 0,03%, до 14902,2 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 уменьшался на 0,13%, до 4465,4 пункта.
ПРАЙМ
Трейдеры обратили внимание на данные о промышленном производстве в США, объем которого в сентябре снизился на 1,3% к августу, в то время как аналитики прогнозировали рост показателя на 0,2%.
ПРАЙМ
На предыдущей неделе, как сказал аналитик, отчетность пяти крупнейших банков страны принесла "достаточно положительных сюрпризов" для рынков.
ПРАЙМ

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Американские фондовые индексы выросли на 0,5-1,1%
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