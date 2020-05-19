Экономика

ФинмаркетФинмаркетАмериканские фондовые индексы выросли на 2,4-3,9%

Nasdaq Composite вырос на 220,27 пункта (2,44%) - до 9234,83 пункта. Индексы Dow Jones и S&P 500 продемонстрировали сильнейший однодневный подъем с 8 апреля, тогда как рост Nasdaq стал максимальным с 29 апреля.
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Поддержку рублю оказывает восстановление цен на нефть

Finam.Ru05:20

Moderna, Сбербанк, «Сургутнефтегаз»: за какими котировками следить

РБК02:13

Вакцина от коронавируса вылечит экономику Соединенных Штатов

Русская Планетавчера в 14:46

Акции авиакомпаний пошли на взлет?

ПРАЙМ01:53

Американские фондовые индексы выросли на 2,4-3,9%

Финмаркет01:18

Биржа США отреагировала резким ростом на новости о вакцине от COVID-19

ИА Красная Веснавчера в 14:33

Фондовые индексы США выросли на новостях о тестировании фирмой Moderna вакцины от COVID-19

Коммерсантъвчера в 12:26
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Экономика

Большая распродажа: Россия отвернулась от госдолга США

Почти до нуля Из оставшихся у России американских гособлигаций, по данным Минфина США, 3,381 миллиарда долларов приходится на долгосрочные бумаги, 473 миллиона — на краткосрочные.
РИА Новости 01:00
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Общество

Собянин назвал условие для разрешения прогулок в Москве

Прогулки на свежем воздухе в Москве будут разрешены после того, как количество смертей от COVID-19 пойдет на спад, заявил мэр столицы Сергей Собянин в передаче «60 минут» на телеканале «Россия 1».
РБК 11:39
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Происшествия

СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций

Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия 10:43
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Энергетика

Чубайс сравнил ситуацию на нефтяном рынке с «дохлой лошадью»

Москва, 19 мая 2020, 09:30 — REGNUM Гендиректор компании Роснано Анатолий Чубайс призвал снижать зависимость России от цен на нефть, вспомнив поговорку: если лошадь сдохла, с нее надо слезать.
REGNUM 02:30
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Общество

Министр труда непрофессионален и оторван от реальной жизни — Демурин

Москва, 19 мая 2020, 12:58 — REGNUM Министр труда не только оторван от реальной жизни и слаб как профессионал, но и недостаточно умён, чтобы понимать, почему некоторых вещей произносить нельзя, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 19 мая, комментируя высказывания Антона Котякова.
REGNUM 05:58
Шоу-бизнес

Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках

Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках, сообщает ToDay News Ufa. Надежда Бабкина перенесла серьезную болезнь.
ToDay News Ufa 11:05
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Шоу-бизнес

Представитель Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе

Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал слухи о ее расставании с супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
Известия 08:04
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Общество

Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом

Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru вчера в 23:26
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Политика

Три новых больницы с полной диагностикой будут построены в Дагестане

Напомним, по поручению Президента РФ в Дагестане будет начато строительство медицинских центров для больных COVID-19.
ГТРК Дагестан 11:57
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Здоровье

Компания Босова построила мобильный госпиталь в Новосибирской области

Российский производитель металлургических углей «Сибантрацит», которую основал миллиардер Дмитрий Босов, построил мобильный госпиталь в Новосибирской области для лечения коронавирусной инфекции.
РБК 05:00
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Шоу-бизнес

Брухунова призналась, что не умеет готовить

Девушка продолжает публиковать рецепты в своем блоге Молодая супруга популярного артиста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, весьма активно ведет свой микроблог.
WomanHit.ru 11:12
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Фигурное катание

Фигуристка Загитова показала, что ей подарили на день рождения

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова пожелала Загитовой счастливой жизни в день её рождения.
RT на русском вчера в 11:45
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Общество

На Урале в лесу обнаружили больше полусотни новых иномарок

В Челябинске на территории реабилитационного центра на берегу озера Смолино обнаружено 56 новых Toyota Camry, которые к саммитам ШОС и БРИКС-2020 приобрело правительство Южного Урала.
Российская газета 10:50
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Общество

Путин: Выплаты в 10 тысяч рублей затронут 22 млн детей

Глава государства напомнил, что 11 мая было принято решение о единовременной выплате по 10 тысяч рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
Российская газета 08:45
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Происшествия

В Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом 7 семей

У остальных 25 человек, контактировавших с парикмахером, тест на COVID-19 показал отрицательный результат, но эти люди все равно вынуждены соблюдать карантин в течение двух недель.
Вести.Ru 12:33
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Авто

Названы российские цены на новый Volkswagen Polo

Российские дилеры Volkswagen начали принимать заказы на новое поколение модели Polo.
Известия вчера в 08:49
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Единоборства

Состояние отца Хабиба Нурмагомедова ухудшилось, он впал в кому

Metaratings 08:46
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Авто

Официально представлен Porsche 911 Targa нового поколения

Вслед за купе и кабриолетом, модель нового поколения получила версии 911 Targa 4 и 911 Targa 4S.
За рулем Кубань вчера в 01:35
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Армия и оружие

В России создан материал, маскирующий военную технику под сугробы

Отмечается, что данный материал снижает дальность обнаружения военной техники в три-четыре раза.
Мой Брянск 17 мая в 03:25
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Здоровье

Агаларов рассказал о плачевной ситуации с коронавирусом в Дагестане

ProstoProSport 12:16
Религия

Армавирского и Лабинского епископа отстранили от управления епархией

Краснодарские известия 02:00
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Авто

Российские сотрудники Nissan выстраиваются за увольнением в очередь

В компании отметили, что увольнение сотрудников никак не связано с коронавирусом, так как завод еще в марте планировал перейти на одну смену, а такие изменения предполагают сокращение штата на четверть, пишет «Фонтанка».
Tvoe-avto.com 05:07
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Музыка

Клип Little Big попал в топ-5 самых просматриваемых видео в мире

Группа Little big рассказала в Instagram о том, что клип на песню Hypnodancer вошел в еженедельный международный чарт International YouTube Weekly Chart.
Газета.Ru вчера в 09:45
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Политика

МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил

МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ 03:38
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Общество

Собянин объяснил, где нужно носить маску и перчатки

Использование масок и перчаток на улице носит рекомендательный характер.
Российская газета 11:49
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Происшествия

Власти Петербурга сообщили о шести погибших при пожаре в больнице

В результате пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге погибли шесть человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского комитета по здравоохранению.
Газета.Ru 11:09
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Футбол

Стюринг покинул пост главного тренера «Витесса»

"Витесс" объявил о том, что Эдвард Стюринг не будет занимать должность главного тренера команды в следующем сезоне.
Soccer.ru 12:19
Финансы

Без вливаний Центробанка доллар мог бы стоить уже 110 рублей

В исследовании Газпромбанка говорится, что нефть при этом подешевела на 70%.По подсчетам аналитиков, к началу мая доллар стоил бы более 110 рублей, если бы не валютные вливания.
Мой Брянск 07:27
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Общество

Итальянцы жалуются на завышение цен в барах и парикмахерских

Итальянская ассоциация потребителей Codacons начала получать жалобы жителей Италии на завышение цен в барах и парикмахерских.
ТАСС 12:15
Армия и оружие

Лавров усомнился в размещении ядерных ракет США в Польше

Вашингтон вряд ли реализует планы по размещению ядерных ракет в Польше.
Lenta.ru 12:01
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Как работают Яндекс.Новости?
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