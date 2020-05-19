Экономика
ФинмаркетАмериканские фондовые индексы выросли на 2,4-3,9%
Nasdaq Composite вырос на 220,27 пункта (2,44%) - до 9234,83 пункта. Индексы Dow Jones и S&P 500 продемонстрировали сильнейший однодневный подъем с 8 апреля, тогда как рост Nasdaq стал максимальным с 29 апреля.
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Общество
Собянин рассказал об ужасном несбывшемся прогнозе по коронавирусу
Мэр отметил, что говорить о победе над новым вирусом сейчас безответственно, и сильно ослаблять режим пока нельзя, потому что горожане еще находятся в зоне большого риска.
Lenta.ru 11:37
Здоровье
В Европе одобрили препарат «Золгенсма» для лечения СМА. Это самое дорогое лекарство в мире
Европейская комиссия одобрила препарат Zolgensma («Золгенсма») для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА), разработчиком которого является компания AveXis (входит в группу компаний Novartis).
Новая газета 07:24
Авто
Российские сотрудники Nissan выстраиваются в очередь за увольнением
В связи с экономическим кризисом российские предприятия вынуждены увольнять сотрудников.
32CARS.ru 01:53
Общество
На Урале проверят торговую сеть после вспышки COVID-19 на складе
Заместитель губернатора Павел Креков отметил, что эта вспышка осложнила ситуацию с коронавирусом в регионе.
Российская газета 09:45
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь в России
Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, рассказала в интервью "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости вчера в 23:18
Происшествия
СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций
Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия 10:43
Политика
Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум для продолжения финансирования
Президент США Дональд Трамп проинформировал главу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса об установленном крайнем сроке для выполнения требований США, связанных с реформой организации.
Коммерсантъ вчера в 23:35
Экономика
Подготовлен план восстановления экономики России
Правительство подготовило план восстановления экономики России, сообщает «Интефакс» со ссылкой на ознакомившиеся с документом источники.
Lenta.ru 08:54
Политика
Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ 07:52
Общество
Правительство продлило больничные для граждан старше 65 лет
«Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 12 по 29 мая»,— сообщили в правительстве.
Коммерсантъ 02:17
Игры
Онлайн-магазин Epic Games пострадал от бесплатной раздачи GTA V
Онлайн-магазин Epic Games Store и компания-издатель Rockstar потратили несколько дней на стабилизацию запуска видеоигры Grand Theft Auto V после начала её бесплатной раздачи.
News.ru 07:54
Происшествия
В Новочеркасске роддом закрыли на карантин по коронавирусу
Родильный дом в Новочеркасске закрыли на двухнедельный карантин после обнаружения коронавирусной инфекции у одной из сотрудниц учреждения, сообщает пресс-служба городской администрации.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 10:58
Футбол
У шести футболистов английской премьер-лиги обнаружен коронавирус
У шести игроков тест оказался положительным. За два дня были проверены 748 человек. У шести игроков из двух клубов был выявлен вирус.
Вести.Ru 11:30
Общество
Богатые россияне начали покупать бункеры
Коммерсантъ 09:47
Общество
В США заявили об успешных испытаниях вакцины от коронавируса на людях
В заявлении Moderna отмечается, что после приема вакцины mRNA-1273 количество антител участников испытаний в зависимости от дозы препарата или превышало соответствующий показатель в крови людей, переболевших COVID-19, или находилось на том же уровне.
РИА Новости вчера в 12:53
Общество
В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал слухи о ее расставании с супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
Известия 08:04
Здоровье
Минздрав поддержал повышение возраста продажи алкоголя до 21 года
Ранее сенатор Валерий Рязанский сообщил РИА Новости, что Совет Федерации порекомендует кабмину повысить возраст продажи алкоголя.
Говорит Москва 07:31
Общество
Китай пообещал $2 млрд пострадавшим от коронавируса странам
Китай пожертвует $2 млрд за два года странам, пострадавшим от пандемии коронавируса, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время открытия 73-й ассамблеи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает CNBC.
Forbes вчера в 08:58
Гаджеты
Apple готовит умные очки Apple Glasses
Сегодня популярный инсайдер Джон Проссер опубликовал информацию касательно совершенно нового продукта компании Apple.
ITZine.ru 11:10
Культура
Новый выпуск «Бесогон ТВ» Никиты Михалкова выйдет только на YouTube
Авторская программа Никиты Михалкова «Бесогон ТВ» выйдет только на YouTube, а вот привычного зрителям вещания на канале «Россия-24» больше не будет.
Городовой 08:39
Авто
Skoda остановила поставки Octavia
Фото: Skoda Несколько торговых марок, которые входят в объединение VW Group, сообщили о временном приостановлении поставок автомобилей.
Daily-Motor.Ru вчера в 11:39
Шоу-бизнес
Кудрявцева в день рождения показала редкие кадры из роддома
Телеведущая Лера Кудрявцева побаловала подписчиком редкими снимками периода беременности и рождения дочери Марии.
Пятый канал 07:37
Энергетика
Чубайс сравнил ситуацию на нефтяном рынке с «дохлой лошадью»
Москва, 19 мая 2020, 09:30 — REGNUM Гендиректор компании Роснано Анатолий Чубайс призвал снижать зависимость России от цен на нефть, вспомнив поговорку: если лошадь сдохла, с нее надо слезать.
REGNUM 02:30
Политика
Лавров: «Северный поток-2» будет построен
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что не взирая на возникающие трудности газопровод "Северный поток - 2" будет достроен.
Российская газета 10:23
Происшествия
СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей
Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношении группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам.
РБК вчера в 05:41
Общество
Вспышка заражения в Китае отправила на карантин 108 миллионов человек
По данным Bloomberg, под ограничения попали порядка 108 млн человек. Службы здравоохранения пока не выяснили причину новой вспышки.
Русская Планета вчера в 12:41
Армия и оружие
Силы Хафтара бросили «Панцирь» на захваченной ПНС авиабазе Аль-Ватия
В Ливии подразделениям Правительства национального согласия (ПНС) удалось захватить "Панцирь-С1", принадлежавший Ливийской национальной армии под командованием фельдмаршала Хафтара.
Российская газета вчера в 06:13
Здоровье
Ничего не болело, а тест был отрицательный: мужчина рассказал, как от COVID-19 умирал его отец
20 апреля температура поднялась у отца, сначала до 38,5, потом до 39,2, но у мужчины ничего не болело.
Om1.ru 11:46