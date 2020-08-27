Американские фондовые рынки растут после заявлений ФРС
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Основные фондовые рынки США поднимаются в четверг после заявлений Федеральной резервной системы (ФРС) США о целевой инфляции и на данных о динамике ВВП страны за второй квартал, свидетельствуют данные торгов.В источнике
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