Nasdaq Composite вырос на 220,27 пункта (2,44%) - до 9234,83 пункта. Индексы Dow Jones и S&P 500 продемонстрировали сильнейший однодневный подъем с 8 апреля, тогда как рост Nasdaq стал максимальным с 29 апреля.

Общество Собянин рассказал об ужасном несбывшемся прогнозе по коронавирусу Мэр отметил, что говорить о победе над новым вирусом сейчас безответственно, и сильно ослаблять режим пока нельзя, потому что горожане еще находятся в зоне большого риска.

Здоровье В Европе одобрили препарат «Золгенсма» для лечения СМА. Это самое дорогое лекарство в мире Европейская комиссия одобрила препарат Zolgensma («Золгенсма») для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА), разработчиком которого является компания AveXis (входит в группу компаний Novartis).

Политика Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум для продолжения финансирования Президент США Дональд Трамп проинформировал главу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса об установленном крайнем сроке для выполнения требований США, связанных с реформой организации. 392

Экономика Подготовлен план восстановления экономики России Правительство подготовило план восстановления экономики России, сообщает «Интефакс» со ссылкой на ознакомившиеся с документом источники. 655

Общество Правительство продлило больничные для граждан старше 65 лет «Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 12 по 29 мая»,— сообщили в правительстве. 1K

Игры Онлайн-магазин Epic Games пострадал от бесплатной раздачи GTA V Онлайн-магазин Epic Games Store и компания-издатель Rockstar потратили несколько дней на стабилизацию запуска видеоигры Grand Theft Auto V после начала её бесплатной раздачи. 937

Происшествия В Новочеркасске роддом закрыли на карантин по коронавирусу Родильный дом в Новочеркасске закрыли на двухнедельный карантин после обнаружения коронавирусной инфекции у одной из сотрудниц учреждения, сообщает пресс-служба городской администрации.

Футбол У шести футболистов английской премьер-лиги обнаружен коронавирус У шести игроков тест оказался положительным. За два дня были проверены 748 человек. У шести игроков из двух клубов был выявлен вирус.

Общество В США заявили об успешных испытаниях вакцины от коронавируса на людях В заявлении Moderna отмечается, что после приема вакцины mRNA-1273 количество антител участников испытаний в зависимости от дозы препарата или превышало соответствующий показатель в крови людей, переболевших COVID-19, или находилось на том же уровне. 686

Общество В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru. 561

Общество Китай пообещал $2 млрд пострадавшим от коронавируса странам Китай пожертвует $2 млрд за два года странам, пострадавшим от пандемии коронавируса, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время открытия 73-й ассамблеи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает CNBC. 214

Гаджеты Apple готовит умные очки Apple Glasses Сегодня популярный инсайдер Джон Проссер опубликовал информацию касательно совершенно нового продукта компании Apple. 1

Авто Skoda остановила поставки Octavia Фото: Skoda Несколько торговых марок, которые входят в объединение VW Group, сообщили о временном приостановлении поставок автомобилей. 5

Энергетика Чубайс сравнил ситуацию на нефтяном рынке с «дохлой лошадью» Москва, 19 мая 2020, 09:30 — REGNUM Гендиректор компании Роснано Анатолий Чубайс призвал снижать зависимость России от цен на нефть, вспомнив поговорку: если лошадь сдохла, с нее надо слезать. 1,5K

Политика Лавров: «Северный поток-2» будет построен Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что не взирая на возникающие трудности газопровод "Северный поток - 2" будет достроен. 187

Происшествия СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношении группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам. 1,1K