Накануне в эфире программы «Особое мнение» на радио «Эхо Москвы» Шендерович заявил, что вакцинация в России провалилась, потому что русскому народу всегда внушали недоверие к врачам как «чуждым элементам, врагам народа, немцам» и внушали, что исцеляет пояс Богородицы.
Концерт группы "Руки вверх", который состоялся в Волгограде в прошлые выходные, не был согласован с региональным оперштабом по коронавирусу, в отношении организаторов начато административное производство за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, сообщили РИА Новости в областном управлении Роспотребнадзора.