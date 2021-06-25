АТОР заявила о начале массовых аннуляций туров и бронирований гостиниц на Кубани

В ассоциации подчеркнули, что относятся с пониманием к решению с 1 июля начать заселять в отели и гостиницы Кубани гостей с отрицательным ПЦР-тестом или документом, подтверждающим вакцинацию, а с 1 августа принимать гостей только с сертификатом о вакцинации.