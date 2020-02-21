В пятницу, 21 февраля, ключевые фондовые индексы Соединённых Штатов Америки в первой половине сессии демонстрируют отрицательную динамику.

Общество Bloomberg объяснил аномальную теплую зиму в России По данным местных метеорологов, если аномальная ситуация продлится до конца февраля, то нынешняя зима станет самой теплой в Соединенных Штатах за последний 141 год.

Экономика Названы регионы с самыми большими тратами на аренду квартиры Сравнивались средние зарплаты и арендные ставки на однокомнатные квартиры как в стране в целом, так и в каждом регионе по отдельности.

Музыка Стал известен представитель Украины на «Евровидении-2020» Украинская группа Go-A выиграла национальный отбор на "Евровидение-2020" и теперь представит страну на конкурсе, который пройдет в голландском Роттердаме в грядущем мае.

Армия и оружие Каратели четыре раза обстреляли республики Донбасса Украинские оккупационные войска за прошедшие сутки четыре раза открывали огонь по районам Луганской и Донецкой народных республик.

Технологии Apple планирует разрешить использовать сторонние сервисы по умолчанию Bloomberg удалось узнать, что Apple сейчас ведет переговоры со сторонними разработчиками, чтобы в дальнейшем пользователи могли по умолчанию назначать другие приложения, к примеру браузеры и почтовые клиенты.

Футбол Фонсека: мы скучали по Мхитаряну Португальский специалист особенно отметил игру армянского полузащитника Генриха Мхитаряна, недавно восстановившегося после травмы.

Политика МИД прокомментировал решение суда в Гааге по морским претензиям Киева 21 февраля трибунал в Гааге вынес решение в деле «Украина против Российской Федерации», в котором Украина заявила, что ее права в Черном море, Азовском море и Керченском проливе были нарушены.

Политика В Женеве сегодня откроется сессия Совета ООН по правам человека Отдельно внимание уделят вопросам защиты прав инвалидов и национальных меньшинств, предотвращению пыток и торговли детьми, соблюдению прав человека в ходе борьбы с терроризмом, гарантиям деятельности правозащитников.

Шоу-бизнес Потап и Настя Каменских разозлили поклонников новым видео Как известно, звездная пара – Потап (Алексей Потапенко) и Настя Каменских, которые относительно недавно перестали скрывать любовные отношения и официально стали законными супругами, любит баловать своих поклонников такой себе «клубничкой».

Экономика МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса Рост экономики в 2020 году для Китая составит 5,6%, считают в МВФ. Это на 0,4 процентных пункта ниже, чем в январском прогнозе.

Единоборства Сергей Харитонов нокаутировал Фернандо Родригеса Харитонов, выигравший первый раунд, в самом начале второго "положил" своего соперника. После чего поединок был остановлен.