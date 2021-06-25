ФинмаркетАмериканские фондовые индексы выросли на 0,6-1%, S&P 500 обновил максимумАмериканский производитель спортивных товаров увеличил выручку почти вдвое в 4-м финквартале, при этом показатель впервые за 50-летнюю историю компании превысил $12 млрд.ФинмаркетОпубликованные в пятницу статданные указали, что доходы населения США в мае снизились меньше, чем ожидалось.ФинмаркетS&P 500 поднялся на 0,34%, до 4280,81 пункта, тогда как промышленный DJIA вырос на 0,70%, до 34437,40 пункта, а высокотехнологичный NASDAQ снизился на незначительные 0,06%, до 14360,39 пункта, несколько отскочив от рекорда в 14414,5 пункта.ПРАЙМStandard & Poor's 500 потерял 4,6 пункта (0,11%), опустившись до 4241,84 пункта.ИнтерфаксЧитать далееСвернутьПодробнее о событииБиржевые индексы Уолл-стрит завершили день разнонаправленноREGNUM19:31Индекс S&P достиг новых максимумов вслед за Nike и банковскими акциямиРБКвчера в 12:47Индексы NASDAQ и S&P 500 обновили рекордКоммерсантъвчера в 00:34Американский рынок акций растет, индекс S&P 500 вновь достиг рекордаФинмаркетвчера в 10:21Эксперт: У ОПЕК+ есть повод для беспокойстваЕвразия Dailyвчера в 03:45Биржевые индексы США в основном вырослиПРАЙМвчера в 16:41Индексы Dow и S&P 500 в среду снизились, Nasdaq достиг нового рекордаИнтерфакс23 июня в 23:51Показать ещёОценитьПоделиться