Армия и оружие
Lenta.ruАмериканские и российские военные подрались в Сирии
На востоке Сирии произошла драка между российскими и американскими военными. Об этом на своем сайте сообщает организация The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). По данным SOHR, инцидент произошел 25 декабря в городе Тель-Тамер, расположенном в провинции Эль-Хасака.
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с чего всё началось
Чрезвычайное происшествие имело место накануне в городе Тель-Тамер, расположенном в провинции Хасаке, сообщает в четверг, 26 декабря, «Сирийская обсерватория».Евразия Dailyвчера в 07:01
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Напали курды, а подрались с русскими: Американские военные вступили в рукопашный бой
Царьградвчера в 09:56
SOHR: На севере Сирии произошла драка между американскими и российскими военными
Военное обозрениевчера в 07:39
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