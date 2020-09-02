Американские фондовые индексы выросли на 0,8-1,4%
Значение Dow Jones Industrial Average выросло на 0,76% - до 28645,66 пункта. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 0,75% - до 3526,65 пункта. Nasdaq Composite поднялся на 1,39%, достигнув 11939,67 пункта.В источнике
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