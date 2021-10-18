По состоянию на 16.52 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,33%, до 35178,41 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на символические 0,03%, до 14902,2 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 уменьшался на 0,13%, до 4465,4 пункта.
Суд признал виновным в хулиганстве и нарушении миграционного законодательства иностранца, кинувшего фруктом в пожилого человека на одной из торговых точек в Самаре, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о ситуации с основателем ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией) Алексеем Навальным.