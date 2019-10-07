Экономика

ФинмаркетФинмаркетАмериканские фондовые индексы выросли на 1,4%

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов 4 октября вырос на 372,68 пункта (1,42%) и составил 26573,72 пункта. Standard & Poor's 500 увеличился на 41,38 пункта (1,42%) - до 2952,01 пункта.
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