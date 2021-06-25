S&P 500 поднялся на 0,34%, до 4280,81 пункта, тогда как промышленный DJIA вырос на 0,70%, до 34437,40 пункта, а высокотехнологичный NASDAQ снизился на незначительные 0,06%, до 14360,39 пункта, несколько отскочив от рекорда в 14414,5 пункта.
Политический обозреватель британского еженедельного консервативного журнала The Spectator Тим Огден в своем комментарии недавнего инцидента с эсминцем Defender сравнил его по общественному резонансу и накалу отношений между Россией и Великобританией с делом Скрипалей.