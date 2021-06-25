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Американские фондовые индексы выросли на 0,6-1%, S&P 500 обновил максимум

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг ростом, при этом индикатор S & P 500 достиг рекордного максимума.В источнике

Подробнее о событии

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Интерфаксвчера в 23:51

Эксперт: У ОПЕК+ есть повод для беспокойства

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ПРАЙМ10:33
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АТОР заявила о начале массовых аннуляций туров и бронирований гостиниц на Кубани

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Телеканал Санкт-Петербург01:53

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Взгляд.ру13:37