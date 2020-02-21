Экономика
Finam.RuАмериканские индексы демонстрируют снижение
В пятницу, 21 февраля, ключевые фондовые индексы Соединённых Штатов Америки в первой половине сессии демонстрируют отрицательную динамику.
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Биржи США на закрытии торгов снижались на возросших опасениях по коронавирусу
ПРАЙМ21 февраля в 17:19
Биржевые индексы Уолл-Стрит обвалились на 90 пунктов из-за скачка заболевших коронавирусом
Турпром21 февраля в 09:42
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 21:19, Ашберн
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $57
В последний раз цена нефти находилась ниже $57 за баррель 14 февраля 2020 года.
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Samsung открывает предзаказы на новые смартфоны Galaxy S20
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Новый OnePlus 8 Pro запечатлели в руках пользователя
Новый флагманский смартфон OnePlus 8 Pro запечатлели в руках пользователя.
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По данным местных метеорологов, если аномальная ситуация продлится до конца февраля, то нынешняя зима станет самой теплой в Соединенных Штатах за последний 141 год.
Музыка
Оззи Осборн выпустил первый за 10 лет сольный альбом
Экономика
Названы регионы с самыми большими тратами на аренду квартиры
Сравнивались средние зарплаты и арендные ставки на однокомнатные квартиры как в стране в целом, так и в каждом регионе по отдельности.
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Стал известен представитель Украины на «Евровидении-2020»
Украинская группа Go-A выиграла национальный отбор на "Евровидение-2020" и теперь представит страну на конкурсе, который пройдет в голландском Роттердаме в грядущем мае.
Кино
Меган Фокс сыграет астронавта в научно-фантастическом боевике «Аврора»
Журналисты узнали, что американская актриса и модель Меган Фокс сыграет роль в научно-фантастическом боевике "Аврора".
Армия и оружие
В ЛНА заявили о переброске Турцией оружия и военной техники в Ливию
Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара фиксирует переброску Турцией оружия и военной техники через расположенный в 200 км восточнее Триполи морской порт города Мисурата.
Гаджеты
В этом году Microsoft выпустит антивирус для Android и iOS
Корпорация Microsoft намерена в этом году выпустить антивирусное приложение для мобильных платформ Android и iOS.
Армия и оружие
Каратели четыре раза обстреляли республики Донбасса
Украинские оккупационные войска за прошедшие сутки четыре раза открывали огонь по районам Луганской и Донецкой народных республик.
Происшествия
Число пострадавших при землетрясении в Турции возросло до 37
Число пострадавших на востоке Турции в результате землетрясения возросло до 37, число погибших увеличилось до девяти.
Космос
Ученые решили проблему секса астронавтов в космосе с помощью эро-ботов
В настоящее время астронавты на время полета лишены радости интимных утех, что может продлиться несколько месяцев или лет.
Технологии
Apple планирует разрешить использовать сторонние сервисы по умолчанию
Bloomberg удалось узнать, что Apple сейчас ведет переговоры со сторонними разработчиками, чтобы в дальнейшем пользователи могли по умолчанию назначать другие приложения, к примеру браузеры и почтовые клиенты.
Футбол
Фонсека: мы скучали по Мхитаряну
Португальский специалист особенно отметил игру армянского полузащитника Генриха Мхитаряна, недавно восстановившегося после травмы.
Футбол
Болельщики освистали российских футболистов в финале «Кубка Легенд»
Болельщики освистали футболистов сборной России после финала "Кубка Легенд", который прошел в Москве.
Политика
МИД прокомментировал решение суда в Гааге по морским претензиям Киева
21 февраля трибунал в Гааге вынес решение в деле «Украина против Российской Федерации», в котором Украина заявила, что ее права в Черном море, Азовском море и Керченском проливе были нарушены.
Политика
В Женеве сегодня откроется сессия Совета ООН по правам человека
Отдельно внимание уделят вопросам защиты прав инвалидов и национальных меньшинств, предотвращению пыток и торговли детьми, соблюдению прав человека в ходе борьбы с терроризмом, гарантиям деятельности правозащитников.
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских разозлили поклонников новым видео
Как известно, звездная пара – Потап (Алексей Потапенко) и Настя Каменских, которые относительно недавно перестали скрывать любовные отношения и официально стали законными супругами, любит баловать своих поклонников такой себе «клубничкой».
Экономика
МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса
Рост экономики в 2020 году для Китая составит 5,6%, считают в МВФ. Это на 0,4 процентных пункта ниже, чем в январском прогнозе.
Единоборства
Сергей Харитонов нокаутировал Фернандо Родригеса
Харитонов, выигравший первый раунд, в самом начале второго "положил" своего соперника. После чего поединок был остановлен.
Кино
Фильм «Лед 2» собрал более 1 млрд рублей в прокате
Интернет
Facebook заплатит пользователям за записи их голоса
В пятницу, 21 февраля, стало известно о том, что Facebook намерен заплатить пользователям за записи их голоса.
Общество
В Лондоне стартуют слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США
Слушания по делу об экстрадиции в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа начинаются в понедельник в королевском суде Вулича на востоке Лондона.
Экономика
Объем инвестиций в Казахстане планируют увеличить до 30% от ВВП
Объем инвестиций в основной капитал в Казахстане планируют довести до 30% от валового внутреннего продукта (ВВП).
Политика
Депутат Рады поздравил жителей Украины с 23 февраля
Поздравление депутата Рады Ильи Кивы с Днем защитника Отечества вызвало неоднозначную реакцию среди подписчиков парламентария в фейсбуке.
Футбол
Рамос раскритиковал судью после поражения «Реала» от «Леванте»
Капитан "Реала" Серхио Рамос после матча 25-го тура Примеры с "Леванте" (0:1) раскритиковал работу арбитра Алехандро Хосе Эрнандеса Эрнандеса.
Культура
Зимний фестиваль искусств Башмета в Сочи завершится премьерами
Три мировые премьеры прозвучат в гала-концерте закрытия XIII Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
Происшествия
Бастрыкин поставил на контроль дело об убийстве подростка в Челябинске
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате расследование убийства заступившегося за девушек 17-летнего подростка в Челябинске.
Технологии