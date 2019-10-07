Экономика
ФинмаркетАмериканские фондовые индексы выросли на 1,4%
Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов 4 октября вырос на 372,68 пункта (1,42%) и составил 26573,72 пункта. Standard & Poor's 500 увеличился на 41,38 пункта (1,42%) - до 2952,01 пункта.
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В польском городе Владыславово двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Выступление датского премьера вызвало хохот в парламенте
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Женщина погибла от нападения медведя в Забайкалье
Спорт
Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку
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В Волоколамском районе Подмосковья произошел пожар, в котором погибли четыре ребенка и один взрослый.
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Напомним, кроме общих детей с Голубкиной у Фоменко есть старшие — дочь Екатерина и сын Василий.
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В РПЦ разъяснили отношение к абортам по медицинским показаниям
В Русской православной церкви (РПЦ) прокомментировали высказывание протоиерея Димитрия (Смирнова), который ранее осудил женщин, делающих аборт по медицинским показаниям.