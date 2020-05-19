Экономика
ФинмаркетАмериканские фондовые индексы выросли на 2,4-3,9%
Nasdaq Composite вырос на 220,27 пункта (2,44%) - до 9234,83 пункта. Индексы Dow Jones и S&P 500 продемонстрировали сильнейший однодневный подъем с 8 апреля, тогда как рост Nasdaq стал максимальным с 29 апреля.
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Фондовые индексы США выросли на новостях о тестировании фирмой Moderna вакцины от COVID-19
Коммерсантъвчера в 12:26
Автоматически обработан 7191 источник, обновлено в 12:50, Ашберн
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Собянин назвал условие для разрешения прогулок в Москве
Прогулки на свежем воздухе в Москве будут разрешены после того, как количество смертей от COVID-19 пойдет на спад, заявил мэр столицы Сергей Собянин в передаче «60 минут» на телеканале «Россия 1».
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СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций
Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
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Москва, 19 мая 2020, 09:30 — REGNUM Гендиректор компании Роснано Анатолий Чубайс призвал снижать зависимость России от цен на нефть, вспомнив поговорку: если лошадь сдохла, с нее надо слезать.
REGNUM 02:30
Общество
Министр труда непрофессионален и оторван от реальной жизни — Демурин
Москва, 19 мая 2020, 12:58 — REGNUM Министр труда не только оторван от реальной жизни и слаб как профессионал, но и недостаточно умён, чтобы понимать, почему некоторых вещей произносить нельзя, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 19 мая, комментируя высказывания Антона Котякова.
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Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках
Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках, сообщает ToDay News Ufa. Надежда Бабкина перенесла серьезную болезнь.
ToDay News Ufa 11:05
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Представитель Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал слухи о ее расставании с супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
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Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru вчера в 23:26
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Три новых больницы с полной диагностикой будут построены в Дагестане
Напомним, по поручению Президента РФ в Дагестане будет начато строительство медицинских центров для больных COVID-19.
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Российский производитель металлургических углей «Сибантрацит», которую основал миллиардер Дмитрий Босов, построил мобильный госпиталь в Новосибирской области для лечения коронавирусной инфекции.
РБК 05:00
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Брухунова призналась, что не умеет готовить
Девушка продолжает публиковать рецепты в своем блоге Молодая супруга популярного артиста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, весьма активно ведет свой микроблог.
WomanHit.ru 11:12
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Фигуристка Загитова показала, что ей подарили на день рождения
Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова пожелала Загитовой счастливой жизни в день её рождения.
RT на русском вчера в 11:45
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На Урале в лесу обнаружили больше полусотни новых иномарок
В Челябинске на территории реабилитационного центра на берегу озера Смолино обнаружено 56 новых Toyota Camry, которые к саммитам ШОС и БРИКС-2020 приобрело правительство Южного Урала.
Российская газета 10:50
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Путин: Выплаты в 10 тысяч рублей затронут 22 млн детей
Глава государства напомнил, что 11 мая было принято решение о единовременной выплате по 10 тысяч рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
Российская газета 08:45
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В Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом 7 семей
У остальных 25 человек, контактировавших с парикмахером, тест на COVID-19 показал отрицательный результат, но эти люди все равно вынуждены соблюдать карантин в течение двух недель.
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Названы российские цены на новый Volkswagen Polo
Российские дилеры Volkswagen начали принимать заказы на новое поколение модели Polo.
Известия вчера в 08:49
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Официально представлен Porsche 911 Targa нового поколения
Вслед за купе и кабриолетом, модель нового поколения получила версии 911 Targa 4 и 911 Targa 4S.
За рулем Кубань вчера в 01:35
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В России создан материал, маскирующий военную технику под сугробы
Отмечается, что данный материал снижает дальность обнаружения военной техники в три-четыре раза.
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Агаларов рассказал о плачевной ситуации с коронавирусом в Дагестане
ProstoProSport 12:16
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Армавирского и Лабинского епископа отстранили от управления епархией
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Российские сотрудники Nissan выстраиваются за увольнением в очередь
В компании отметили, что увольнение сотрудников никак не связано с коронавирусом, так как завод еще в марте планировал перейти на одну смену, а такие изменения предполагают сокращение штата на четверть, пишет «Фонтанка».
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Клип Little Big попал в топ-5 самых просматриваемых видео в мире
Группа Little big рассказала в Instagram о том, что клип на песню Hypnodancer вошел в еженедельный международный чарт International YouTube Weekly Chart.
Газета.Ru вчера в 09:45
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МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
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Собянин объяснил, где нужно носить маску и перчатки
Использование масок и перчаток на улице носит рекомендательный характер.
Российская газета 11:49
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Власти Петербурга сообщили о шести погибших при пожаре в больнице
В результате пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге погибли шесть человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского комитета по здравоохранению.
Газета.Ru 11:09
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Стюринг покинул пост главного тренера «Витесса»
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Без вливаний Центробанка доллар мог бы стоить уже 110 рублей
В исследовании Газпромбанка говорится, что нефть при этом подешевела на 70%.По подсчетам аналитиков, к началу мая доллар стоил бы более 110 рублей, если бы не валютные вливания.
Мой Брянск 07:27
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Итальянцы жалуются на завышение цен в барах и парикмахерских
Итальянская ассоциация потребителей Codacons начала получать жалобы жителей Италии на завышение цен в барах и парикмахерских.
ТАСС 12:15
Армия и оружие
Лавров усомнился в размещении ядерных ракет США в Польше
Вашингтон вряд ли реализует планы по размещению ядерных ракет в Польше.
Lenta.ru 12:01