Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВласти ряда городов США ввели комендантский час из-за беспорядков

Власти Лос-Анджелеса (штат Калифорния) ввели к вечеру субботы комендантский час из-за протестов, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщил мэр города Эрик Гарсетти.
Читать в источнике
Комментировать73
с чего всё началось
Уточняется, что мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти заявил в своем видеобращении
 в Twitter о вводе запрета на нахождение на улицах с вечера субботы 20:00 (6:00 мск) до 5:00 (15:00 мск) воскресенья во всех районах города.
Известия00:21

Подробнее о событии

CNN: торговая сеть Target временно закрыла 175 магазинов в США из-за протестов

ТАСС04:35

Машина сбила трёх полицейских и одного прохожего в ходе протестов в Денвере

News.ru03:06

В Лос-Анджелесе ввели комендантский час из-за беспорядков

ИА Красная Веснавчера в 20:13

Комендантский час введен в 15 городах США

Свободная Прессавчера в 23:18

В 25 крупных американский городах на фоне протестов введен комендантский час

Эхо Москвы04:31

В Лос-Анджелесе, Филадельфии и Атланте ввели комендантский час

РИА Новостивчера в 19:51

Трамп обвиняет в беспорядках антифа и левых радикалов

Вести.Ru03:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 04:42, Ашберн
Космос

Маск припомнил Рогозину слова о батуте после запуска Crew Dragon

Lenta.ru 00:29
3,1K
Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
8,6K
Общество

Песков рассказал о потере обоняния при коронавирусе

"Клубнику от курицы вы не сможете отличить", — сообщил он, отметив, что это "совершенно необычное ощущение".
Вести.Ru 03:46
145
Общество

Пригожин ответил на гуманитарную помощь в виде «Доширака»

Москва, 31 мая 2020, 08:36 — REGNUM Провокацией назвал продюсер Иосиф Пригожин отправку ему гуманитарной помощи в виде лапши быстрого приготовления «Доширак», передает «Пятый канал».
REGNUM 01:36
899
Политика

Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию

Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию.
REGNUM 01:32
724
Общество

За сутки в Саратовской области коронавирусом заболели 142 человека

За минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждены 142 факта заражения людей коронавирусом.
АиФ Саратов 01:42
800
Шоу-бизнес

Российские артисты подали заявки в ФНС на получение МРОТ

Предприятия, сократившие штат более чем на 10% и не попавшие в список пострадавших, не могут претендовать на субсидии, по этой причине ФНС отказала: ресторанному бизнесу Иосифа Пригожина, хотя сам он заявку не подавал, отказ получил и Тимати, но его музыкальный лейбл "Блэк Стар" успешно проходит проверку на получение выплат сотрудникам, также отказ получил Леонид Агутин и Григорий Лепс.
ZAB.RU вчера в 22:21
752
Политика

Экс-премьер Азаров напомнил, чем была Украина до СССР

Киев, 31 мая 2020, 06:16 — REGNUM Войдя в состав Союза Советских Социалистических Республик, Украина значительно увеличила свою территорию, «причем полностью бесплатно», напомнил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Twitter.
REGNUM вчера в 23:16
36
Происшествия

На трассе под Воронежем в ДТП пострадали 3 человека

Обозреватель Врн 04:34
Общество

Обнародована статистика российских регионов по коронавирусу

Статистику российских регионов обнародовал оперативный штаб в своем Telegram-канале в субботу, 30 мая.
Lenta.ru вчера в 03:38
178
Здоровье

В мире отмечают День без табака

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 1988 году объявила 31 мая Всемирным днем без табака (World No Tobacco Day), который сегодня входит в систему всемирных и международных дней ООН.
Парламентская газета вчера в 17:12
1
Футбол

