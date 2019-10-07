Экономика
Finam.RuРынок США показал уверенный рост
В пятницу, 4 октября, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию уверенным ростом основных индексов.
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Спорт
Россию могут отстранить от двух Олимпиад из-за манипуляций с допингом
Россия может пропустить Олимпийские игры 2020 и 2022 годов из-за манипуляций с допинг-пробами.
Газета.Ru 04:05
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк прокомментировал информацию о ее смерти
Пиар-директор Анастасии Заворотнюк опровергла слухи появившиеся в Telegram-канале «Только никому» о смерти 48-летней актрисы.
Ugpressa.ru вчера в 09:34
Политика
Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс 01:51
Общество
Самая холодная ночь осени зафиксирована в Москве
Минувшая ночь (с 6 на 7 октября) в Москве стала самой холодной с начала осени, температура воздуха понизилась до +0,8℃. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на столичное метеобюро.
Газета.Ru 01:22
Финансы
Чистая прибыль Сбербанка за девять месяцев выросла до 665,4 млрд рублей
Чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в январе - сентябре 2019 года увеличилась по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года на 8,6% и достигла 665,4 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе банка.
ТАСС 03:19
Происшествия
В Ленинградской области опрокинулся микроавтобус из Прибалтики
Микроавтобус врезался в дерево и опрокинулся в Ленинградской области, медпомощь понадобилась троим пассажирам, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 04:54
Футбол
Правительство Нидерландов отказывается от названия Голландия
Правительство Нидерландов решило отказаться от названия Голландия. Новый имидж будет строиться вокруг названия Нидерланды.
Аргументы недели вчера в 02:40
Экономика
В России примут нормативную базу для развития негосударственной пенсии
Создание и принятие нормативной базы для развития негосударственной пенсии в России планируется завершить в течение года.
Известия вчера в 16:00
Политика
Спикер Рады прокомментировал закон об особом статусе Донбасса
Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил о наличии «красных линий» для нового украинского закона об особом статусе Донбасса.
RT на русском вчера в 21:40
Шоу-бизнес
Мария Миронова рассекретила пол и имя второго ребенка
StarHit.ru 05 октября в 09:00
Политика
На Украине обсуждают отказ от «формулы Штайнмайера»
Украина будет придерживаться "формулы Штайнмайера", потому что публично подтвердила свое согласие на нее.
Утро.ru 04:33
Гаджеты
Samsung сделает безрамочными ещё и телевизоры
Компания Samsung готовится представить новую линейку телевизоров Zero Bezel.
iXBT.com 02:20
Общество
Диетолог назвала самый полезный хлеб
РИА Новости вчера в 19:51
Кино
«Тайна печати дракона» провалилась в российском прокате
Один из самых дорогих российских фильмов года «Тайна печати дракона» Олега Степченко провалился в прокате.
Культуромания 04:57
Происшествия
Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости 05 октября в 12:25
Финансы
Смертельный номер. С середины октября курс рубля может резко измениться
Рубль, как валюта, относящаяся к стране с формирующимся рынком, относится к числу рисковых активов.
Life.ru 02:50
Армия и оружие
Курды заявили об отводе сил США от сирийско-турецкой границы
Вооруженные формирования сирийских курдов "Сирийские демократические силы" (СДС) заявили в понедельник, что Соединенные Штаты отвели своих военных от сирийско-турецкой границы на северо-востоке Сирии, не выполнив тем самым своих обязательств перед курдами.
ТАСС 03:24
Общество
Названы города с самыми высокими и низкими зарплатами
Эксперты соотнесли среднюю зарплату со стоимостью стандартного потребительского набора в 100 крупнейших городах России, в который вошли товары, продукты, транспорт и услуги ЖКХ.
Вести.Ru вчера в 23:26
Единоборства
Геннадий Головкин победил Сергея Деревянченко
5 октября в Нью-Йорке 37-летний казахстанец Геннадий Головкин вновь стал чемпионом мира в среднем весе, победив в бою за вакантный титул IBF 33-летнего украинца Сергея Деревянченко.
Allboxing.ru вчера в 00:06
Политика
Доклад датского премьера вызвал истерический хохот в парламенте
РИА Новости вчера в 08:35
Политика
Порошенко принял участие в митинге на майдане Незалежности
Сообщается, что на митинг пришло порядка 10 тысяч человек.
Аргументы недели вчера в 10:45
Армия и оружие
В США разработали план по сдерживанию России в Черном море
Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
РИА Новости 02:11
Футбол
Карпин: команда подарила нам «усы надежды»
Чемпионат 03:49
Политика
Зеленский захотел вернуться на сцену
Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
Lenta.ru вчера в 06:22
Политика
В МИД рассчитывают, что задержанную в Иране россиянку скоро отпустят
"Скорее всего, да", - добавил он, отвечая на вопрос, может ли это случиться уже на этой неделе.
РИА Новости 02:40
Политика
Ингу Юмашеву допросили в аэропорту Нью-Йорка
Депутат Госдумы Инга Юмашева, которая все же смогла вылететь в США для участия в мероприятии, была допрошена сотрудниками ФБР в нью-йоркском аэропорту.
Коммерсантъ вчера в 10:49
Футбол
Уткин прокомментировал ответ Орлова на слова про «Зенит» и империю зла
Известный блогер Василий Уткин прокомментировал высказывание комментатора Геннадия Орлова, ответившего на сравнения «Зенита» с империей зла.
Чемпионат 03:48
Происшествия
Четверо детей погибли при пожаре в Подмосковье
В результате пожара в многоквартирном жилом доме в поселке Чисмена (Волоколамский городской округ) погибли пять человек, включая четверых детей, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
РБК 00:51