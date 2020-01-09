Экономика

ФинмаркетФинмаркетАмериканские фондовые индексы выросли на 0,5-0,7%

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Отраслевая организация ADP и Moody's Analytics сообщили, что число рабочих мест в частном секторе США в декабре выросло на 202 тыс. Экономисты, опрошенные Econoday, в среднем ожидали роста показателя на 157 тыс. Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в среду поднялся на 161,41 пункта (0,56%) и составил 28745,09 пункта.
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