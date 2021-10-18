Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в пятницу поднялся на 382,2 пункта (1,09%) и составил 35294,76 пункта. Standard & Poor's 500 увеличился на 33,11 пункта (0,75%) - до 4471,37 пункта. Nasdaq Composite вырос на 73,91 пункта (0,5%) и составил 14897,34 пункта.В источнике
Ранее военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц в своем Telegram-канале сообщил, что в учебном центре Росгвардии "Тамбукан" вспыхнул скандал, где представители одной из кавказских республик во время марш-броска при сдаче нормативов на краповый берет мошенничали, подвозя претендентов на машинах, что привело к массовой драке.
Несколько дней назад были опубликованы первые патентные изображения нового паркетника Mazda, и на основе них дизайнеры онлайн-портала «Колеса.ru» решили продемонстрировать собственное представление новинки.
Ранее сообщалось, что Нижегородский областной суд зарегистрировал иск прокуратуры региона о признании экстремистской организацией и запрете деятельности на территории РФ незарегистрированного в установленном порядке межрегионального объединения "Мужское государство".