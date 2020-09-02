Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Финмаркет
Финмаркет

Американские фондовые индексы выросли на 0,8-1,4%

Значение Dow Jones Industrial Average выросло на 0,76% - до 28645,66 пункта. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 0,75% - до 3526,65 пункта. Nasdaq Composite поднялся на 1,39%, достигнув 11939,67 пункта.В источнике
Подробнее о событии
REGNUM

Nasdaq рухнул на 5,5%, Dow Jones потерял 1000 пунктов

REGNUM3 сентября в 15:35
ПРАЙМ

Индекс NASDAQ падает более чем на 3% после продолжительного ралли

ПРАЙМ3 сентября в 11:08
Росбалт

Фондовые торги в США завершились в плюсе, а S&P 500 и NASDAQ — на максимумах

Росбалт3 сентября в 02:10
Финмаркет

Фондовые индикаторы США обновили вчера рекорды на фоне надежд на лечение COVID-19

Финмаркет3 сентября в 01:46
ТАСС

Торги на бирже Нью-Йорка закрылись ростом ключевых индексов

ТАСС2 сентября в 17:58
Finam.Ru

Индексы S&P 500 и Nasdaq обновили максимумы

Finam.Ru2 сентября в 13:00
SIA.ru

«Фридом Финанс»: Внешний фон внушает оптимизм

SIA.ru1 сентября в 21:09

Открытые ноги выдали возраст стареющей Даны Борисовой

Фолловеры же Борисовой обратили внимание не на поздравление, а на ноги Даны и на то, что для эфира она подобрала не лучший наряд, так как короткие шорты сильно выделяли ее ноги, которые выдавали возраст телеведущей.
RuNews24.ruвчера в 01:58
10

Netflix намерен привлечь Джейсона Момоа в приквел «Ведьмака»

Актер Джейсон Момоа, известный по роли Кхала Дрого в сериале "Игра престолов", может сыграть в новом шестисерийном фильме по мотивам остросюжетного сериала "Ведьмак" (The Witcher, 2019), созданного по произведениям польского писателя Анджея Сапковского.
Газета.Ruвчера в 01:30
15

Эксперт рассказал, как найти скрытую камеру с помощью смартфона

Обнаружить записывающее устройство можно с помощью видеокамеры и фонарика на смартфоне, рассказал агентству "Прайм" директор департамента цифровой экономики университета "Синергия" Роман Солдатенков.
ПРАЙМ20:01

Ридли Скотт выпустил сериал «Воспитанные волками»

В новом сериале британского классика научной фантастики Ридли Скотта "Воспитанные волками", действие которого разворачивается в XXII веке, двое андроидов пытаются воспитать человеческих детей вдали от войн на религиозной почве, чтобы создать новый, свободный и прекрасный мир.
Газета.Ruвчера в 13:06
1