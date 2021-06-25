Назвавшему русских «дремучим народцем» Шендеровичу дали совет

Накануне в эфире программы «Особое мнение» на радио «Эхо Москвы» Шендерович заявил, что вакцинация в России провалилась, потому что русскому народу всегда внушали недоверие к врачам как «чуждым элементам, врагам народа, немцам» и внушали, что исцеляет пояс Богородицы.