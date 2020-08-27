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ПРАЙМ
ПРАЙМ

Американские фондовые рынки растут после заявлений ФРС

Основные фондовые рынки США поднимаются в четверг после заявлений Федеральной резервной системы (ФРС) США о целевой инфляции и на данных о динамике ВВП страны за второй квартал, свидетельствуют данные торгов.В источнике
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Финмаркет

Американскй рынок акций растет на фоне заявлений главы ФРС

Финмаркет10:22
ИА Красная Весна

Индекс S&P 500 преодолел психологическую отметку и побил рекорд

ИА Красная Весна13:00
Finam.Ru

Американские индексы преимущественно подрастают благодаря заявлениям Пауэлла

Finam.Ru13:00
РБК

Индекс S&P500 впервые в истории превысил 3500 пунктов

РБК12:33
ПРАЙМ

Американские фондовые рынки растут после заявлений ФРС

ПРАЙМ10:13
SIA.ru

ПСБ: Ключевые американские фондовые индексы вчера вновь смогли завершить торги ростом

SIA.ru03:08
Росбалт

Фондовые торги в США завершились новыми рекордами индексов

Росбалт02:10

Oracle и Microsoft подали заявки на покупку TikTok

Oracle и Microsoft подали заявки китайской компании ByteDance на покупку американского приложения TikTok в рамках сделки, которая может быть заключена в течение недели, сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ходом обсуждения.
Ведомости14:37

Московский суд заочно арестовал трижды проголосовавшую в Израиле по поправкам к Конституции россиянку

Черемушкинский суд Москвы заочно арестовал гражданку России и Израиля Юлию Ильинскую (Яэль Ильински), которая трижды проголосовала по поправкам к Конституции РФ.
Коммерсантъ15:21
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МИД Белоруссии выразил Польше протест из-за попыток вмешательства

Протест в связи с попытками вмешательства польской стороны во внутренние дела республики был заявлен временному поверенному в делах Польши в Минске Марцину Войтеховскому, об этом 27 августа сообщил журналистам пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.
ИА Красная Весна12:22
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В Госдепе отреагировали на запуск Китаем баллистических ракет

Спецпосланник США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Китай глубоко ошибается, если думает, что запуск баллистических ракет в Южно-Китайском море может запугать Соединенные Штаты.
Известия23:58
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В Минске отпустили ранее задержанных российских журналистов

Минск, 27 августа 2020, 21:14 — REGNUM Российских журналистов, ранее задержанных в центре Минска, где оппозиция снова попыталась провести акцию протеста против президента Александра Лукашенко, отпустили на свободу.
REGNUM14:14
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Минобороны обвинило военных США в попытке блокировать патруль в Сирии

ДТП в Сирии, в котором пострадали американские военные, произошло по их вине, так как они попытались блокировать путь российского патруля, заявили в Минобороны по итогам переговоров начальников генштабов двух стран, сообщает «Интерфакс».
Ведомости04:28
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Charite не подтвердила сведения об «отравлении» Навального «Новичком»

Издание Spiegel и "расследовательская" группа Bellingcat, известная своими сфабрикованными материалами, ранее сообщили о том, что врачи немецкой клиники не исключают версии возможного "отравления" Навального ядом группы ингибиторов холинэстеразы "Новичок".
iReactor05:49
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В Сочи водитель оскорбил сотрудника ДПС и ударил служебную машину

Позднее в пресс-службе УВД Сочи прокомментировали инцидент, водитель автомобиля Mercedes-Benz проигнорировал требование сотрудника ДПС об остановке, после чего попытался скрыться, но был задержан.
Живая Кубань04:54
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Один из крупнейших производителей игристых вин остановил их производство

По данным гендиректора Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадима Дробиза, «Игристые вина» сегодня входят в тройку крупнейших производителей игристых и шампанских вин России.
РБК11:37
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