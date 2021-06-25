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Экономика

Американские фондовые индексы выросли на 0,6-1%, S&P 500 обновил максимум

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг ростом, при этом индикатор S & P 500 достиг рекордного максимума.В источнике

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Индекс S&P достиг новых максимумов вслед за Nike и банковскими акциями

РБК12:47

Американский рынок акций растет, индекс S&P 500 вновь достиг рекорда

Финмаркет10:21

Индексы NASDAQ и S&P 500 обновили рекорд

Коммерсантъ00:34

NASDAQ и S&P 500 обновили рекорды

ПРАЙМ19:22
Интересное

Ученые опровергли утверждение о «числе Данбара» или о 150 друзьях

Андреас Вартель, специалист в области эволюционной биологии, исследовал эмпирические основы числа Данбара и обнаружил, что оно не выдерживает критики при использовании более крупных наборов данных и более современных статистических методов.
Planet Today23 июня в 10:34

Эксперт рассказала, есть ли побочные эффекты после вакцинации от COVID-19

Главный внештатный инфекционист ПФО, профессор кафедры инфекционных болезней КГМУ Ирина Кравченко в эфире программы «Главные новости» на телеканале «Татарстан-24» рассказала, есть ли побочные эффекты после вакцинации от COVID-19.
Татарстан-2415:04

Посол России предостерег Британию от повторения провокаций, подобных инциденту с эсминцем

В случае повторения Лондоном провокаций, аналогичных инциденту с эсминцем Defender у берегов Крыма, не исключено, что России придется жестко отвечать, сказал посол России в Великобритании Андрей Келин.
РИА Новости14:13