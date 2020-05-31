Происшествия
ИнтерфаксАмериканские губернаторы ввели комендантский час из-за протестов
Власти ряда американских штатов ввели комендантский час из-за протестов, вызванных гибелью афро-американца при задержании в Миннеаполисе, сообщило агентство Associated Press.
Читать в источнике
Оценить23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 03:12, Ашберн
Происшествия
В Ингушетии в ходе спецоперации уничтожили двух боевиков
РБК вчера в 13:27
Космос
В «Роскосмосе» поприветствовали запуск Crew Dragon
RT на русском вчера в 18:02
Армия и оружие
На Украине провели испытания ракеты «Нептун»
На полигоне Алибей в Одесской области прошли испытания комплекса крылатых ракет наземного базирования "Нептун", в ходе которых были осуществлены почти одновременные боевые пуски по двум морским целям, пишет издание "АрміяІпfоrм".
RT на русском 01:59
Путешествия
В Крыму забронировали около 70% мест в мини-отелях и пансионатах
Около 70% мест в мини-отелях и пансионатах Крыма забронировали туристы на период до сентября 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя региональной Ассоциации малых отелей (АСМОК) Натальи Стамбульниковой.
Газета.Ru 00:55
Футбол
«Рубин» остановил выдачу компенсаций владельцам абонементов
Казанский Рубин в своем официальном твиттере сообщил о том, что процедура выдачи компенсации владельцам абонементов остановлена.
Советский спорт 02:38
Политика
Меркель и Трамп поспорили из-за «Северного потока-2»
Разногласия по поводу газовой магистрали «Северный поток-2» привели к спорам между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и американским президентом Дональдом Трампом.
Профиль вчера в 01:35
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Политика
«Гознак» обвинил таможню Мальты в незаконном изъятии банкнот для Ливии
Москва, 30 мая 2020, 20:02 — REGNUM Таможня Мальты незаконно изъяла напечатанные в России банкноты для Ливии ещё в сентябре 2019 года, сообщили 30 мая в пресс-службе АО «Гознак».
REGNUM вчера в 13:02
Происшествия
Число случаев коронавируса в Челябинской области превысило три тысячи
Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро воскресенья, 31 мая, в регионе подтверждено 3 тысячи 18 случаев коронавируса.
Урал-пресс-информ 02:22
Общество
Экс-солист «Отпетых мошенников» стал таксистом из-за безденежья
РИА Новости вчера в 19:33
Общество
Москвичей предупредили о дожде с грозой и сильном ветре
РИА Новости вчера в 06:05
Общество
Пригожин отреагировал на отправленную ему гуманитарную помощь
Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на сообщения о том, что ему направили в качестве гуманитарной помощи лапшу «Доширак».
Известия вчера в 21:56
Здоровье
71 новый носитель коронавируса выявлен в Алтайском крае
Случаи инфицирования зафиксированы на территории Барнаула (46), в Зональном районе (5), Новоалтайске (4), Славгороде (4), Первомайском районе (3), Павловском районе (2), Ребрихинском районе (2), Рубцовске (1), Бийске (1), Бийском районе (1), Змеиногорском районе (1), Тальменском районе (1). На 30 мая в Алтайском крае у 1 779 человек подтверждено заражение коронавирусом, включая 184 ребенка.
Kursk.com вчера в 03:25
Общество
Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса
РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс вчера в 16:44
Общество
Роднина раскритиковала знаменитостей за жалобы на падение доходов
Трехкратная олимпийская чемпионка, ныне депутат Госдумы Ирина Роднина дала большое интервью, в котором высказалась о проблемах в современном фигурном катании, о возможном возвращении Алины Загитовой и о финансовых трудностях, с которыми столкнулись граждане из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 02:16
Происшествия
В Москве задержали нескольких пикетчиков у здания МВД на Петровке
Газета.Ru вчера в 05:47
Шоу-бизнес
Жена Эмина о настроении: «Мир продолжает жить и без тебя»
Гаврилова хорошо поладила с детьми мужа от Лейлы Алиевой. Сыновья и приемная дочь артиста живут в Баку.
StarHit.ru 29 мая в 11:00
Космос
В США взорвался при испытаниях прототип корабля Starship Илона Маска
Профиль 29 мая в 16:56
Общество
Нарколог рассказал, что влияет на способность человека бросить курить
Если есть такой ресурс и готовность к тому, чтобы понять и изменить себя, тогда ты способен бросить курить.
RT на русском 00:00
Единоборства
Кэтлин Чукагян победила Антонину Шевченко на турнире UFC
В заключительном поединке предварительного карда в октагон вышли 35-летния представительница Киргизии Антонина Шевченко и американка Кэтлин Чукагян.
ГЛАС.RU вчера в 21:30
Политика
США начали распродавать имущество в Гонконге
Правительство США начало распродавать имущество в одном из престижных районов Гонконга на фоне напряженности между Вашингтоном и Пекином.
Lenta.ru 00:30
Политика
Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию
Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию.
REGNUM 01:32
Футбол
Гасперини: «Думал, что во время болезни коронавирусом я умру»
По всему миру от коронавируса умерло более 350000 человек.
Бомбардир.ру 01:55
Политика
Трамп анонсировал появление у США «величайших вооружений» в истории
У США вскоре появятся "величайшие вооружения" в истории.
ТАСС вчера в 18:56
Футбол
«Локомотив» попрощался с главным тренером команды Юрием Семиным
Московский футбольный клуб "Локомотив" в своем микроблоге в Twitter попрощался с главным тренером команды Юрием Семиным.
РИА Новости 01:14
Политика
Пушков оценил резкое заявление Кравчука о России
Ранее Кравчук раскритиковал страны Европы за политику в отношении РФ. По его словам, для сдерживания Москвы нужна международная коалиция.
Российская газета 29 мая в 17:16
Энергетика
В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»
В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
РИА Новости 29 мая в 13:00
Технологии
CEO Take-Two заявил, что Google Stadia не оправдала ожиданий
Генеральный директор Take-Two Interactive Штраус Зельник заявил, что геймерам не очень понравилась реализация технологии потоковых игр в Google Stadia.
CyberSport.ru вчера в 17:40
Политика
Экс-премьер Азаров напомнил, чем была Украина до СССР
Киев, 31 мая 2020, 06:16 — REGNUM Войдя в состав Союза Советских Социалистических Республик, Украина значительно увеличила свою территорию, «причем полностью бесплатно», напомнил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Twitter.
REGNUM вчера в 23:16