«Бавария» одержала восьмую победу подряд в чемпионате Германии

РБК вчера в 14:38
1
Политика

Кравчук назвал способ остановить «агрессию» России

Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу "Гордон" заявил, что остановить "агрессию" России можно только действиями международной коалиции.
Газета.Ru 29 мая в 15:08
4
Общество

Экс-солист «Отпетых мошенников» стал таксистом из-за безденежья

РИА Новости вчера в 19:33
21
Кино

Как Клинту Иствуду удается сохранять бодрость в 90 лет

Прорыв случился, когда Иствуду было ближе к 30: его пригласили на главную роль в сериал «Сыромятная плеть» (Rawhide) о приключениях погонщиков скота в 1860-е годы.
Комсомольская правда вчера в 18:02
Общество

Нарколог рассказал, что влияет на способность человека бросить курить

Если есть такой ресурс и готовность к тому, чтобы понять и изменить себя, тогда ты способен бросить курить.
RT на русском 00:00
107
Единоборства

Бернс победил Вудли на турнире UFC on ESPN 9 в Лас-Вегасе

Бразильский боец Гилберт Бенс одержал победу в бою полусредней весовой категории с американцем Тайроном Вудли на турнире UFC on ESPN 9, который прошел в Лас-Вегасе в воскресенье, 31 мая.
Известия 01:01
Политика

Трамп обвинил CNN в распространении вымышленных новостей о России

Президент США считает, что телекомпания распространяет вымышленные новости о России, пишет ТАСС.
BFM.ru вчера в 16:29
265
Армия и оружие

Толпа сирийцев остановила российский патруль и обратилась за помощью

Как сообщил ряд СМИ со ссылкой на источники, жители сирийского населенного пункта Телль-Таувилля остановили российский военный патруль.
Военное дело 03:35
2
Армия и оружие

Операция «Ликвидация»: с чем связано новое обострение в Донбассе

Дипломатический фронт Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев после установления контроля на границе с Россией в Донбассе ликвидирует ДНР и ЛНР.
Известия 29 мая в 17:02
5
Космос

Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался при испытаниях

Третий по счету в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
РИА Новости 29 мая в 15:26
777
Киберспорт

Словно кино про рыцарей: битва с участием двух тысяч воинов в Mount Blade II в 4К и кинематографичном формате

Видео записано в кинематографическом формате и доступно для просмотра в разрешении 4К.
3DNews 29 мая в 13:14
Политика

В Раде заявили о потребности Украины в российском рынке

Украина нуждается в рынках России и стран бывшего СНГ, так как они могут помочь промышленности страны восстановиться до прежнего уровня.
Газета.Ru 04:23
457
Здоровье

Коронавирусом в Алтайском крае заболели 75 человек

Коммерсантъ Новосибирск 29 мая в 02:15
138
Армия и оружие

На Украине объявили об успешном испытании ракет «Нептун»

В ходе испытаний на полигоне Алибей в Одесской области украинские крылатые ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ "Нептун" почти одновременно уничтожили две цели.
РИА Новости вчера в 18:40
532
Энергетика

США могут проиграть в ценовой войне на рынке СПГ

Народные новости 03:48
Происшествия

В Ингушетии отменён режим контртеррористической операции

REGNUM вчера в 13:53
1K
Общество

Число заболевших COVID-19 в России превысило 400 тысяч

Впервые за неделю количество новых случаев COVID-19 превысило 9 тысяч. Больше четверти заболевших — 2595 зарегистрировали в столице.
Новая газета 04:02
Шоу-бизнес

Супруга Овечкина показала подарки после рождения второго сына

Супруга капитана клуба НХЛ "Вашингтон" Александра Овечкина Анастасия Шубская показала подписчикам в Instagram подарки после появления в семье второго ребенка.
РИА Новости вчера в 06:07
1
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Красноярском крае

В Красноярском крае погибли три человека и пострадали еще пятеро в результате ДТП, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на заявление регионального ГИБДД.
Газета.Ru вчера в 23:21
7
ещё по теме
Главное