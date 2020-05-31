Власти ряда американских штатов ввели комендантский час из-за протестов, вызванных гибелью афро-американца при задержании в Миннеаполисе, сообщило агентство Associated Press.

Армия и оружие На Украине провели испытания ракеты «Нептун» На полигоне Алибей в Одесской области прошли испытания комплекса крылатых ракет наземного базирования "Нептун", в ходе которых были осуществлены почти одновременные боевые пуски по двум морским целям, пишет издание "АрміяІпfоrм". 414

Путешествия В Крыму забронировали около 70% мест в мини-отелях и пансионатах Около 70% мест в мини-отелях и пансионатах Крыма забронировали туристы на период до сентября 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя региональной Ассоциации малых отелей (АСМОК) Натальи Стамбульниковой. 105

Футбол «Рубин» остановил выдачу компенсаций владельцам абонементов Казанский Рубин в своем официальном твиттере сообщил о том, что процедура выдачи компенсации владельцам абонементов остановлена.

Политика Меркель и Трамп поспорили из-за «Северного потока-2» Разногласия по поводу газовой магистрали «Северный поток-2» привели к спорам между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и американским президентом Дональдом Трампом. 403

Общество В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. 8,5K

Политика «Гознак» обвинил таможню Мальты в незаконном изъятии банкнот для Ливии Москва, 30 мая 2020, 20:02 — REGNUM Таможня Мальты незаконно изъяла напечатанные в России банкноты для Ливии ещё в сентябре 2019 года, сообщили 30 мая в пресс-службе АО «Гознак». 4

Общество Пригожин отреагировал на отправленную ему гуманитарную помощь Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на сообщения о том, что ему направили в качестве гуманитарной помощи лапшу «Доширак». 774

Здоровье 71 новый носитель коронавируса выявлен в Алтайском крае Случаи инфицирования зафиксированы на территории Барнаула (46), в Зональном районе (5), Новоалтайске (4), Славгороде (4), Первомайском районе (3), Павловском районе (2), Ребрихинском районе (2), Рубцовске (1), Бийске (1), Бийском районе (1), Змеиногорском районе (1), Тальменском районе (1). На 30 мая в Алтайском крае у 1 779 человек подтверждено заражение коронавирусом, включая 184 ребенка. 138

Общество Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний". 1,3K

Общество Роднина раскритиковала знаменитостей за жалобы на падение доходов Трехкратная олимпийская чемпионка, ныне депутат Госдумы Ирина Роднина дала большое интервью, в котором высказалась о проблемах в современном фигурном катании, о возможном возвращении Алины Загитовой и о финансовых трудностях, с которыми столкнулись граждане из-за пандемии коронавируса. 161

Единоборства Кэтлин Чукагян победила Антонину Шевченко на турнире UFC В заключительном поединке предварительного карда в октагон вышли 35-летния представительница Киргизии Антонина Шевченко и американка Кэтлин Чукагян.

Политика США начали распродавать имущество в Гонконге Правительство США начало распродавать имущество в одном из престижных районов Гонконга на фоне напряженности между Вашингтоном и Пекином. 8

Политика Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию. 543

Футбол «Локомотив» попрощался с главным тренером команды Юрием Семиным Московский футбольный клуб "Локомотив" в своем микроблоге в Twitter попрощался с главным тренером команды Юрием Семиным.

Политика Пушков оценил резкое заявление Кравчука о России Ранее Кравчук раскритиковал страны Европы за политику в отношении РФ. По его словам, для сдерживания Москвы нужна международная коалиция. 8