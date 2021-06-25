The Spectator назвал инцидент с британским эсминцем в Черном море стратегией НАТО

Политический обозреватель британского еженедельного консервативного журнала The Spectator Тим Огден в своем комментарии недавнего инцидента с эсминцем Defender сравнил его по общественному резонансу и накалу отношений между Россией и Великобританией с делом Скрипалей.