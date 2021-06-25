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Американские фондовые индексы выросли на 0,6-1%, S&P 500 обновил максимум

Американский производитель спортивных товаров увеличил выручку почти вдвое в 4-м финквартале, при этом показатель впервые за 50-летнюю историю компании превысил $12 млрд.
Финмаркет
Опубликованные в пятницу статданные указали, что доходы населения США в мае снизились меньше, чем ожидалось.
Финмаркет
S&P 500 поднялся на 0,34%, до 4280,81 пункта, тогда как промышленный DJIA вырос на 0,70%, до 34437,40 пункта, а высокотехнологичный NASDAQ снизился на незначительные 0,06%, до 14360,39 пункта, несколько отскочив от рекорда в 14414,5 пункта.
ПРАЙМ
Standard & Poor's 500 потерял 4,6 пункта (0,11%), опустившись до 4241,84 пункта.
Интерфакс

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