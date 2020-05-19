Экономика

ФинмаркетФинмаркетАмериканские фондовые индексы выросли на 2,4-3,9%

Nasdaq Composite вырос на 220,27 пункта (2,44%) - до 9234,83 пункта. Индексы Dow Jones и S&P 500 продемонстрировали сильнейший однодневный подъем с 8 апреля, тогда как рост Nasdaq стал максимальным с 29 апреля.
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Рынки акций АТР завершили торги ростом

Финмаркет08:25

Американские индексы значительно укрепились

Finam.Ru02:25
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Автоматически обработан 7191 источник, обновлено в 12:02, Ашберн
Общество

Собянин рассказал об ужасном несбывшемся прогнозе по коронавирусу

Мэр отметил, что говорить о победе над новым вирусом сейчас безответственно, и сильно ослаблять режим пока нельзя, потому что горожане еще находятся в зоне большого риска.
Lenta.ru 11:37
Здоровье

В Европе одобрили препарат «Золгенсма» для лечения СМА. Это самое дорогое лекарство в мире

Европейская комиссия одобрила препарат Zolgensma («Золгенсма») для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА), разработчиком которого является компания AveXis (входит в группу компаний Novartis).
Новая газета 07:24
Авто

Российские сотрудники Nissan выстраиваются в очередь за увольнением

В связи с экономическим кризисом российские предприятия вынуждены увольнять сотрудников.
32CARS.ru 01:53
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Общество

На Урале проверят торговую сеть после вспышки COVID-19 на складе

Заместитель губернатора Павел Креков отметил, что эта вспышка осложнила ситуацию с коронавирусом в регионе.
Российская газета 09:45
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Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь в России

Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, рассказала в интервью "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости вчера в 23:18
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Происшествия

СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций

Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия 10:43
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Политика

Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум для продолжения финансирования

Президент США Дональд Трамп проинформировал главу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса об установленном крайнем сроке для выполнения требований США, связанных с реформой организации.
Коммерсантъ вчера в 23:35
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Экономика

Подготовлен план восстановления экономики России

Правительство подготовило план восстановления экономики России, сообщает «Интефакс» со ссылкой на ознакомившиеся с документом источники.
Lenta.ru 08:54
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Политика

Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ 07:52
1,5K
Общество

Правительство продлило больничные для граждан старше 65 лет

«Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 12 по 29 мая»,— сообщили в правительстве.
Коммерсантъ 02:17
1K
Игры

Онлайн-магазин Epic Games пострадал от бесплатной раздачи GTA V

Онлайн-магазин Epic Games Store и компания-издатель Rockstar потратили несколько дней на стабилизацию запуска видеоигры Grand Theft Auto V после начала её бесплатной раздачи.
News.ru 07:54
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Происшествия

В Новочеркасске роддом закрыли на карантин по коронавирусу

Родильный дом в Новочеркасске закрыли на двухнедельный карантин после обнаружения коронавирусной инфекции у одной из сотрудниц учреждения, сообщает пресс-служба городской администрации.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 10:58
Футбол

У шести футболистов английской премьер-лиги обнаружен коронавирус

У шести игроков тест оказался положительным. За два дня были проверены 748 человек. У шести игроков из двух клубов был выявлен вирус.
Вести.Ru 11:30
Общество

Богатые россияне начали покупать бункеры

Коммерсантъ 09:47
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Общество

В США заявили об успешных испытаниях вакцины от коронавируса на людях

В заявлении Moderna отмечается, что после приема вакцины mRNA-1273 количество антител участников испытаний в зависимости от дозы препарата или превышало соответствующий показатель в крови людей, переболевших COVID-19, или находилось на том же уровне.
РИА Новости вчера в 12:53
686
Общество

В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок

На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
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Футбол

«Рубин» вошел в рейтинг самых неожиданных чемпионов в истории футбола

Piter.tv 05:42
Шоу-бизнес

Представитель Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе

Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал слухи о ее расставании с супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
Известия 08:04
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Здоровье

Минздрав поддержал повышение возраста продажи алкоголя до 21 года

Ранее сенатор Валерий Рязанский сообщил РИА Новости, что Совет Федерации порекомендует кабмину повысить возраст продажи алкоголя.
Говорит Москва 07:31
2
Общество

Китай пообещал $2 млрд пострадавшим от коронавируса странам

Китай пожертвует $2 млрд за два года странам, пострадавшим от пандемии коронавируса, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время открытия 73-й ассамблеи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает CNBC.
Forbes вчера в 08:58
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Гаджеты

Apple готовит умные очки Apple Glasses

Сегодня популярный инсайдер Джон Проссер опубликовал информацию касательно совершенно нового продукта компании Apple.
ITZine.ru 11:10
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Культура

Новый выпуск «Бесогон ТВ» Никиты Михалкова выйдет только на YouTube

Авторская программа Никиты Михалкова «Бесогон ТВ» выйдет только на YouTube, а вот привычного зрителям вещания на канале «Россия-24» больше не будет.
Городовой 08:39
165
Авто

Skoda остановила поставки Octavia

Фото: Skoda Несколько торговых марок, которые входят в объединение VW Group, сообщили о временном приостановлении поставок автомобилей.
Daily-Motor.Ru вчера в 11:39
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Шоу-бизнес

Кудрявцева в день рождения показала редкие кадры из роддома

Телеведущая Лера Кудрявцева побаловала подписчиком редкими снимками периода беременности и рождения дочери Марии.
Пятый канал 07:37
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Энергетика

Чубайс сравнил ситуацию на нефтяном рынке с «дохлой лошадью»

Москва, 19 мая 2020, 09:30 — REGNUM Гендиректор компании Роснано Анатолий Чубайс призвал снижать зависимость России от цен на нефть, вспомнив поговорку: если лошадь сдохла, с нее надо слезать.
REGNUM 02:30
1,5K
Политика

Лавров: «Северный поток-2» будет построен

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что не взирая на возникающие трудности газопровод "Северный поток - 2" будет достроен.
Российская газета 10:23
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Происшествия

СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей

Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношении группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам.
РБК вчера в 05:41
1,1K
Общество

Вспышка заражения в Китае отправила на карантин 108 миллионов человек

По данным Bloomberg, под ограничения попали порядка 108 млн человек. Службы здравоохранения пока не выяснили причину новой вспышки.
Русская Планета вчера в 12:41
1,2K
Армия и оружие

Силы Хафтара бросили «Панцирь» на захваченной ПНС авиабазе Аль-Ватия

В Ливии подразделениям Правительства национального согласия (ПНС) удалось захватить "Панцирь-С1", принадлежавший Ливийской национальной армии под командованием фельдмаршала Хафтара.
Российская газета вчера в 06:13
Здоровье

Ничего не болело, а тест был отрицательный: мужчина рассказал, как от COVID-19 умирал его отец

20 апреля температура поднялась у отца, сначала до 38,5, потом до 39,2, но у мужчины ничего не болело.
Om1.ru 11:46
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Джером Пауэлл
Американский юрист
Американский юрист, член Совета управляющих Федеральной резервной системы, назначенный 25 мая 2012 года по предложению Барака Обамы. С 5 февраля 2018 года Пауэлл является Председателем Совета управляющих Федеральной резервной системы; 2 ноября 2017 года он был выдвинут на эту должность президентом США Дональдом Трампом и утверждён голосованием Сената 23 января 2018 года.
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