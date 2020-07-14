Экономика

ФинмаркетФинмаркетАмериканские фондовые индексы выросли на 0,9-2,1%

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов поднялся на 556,79 пункта (2,13%) - до 26642,59 пункта, продемонстрировав рост третью сессию подряд.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Американские фондовые индексы выросли на 0,9-2,1%

Финмаркет01:19

Фондовый рынок США завершил день ростом

REGNUMвчера в 17:22

Рынок акций США растерял утренний рост на фоне беспокойства по поводу COVID-19

Интерфаксвчера в 00:34

Биржевые индексы в Нью-Йорке выросли, несмотря на опасения по поводу коронавируса

ТАССвчера в 17:01

Стоит ли ждать даунтренд?

Finam.Ruвчера в 03:30

Фондовые торги в США завершились в основном снижением индексов

Росбалтвчера в 02:10

Фондовые индексы США выросли в начале сезона отчетности

ПРАЙМвчера в 20:41
Показать все источники
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 01:54, Ашберн
Шоу-бизнес

Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню

Shraibikus News 13 июля в 12:50
82
Общество

Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак

По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет вчера в 11:14
128
Шоу-бизнес

Муцениеце опровергла свое согласие на отдых детей с Карпович

Агата Муцениеце прокомментировала известие о том, что ее дети отдыхают в Крыму с Павлом Прилучным и Мирославой Карпович.
VSE42.RU 01:18
23
Армия и оружие

В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении

Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении очередного военного объекта ВС Армении точечным ударом в товузском направлении границы.
РИА Новости 00:17
228
Политика

Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала

РИА Новости вчера в 09:50
4,5K
Авто

ЕЭК запретит ремонтировать машины восстановленными запчастями в РФ

Новые автомобили вчера в 23:09
121
Происшествия

Суд вынес приговор фигуранту дела о хищении средств Минобороны

В Санкт-Петербурге суд вынес приговор бывшему руководителю АО «Новит Про» Андрею Петрову за хищение более 360 миллионов рублей при проектировании подводной лодки «Варшавянка».
URA.Ru 13 июля в 17:20
75
Здоровье

Игорь Артамонов: «Человек полагает, бог располагает»

Заместитель главы администрации Липецкой области Александр Ильин отметил, что количество пациентов в стационарах сократилось на 200 человек.
LipetskMedia.ru вчера в 06:39
11
Шоу-бизнес

Популярный блогер Николь Тея умерла на восьмом месяце беременности

Эксперты установили причину смерти. Популярный блогер Николь Тея внезапно скончалась в возрасте 24 лет.
Суть событий 00:39
12
Политика

Пекин введет санкции в ответ на закон США «Об автономии Гонконга»

Китай планирует ввести санкции против ряда американских граждан и организаций, которые причастны к принятию в США закона о привлечении КНР к ответственности за действия в отношении Гонконга.
Газета.Ru вчера в 23:11
205
Общество

В Белоруссии сообщили о задержании более ста человек в ходе протестов

REGNUM вчера в 22:50
899
Путешествия

Стало известно о главных недостатках отдыха на российских курортах

Главным недостатком отдыха на российских курортах туристы назвали сильно завышенные цены на продукты, питание и услуги.
Lenta.ru 00:31
27
Армия и оружие

Минобороны показало видео перехвата разведывательного самолета США

Минобороны опубликовало видео перехвата разведывательного самолета RС-135 ВВС США над Черным морем.
РБК вчера в 15:41
140
Космос

Структура молекулярного облака Орион А подробно изучена в новой работе

AstroNews.ru вчера в 10:38
Политика

Тимошенко заявила о передаче Украины международным спекулянтам

Известия 01:13
Здоровье

235 случаев заражения коронавирусом в Алтайском крае выявили за сутки

За сутки в Алтайском крае еще у 235 человек было подтверждено заражение коронавирусом, 37 человек выздоровели, 4 — скончались, в том числе один непосредственно от COVID-19 и его осложнений.
Kursk.com 13 июля в 02:10
680
Происшествия

В Саратовской области ураганом повалены деревья и перевернуты машины

Ранее ИА REGNUM сообщало, что жителей Саратовской области 14 июля об усилении ветра до 20 м/с, ливне и граде предупреждали в региональном МЧС.
REGNUM вчера в 07:59
33
Наука

Бороться с раковыми клетками могут жирные кислоты, заявили ученые

В ходе экспериментов с червями исследователи выяснили, что столовые и зародышевые клетки погибают при взаимодействии с одной из жирных кислот.
Faktom 13 июля в 01:51
56
Энергетика

«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году

Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
Газета.Ru вчера в 11:10
39
Хоккей

«Ак Барс» подписал однолетний контракт с Ховановым

Александр Хованов вернулся в "Ак Барс" ✅ Наш воспитанник снова в Казани − нападающий подписал двусторонний контракт на один год https: / / t.co / NDy0WXWKWs pic.twitter.com / S3e3HM4BlX — ХК Ак Барс (@ hcakbars) July 14, 2020 Хованов является выпускником хоккейной школы "Ак Барса".
Metaratings вчера в 10:03
1
Экономика

Продан головной офис банка «Иваново»

Продано здание головного офиса банка на проспекте Ленина, 31А в Иванове.
ИвановоLive 01:43
Космос

Астрономы уменьшили возраст Луны на 85 миллионов лет

Вечерняя Москва 00:30
13
Политика

Ремчуков считает, что в 2024 году Путин не пойдет на новый срок

Последней в США называют президента, который досиживает свой срок, не надеясь, что его мандат будет в будущем продлен.
ИнфоСМИ вчера в 11:10
8
Политика

В Саратовской области уволилась министр сельского хозяйства

От занимаемой должности по собственному желанию освобождена министр сельского хозяйства Татьяна Кравцева.
REGNUM вчера в 06:00
13
Кино

В Новой Зеландии возобновляют съемки сериала «Властелин колец»

Деловое.ТВ 13 июля в 06:36
43
Космос

Солнечный зонд Parker рассмотрел два хвоста у недавно открытой кометы NEOWISE

Положение зонда Parker в космосе дало возможность хорошо рассмотреть сдвоенный хвост кометы, особенно заметный в период ее максимальной активности, когда комета находилась в самой близкой к Солнцу точке своей орбиты – перигелии.
AstroNews.ru вчера в 08:40
Здоровье

Названы симптомы рака щитовидной железы

Доктор медицинских наук Дина Сакаева рассказала, по каким симптомам можно распознать рак щитовидной железы, пишут «Известия».
Ореанда-Новости 01:44
Общество

Собчак использовала в рекламе кадры своего задержания на протесте

Телеведущая Ксения Собчак использовала в рекламе супермаркета «Перекресток» реальные кадры своего задержания полицией на акции в поддержку Ивана Сафронова.
URA.Ru вчера в 03:51
14
Путешествия

В АТОР назвали готовые принимать граждан России страны

На основании рекомендаций и инструкций Хорватского института общественного здравоохранения для лиц, пересекающих государственную границу, правительство страны приняло решение открыть границы для расширенного списка граждан третьих стран, включая туристов, говорится в информации портала.
Газета.Ru вчера в 14:06
784
Общество

Шествие «Бессмертного полка» будет снова отложено из-за коронавируса

Провести марш «Бессмертного полка» 26 июля, в день ВМФ, президент Владимир Путин предложил 26 мая.
Ведомости вчера в 17:51
65
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное