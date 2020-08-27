Финансы

ПРАЙМПРАЙМАмериканские фондовые рынки растут после заявлений ФРС

Основные фондовые рынки США поднимаются в четверг после заявлений Федеральной резервной системы (ФРС) США о целевой инфляции и на данных о динамике ВВП страны за второй квартал, свидетельствуют данные торгов.
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Американские индексы преимущественно подрастают благодаря заявлениям Пауэлла

Finam.Ru13:00

Фондовые индексы США пошли вверх на фоне выступления главы ФРС

ИА Красная Весна10:03

Фондовые торги в США завершились новыми рекордами индексов

Росбалт02:10

Американские фондовые рынки растут после заявлений ФРС

ПРАЙМ10:13

ПСБ: Ключевые американские фондовые индексы вчера вновь смогли завершить торги ростом

SIA.ru03:08

Американскй рынок акций растет на фоне заявлений главы ФРС

Финмаркет10:22
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Автоматически обработано 7389 источников, обновлено в 15:11, Ашберн
Политика

Путин открыл движение по трассе «Таврида» в Крыму

Ведомости 10:20
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Общество

В результате нападения на автобус под Харьковом есть пострадавшие

На трассе Киев-Харьков обстреляли автобус с членами общественного движения "Патриоты — За жизнь", сообщил депутат Рады Илья Кива в Telegram-канале.
РИА Новости 13:09
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Финансы

Российские банки начали вводить комиссии за ведение счетов в евро

Российские банки в августе заявили о введении комиссий за обслуживание счетов в евро.
Известия вчера в 19:26
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Армия и оружие

Минобороны РФ обвинило в инциденте с патрулем в Сирии Пентагон

Маршрут движения и состав российского патруля в Сирии были согласованы с США.
Вести.Ru 13:02
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Музыка

Офис Зеленского отредактировал видео концерта ко Дню независимости

Офис президента Украины Владимира Зеленского отредактировал видео концерта ко Дню независимости, чтобы скрыть нарушения.
Украина.ру 08:04
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Общество

В Минске отпустили ранее задержанных российских журналистов

Минск, 27 августа 2020, 21:14 — REGNUM Российских журналистов, ранее задержанных в центре Минска, где оппозиция снова попыталась провести акцию протеста против президента Александра Лукашенко, отпустили на свободу.
REGNUM 14:14
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Происшествия

Два человека погибли в пожаре на кожгалантерейной фабрике под Псковом

Газета.Ru 14:42
10
Футбол

Хорваты Модрич и Ракитич попросили освободить их от участия в ближайших матчах Лиги наций

Полузащитник «Реала» Лука Модрич и хавбек «Барселоны» Иван Ракитич не помогут сборной Хорватии в матчах Лиги наций с Португалией и Францией, сообщает пресс-служба национальной команды на странице в «Твиттере».
Чемпионат 14:46
Авто

«АвтоВАЗ» начал производство новой версии универсала Granta Cross

"АвтоВАЗ", крупнейший автопроизводитель страны, объявил о начале выпуска новой версии компактного универсала Lada Granta Cross.
Вести.Ru 07:27
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Футбол

Гол Роналду в ворота «Лиона» признан лучшим в сезоне Лиги чемпионов

Первое место занял мяч нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в матче с «Лионом» (2:1) в 1/8 финала.
Чемпионат 10:28
Политика

Путин назвал задержание россиян в Белоруссии операцией США и Украины

По словам Путина, россиян в Белоруссию "затянули" спецслужбы Украины и США.
Pravda.Ru 07:31
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Экономика

Выручка HeadHunter во втором квартале упала на 19% из-за коронавируса

Во втором квартале этого года выручка HeadHunter снизилась на 19,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.
РБК 10:21
Происшествия

Крупный пожар начался на химзаводе в пострадавшей от урагана Луизиане

Крупный пожар начался на химзаводе в городе Лейк-Чарльз в штате Луизиана спустя несколько часов после удара урагана "Лора", сообщает в четверг Associated Press.
Интерфакс 13:17
Космос

Высоту орбит спутниковых группировок из-за Starlink ограничат 600 км

Высоту орбит спутниковых группировок из-за американской сети Starlink ограничат 600 км. Такое предложение опубликовали члены астрономического общества США.
Piter.tv вчера в 07:12
1
Шоу-бизнес

Фигуристка Татьяна Навка опровергла слухи о беременности

Ходят слухи, что Татьяна Навка вновь беременна и не просто беременна, а на восьмом месяце беременности.
Pravda.Ru 01:12
164
Политика

СБУ предложила запретить участие в выборах сотрудничающим с Россией

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов предложил не допускать к выборам граждан, которые сотрудничают с Российской Федерацией.
Известия 10:44
5
Финансы

Белорусская «дочка» Сбербанка ограничила выдачу кредитов

БПС-Сбербанк, дочерний банк Сбербанка в Белоруссии, с 28 августа на время прекратит выдачу кредитов физическим лицам.
РБК 13:30
5
Общество

Познер вступился за врачей из-за ситуации с Навальным

Журналист Владимир Познер вступился за врачей из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:12
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Футбол

Златан Ибрагимович не продлевал контракт с «Миланом»

News.ru 07:59
Хоккей

Матчи плей-офф НХЛ, которые запланированы на 27 августа, могут отменить

Матчи плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которые запланированы на 27 августа, могут отменить из-за стрельбы полицейского в афроамериканца, сообщил журналист Эллиотт Фридман в Twitter.
Газета.Ru 14:40
Происшествия

Устроившего стрельбу в Крайстчерче приговорили к пожизненному сроку

Австралиец Брентон Таррант, устроивший стрельбу в двух мечетях в городе Крайстчерч в Новой Зеландии, приговорён к пожизненному тюремному заключению без права на условно-досрочное освобождение.
RT на русском вчера в 22:31
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Политика

ФСБ показала видео задержания подозреваемого в госизмене военного

Федеральная служба безопасности (ФСБ) показала видео задержания офицера части Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Барнауле, который подозревается в шпионаже в пользу Украины.
Ведомости 07:07
1,3K
Политика

Саакашвили сообщил, что возвращается в Грузию

Бывший президент Грузии, а ныне глава украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили сообщил, что принял решение вернуться на родину.
ТАСС 06:41
128
Футбол

Игнашевич останется главным тренером «Торпедо» до конца сезона

Главный тренер "Торпедо" Сергей Игнашевич продолжит работу, итоги выступления команды будут подведены в конце сезона, заявил акционер московского футбольного клуба Роман Авдеев.
РИА Новости 12:12
Технологии

Персонализация карты «Тройка» поможет управлять транспортными потоками

Чтобы сделать карту «Тройка» персонализированной, пассажиры могут зарегистрироваться в личном кабинете обновлённого мобильного приложения «Метро Москвы», которое можно протестировать уже сейчас.
Радио 1 12:11
225
Шоу-бизнес

Брэд Питт завёл отношения с 27-летней моделью

Американский киноактёр Брэд Питт, который весь последний год был под пристальным вниманием журналистов, наконец-то появился на людях с новой пассией.
Pravda.Ru 11:28
6
Экономика

Правительство выделит дополнительно 34 млрд рублей на выплаты детям

Правительство направит дополнительно 34 млрд руб. на выплаты детям в возрасте от трех до семи лет, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании правительства.
Ведомости 10:36
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Здоровье

В России в больницах остаются более 80 тыс. человек с коронавирусом

По данным Роспотребнадзора под медицинским наблюдением в целом по России с начала пандемии COVID-19 находились 2,6 млн человек, по состоянию на 26 августа 2020 под контролем остаются 211 410 человек.
Коммерсантъ 08:57
7
Общество

СМИ увидели сходство отравления Навального и болгарского бизнесмена

Немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году.
РБК вчера в 17:37
627
Футбол

Защитник «Атлетико» Энрике стал одноклубником Головина

Защитник мадридского «Атлетико» Кайо Энрике продолжит карьеру в чемпионате Франции.
Матч ТВ 14:04
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