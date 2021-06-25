Ученые опровергли утверждение о «числе Данбара» или о 150 друзьях

Андреас Вартель, специалист в области эволюционной биологии, исследовал эмпирические основы числа Данбара и обнаружил, что оно не выдерживает критики при использовании более крупных наборов данных и более современных статистических методов.