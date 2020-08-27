Американские фондовые рынки растут после заявлений ФРС

Основные фондовые рынки США поднимаются в четверг после заявлений Федеральной резервной системы (ФРС) США о целевой инфляции и на данных о динамике ВВП страны за второй квартал, свидетельствуют данные торгов.