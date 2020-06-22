Американские индексы 22 июня росли, несмотря на вспышки коронавируса в отдельных штатах и ожидаемую осенью вторую волну пандемии. В зеленой зоне находился, в частности, индекс S&P 500. Ростом завершили день и российские индексы.

Американские и российские индексы завершили день ростом

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