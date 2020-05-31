Происшествия
Российская газетаВласти ряда городов США ввели комендантский час из-за беспорядков
Власти Лос-Анджелеса (штат Калифорния) ввели к вечеру субботы комендантский час из-за протестов, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщил мэр города Эрик Гарсетти.
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с чего всё началось
Уточняется, что мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти заявил в своем видеобращении в Twitter о вводе запрета на нахождение на улицах с вечера субботы 20:00 (6:00 мск) до 5:00 (15:00 мск) воскресенья во всех районах города.Известия00:21
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Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу "Гордон" заявил, что остановить "агрессию" России можно только действиями международной коалиции.
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Трамп обвинил CNN в распространении вымышленных новостей о России
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Дипломатический фронт Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев после установления контроля на границе с Россией в Донбассе ликвидирует ДНР и ЛНР.
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Впервые за неделю количество новых случаев COVID-19 превысило 9 тысяч. Больше четверти заболевших — 2595 зарегистрировали в столице.
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Три человека погибли в ДТП в Красноярском крае
В Красноярском крае погибли три человека и пострадали еще пятеро в результате ДТП, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на заявление регионального ГИБДД.
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