Экономика

Finam.RuFinam.RuАмериканские индексы демонстрируют снижение

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В пятницу, 21 февраля, ключевые фондовые индексы Соединённых Штатов Америки в первой половине сессии демонстрируют отрицательную динамику.
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