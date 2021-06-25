Андреас Вартель, специалист в области эволюционной биологии, исследовал эмпирические основы числа Данбара и обнаружил, что оно не выдерживает критики при использовании более крупных наборов данных и более современных статистических методов.
Главный внештатный инфекционист ПФО, профессор кафедры инфекционных болезней КГМУ Ирина Кравченко в эфире программы «Главные новости» на телеканале «Татарстан-24» рассказала, есть ли побочные эффекты после вакцинации от COVID-19.
В случае повторения Лондоном провокаций, аналогичных инциденту с эсминцем Defender у берегов Крыма, не исключено, что России придется жестко отвечать, сказал посол России в Великобритании Андрей Келин.