Экономика

ФинмаркетФинмаркетАмериканские фондовые индексы выросли на 0,9-2,1%

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Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов поднялся на 556,79 пункта (2,13%) - до 26642,59 пункта, продемонстрировав рост третью сессию подряд.
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Brent - $43,08 за баррель

Финмаркет02:34

Фондовые индексы США выросли в начале сезона отчетности

ПРАЙМвчера в 20:41
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Экономика

Заявки на кредиты граждан превысили уровень начала года

Заявки на кредиты граждан вернулись на докризисный уровень с начала года.
ТАСС 04:16
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Кино

Авторы экранизации Dragon’s Dogma показали первые кадры сериала и назвали дату его выхода

Аниме-сериал по мотивам action-RPG Dragon’s Dogma выйдет 17 сентября 2020 года в онлайн-кинотеатре Netflix.
CyberSport.ru 03:16
Шоу-бизнес

Муцениеце опровергла свое согласие на отдых детей с Карпович

Агата Муцениеце прокомментировала известие о том, что ее дети отдыхают в Крыму с Павлом Прилучным и Мирославой Карпович.
VSE42.RU 01:18
27
Общество

В ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»

Арестованный по обвинению в организации убийств губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что страдает от аллергии в СИЗО «Лефортово».
RT на русском вчера в 14:55
246
Общество

В Белоруссии задержали более 200 человек в ходе протестов

Газета.Ru 02:39
34
Происшествия

«Почта России» подтвердила уголовное дело против IT-директора компании

В "Почте России" подтвердили, что в отношении замгендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов компании Сергея Емельченкова возбуждено уголовное дело.
Газета.Ru 04:36
322
Музыка

BTS выпустили новый альбом «Map of the Soul: 7 ~ The Journey ~»

15 июля состоялся релиз долгожданного японского альбома группы «Map of the Soul: 7 ~ The Journey ~».
Popcake 01:45
Общество

В России сообщили о возможном дефиците лекарств

Москва, 15 июля 2020, 02:21 — REGNUM Примерно через три месяца в России могут начаться перебои в обеспечении населения лекарствами.
REGNUM вчера в 19:21
4
Происшествия

В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы

Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
Известия вчера в 20:35
23
Общество

Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 000 рублей

Узнать, может ли организация рассчитывать на выплаты, можно на сайте ФЕС.
Evo-rus.com 01:51
88
Общество

Минобороны заявило о хорошей переносимости вакцины от коронавируса

В ведомстве сообщили, что первая группа добровольцев, которые принимали участие в испытаниях вакцины, выписана из госпиталя имени Бурденко.
RT на русском 04:10
13
Футбол

«Спартак» хочет приобрести нападающего Евгения Луценко

Футбольный агент Алексей Сафонов сообщил, что «Спартак» заинтересован в услугах Евгения Луценко.
ГЛАС.RU 04:42
Политика

Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Газета.Ru 03:36
135
Футбол

В РФС завершили расследование в отношении арбитра Лапочкина

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц заявил о завершении расследования в отношении арбитра Сергея Лапочкина.
RT на русском 04:18
Общество

Спрогнозирована численность населения в мире к 2100 году

По словам исследователей, пик роста населения произойдет в 2064 году и достигнет 9,7 миллиарда, а к 2100 году численность жителей Земли снизится до 8,8 миллиарда, это на 2 миллиарда меньше, чем прогнозы ООН.
РЕН ТВ вчера в 22:52
Происшествия

Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы.
РИА Новости 13 июля в 19:46
293
Наука

В России впервые выделили антитела против коронавируса

Ученые Института молекулярной и клеточной биологии в Новосибирске впервые в России получили антитела, нейтрализующие коронавирус SARS-CoV-2.
Lenta.ru 04:12
182
Общество

Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак

По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет вчера в 11:14
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Армия и оружие

Трое российских военных пострадали при подрыве БТР в Сирии

Сусанин вчера в 08:11
1K
Технологии

Американская вакцина против коронавируса вызвала иммунный ответ

Акции одного из лидеров на рынке биотехнологий, американской компании Moderna Inc. подскочили на 16% после заявления организации о том, что ее вакцина от коронавируса вызвала "сильный" иммунный ответ у всех 45 пациентов, которые в настоящее время тестируют препарат от COVID-19.
Газета.Ru 00:55
546
Общество

Названы регионы с наименьшим темпом прироста заболеваемости COVID-19

Наименьшие темпы прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки зарегистрированы в Москве, Подмосковье, Северной Осетии и Севастополе.
RT на русском 03:58
Общество

Суд арестовал отрицающего распад СССР омского пенсионера

Омский суд поместил под домашний арест пенсионера с инвалидностью, который отрицал распад Советского союза и являлся председателем омского "исполкома Совета народных депутатов РСФСР".
VSE42.RU 00:22
32
Кино

Опубликован трейлер нового сезона «Люцифера»

В результате демон вступит в борьбу за свою привычную жизнь. Пятый сезон будет опубликован 21 августа.
Evo-rus.com 03:27
24
Происшествия

На Урале суд отпустил под залог гендиректора «Титановой долины»

Ленинский районный суд в среду отпустил под залог в размере 2,5 миллионов рублей генерального директора особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемия Кызласова, арестованного по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.
РИА Новости 03:35
5
Общество

Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о результатах первых ЕГЭ, которые прошли 3 июля, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 11:38
83
Общество

«Ростех» запросил почти 6 млрд руб. на цифровизацию ФСИН

С письмом на имя президента России ознакомился «Коммерсантъ». «Ростех» и ФСИН просят выделить деньги по проекту «Цифровая экономика».
Говорит Москва 02:34
Общество

За сутки в Тульской области коронавирусом заразились 59 человек

За прошедшие сутки, по данным оперштаба, в Тульской области зафиксировано 59 новых заболевших коронавирусной инфекцией.
Центр 71 03:51
754
Театры

Куценко заменит Домогарова в спектакле Кончаловского во МХАТе

Артист заменит Александра Домогарова в постановке, одну из главных ролей в котором также исполнила Юлия Высоцкая.
News.ru вчера в 09:01
99
Происшествия

Живого мужчину посчитали мертвым и не хотели выпускать из морга

В Колумбии пациента больницы объявили мертвым и отправили в морг, где позднее родственники обнаружили его живым, сообщает El Nacional.
РИА Новости 04:32
Авто

Kia начала производить в России новую модель K5

В Калининграде стартовало производство седана Kia Optima нового поколения, который переименовали в K5.
AutoNews 04:02
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