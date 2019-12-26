с чего всё началось

На востоке Сирии произошла драка между российскими и американскими военными. Об этом на своем сайте сообщает организация The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). По данным SOHR, инцидент произошел 25 декабря в городе Тель-Тамер, расположенном в провинции Эль-Хасака.

Американские и российские военные подрались в Сирии

Политика Зеленский уволил директора Госбюро расследований Президент Украины Владимир Зеленский освободил Романа Трубу от должности директора Государственного бюро расследований (ГБРУ).

Общество Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп Японскую туристку Айко Ясуду возмутили слова жителей острова Итуруп, которые встречали гостей из Японии словами "приветствуем вас на нашем острове", об этом пишет газета Yomiuri.

Экономика ЦБ попросил банки сообщать клиентам о блокировке счетов налоговиками Банк России рекомендовал банкам информировать клиентов о приостановлении операций по их счетам по решению налогового органа незамедлительно после получения постановления о блокировке, говорится в методических рекомендациях за подписью зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина.

Политика Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом, сообщило командование воздушных сил страны со ссылкой на государственную авиационную службу в Facebook.

Гаджеты Названа наиболее распространенная ошибка при зарядке смартфона Как сообщает ToDay News Ufa, директор BatterieIngenieure Доминик Шульте в интервью Business Insider рассказал о правильной зарядке смартфонов.

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Технологии Windows упростит установку сторонних драйверов Microsoft выпустила новую предварительную сборку (19536) операционной системы Windows 10, добавив туда более простой способ обновления и установки сторонних драйверов, а также ежемесячных апдейтов, не связанных с безопасностью.

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Политика В столице Черногории протестуют против закона о вероисповедании Протестующие против закона призывают подписать договор с Сербской православной церковью, отказаться от изъятия ее собственности и вернуть или компенсировать изъятое ранее.