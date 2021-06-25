Как пишет Собеседник, телеведущий Андрей Малахов в своем микроблоге в Instagram опубликовал анонс второй части передачи «Прямой эфир», главными участниками которой стали актриса Анастасия Макеева, ее новый муж Роман Мальков и бывшая жена Романа – Светлана Малькова.
Главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава РФ, президент Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова поддержала инициативу основателя Центра им. Д. Рогачева Александра Румянцева о принятии закона «О здоровье детей».