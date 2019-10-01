Экономика
ФинмаркетАмериканские фондовые индексы выросли на 1,4%
Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов 4 октября вырос на 372,68 пункта (1,42%) и составил 26573,72 пункта. Standard & Poor's 500 увеличился на 41,38 пункта (1,42%) - до 2952,01 пункта.
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Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 22:56, Вашингтон
Гаджеты
Глава HTC считает инвестиции в VR причиной неудач на рынке смартфонов
Генеральный директор тайваньской HTC Ив Мэтр заявил, что компания потерпела неудачу на рынке смартфонов из-за того, что сделала ставку на инновации в виртуальной реальности.
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В Москву телеведущая прилетела вовремя. Ксения сообщила, что в минувшую пятницу ее старшая дочь Маруся перенесла экстренную операцию.
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Задержание российской журналистки Юлии Юзик в Тегеране не имеет отношения к вопросу о шпионаже, рассказал официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.
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Песков объяснил повышение зарплат Путину и Медведеву
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Газета Metro 05:11
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Минобороны использует общественный автотранспорт в случае войны
Городские рейсовые и междугородние автобусы войдут в состав санитарных авторот в случае объявления военного положения.
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Вышел трейлер четвертого сезона «Рика и Морти»
Канал Adult Swim опубликовал трейлер нового четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти», создатели на своей официальной странице назначили старт сезона на 10 ноября.
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Таксист отказался везти Порошенко после митинга в Киеве
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Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли
Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
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Новак назвал цену на нефть в $100 за баррель делом прошлого
В Минэнерго России назвали цену на нефть в $50 за баррель справедливой.
Газета.Ru 08:15
Здоровье
России прочат новую волну массовых протестов
Массовые увольнения медиков из больниц Москвы, Перми и Нижнего Тагила, о которых пресса сообщала в течение последних нескольких недель, вполне могут обернуться очередной волной масштабных протестов в России.
Век 08:59
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Наталья Бочкарева вышла на связь после слухов об исчезновении
Ранее СМИ со ссылкой на соседей Бочкаревой сообщили об исчезновении актрисы – якобы она перестала выходить на связь и появляться на улице.
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Выступление датского премьера вызвало хохот в парламенте
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Пенсионеру в Москве не продали хлеб из-за десятикопеечных монет
По словам очевидцев, кассир не продала хлеб из-за того, что мужчина хотел расплатиться десятикопеечными монетами.
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Экономика
Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес
Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости 14:51
Экономика
В России примут нормативную базу для развития негосударственной пенсии
Создание и принятие нормативной базы для развития негосударственной пенсии в России планируется завершить в течение года.
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Пять человек пострадали в ходе конфликта на рынке в Новосибирске
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«Спартак» переиграл СКА в овертайме
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