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Экономика

Индекс S&P достиг новых максимумов вслед за Nike и банковскими акциями

Котировки акций Netflix выросли на 2,1% после того, как Credit Suisse повысил рейтинг бумаг компании до «выше рынка».В источнике

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Индексы NASDAQ и S&P 500 обновили рекорд

Коммерсантъвчера в 00:34

Биржевые индексы США в основном выросли

ПРАЙМвчера в 16:41

Американский рынок акций растет, индекс S&P 500 вновь достиг рекорда

Финмаркетвчера в 10:21

Эксперт: У ОПЕК+ есть повод для беспокойства

Евразия Dailyвчера в 03:45

Индекс S&P достиг новых максимумов вслед за Nike и банковскими акциями

РБКвчера в 12:47

«Фридом Финанс»: В ожидании импульса к росту

SIA.ru24 июня в 05:56
Интересное

Назвавшему русских «дремучим народцем» Шендеровичу дали совет

Накануне в эфире программы «Особое мнение» на радио «Эхо Москвы» Шендерович заявил, что вакцинация в России провалилась, потому что русскому народу всегда внушали недоверие к врачам как «чуждым элементам, врагам народа, немцам» и внушали, что исцеляет пояс Богородицы.
Рамблервчера в 16:29

Роспотребнадзор начал проверку после концерта «Руки вверх» в Волгограде

Концерт группы "Руки вверх", который состоялся в Волгограде в прошлые выходные, не был согласован с региональным оперштабом по коронавирусу, в отношении организаторов начато административное производство за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, сообщили РИА Новости в областном управлении Роспотребнадзора.
РИА Новостивчера в 15:12