Экономика
Finam.RuАмериканские индексы демонстрируют снижение
В пятницу, 21 февраля, ключевые фондовые индексы Соединённых Штатов Америки в первой половине сессии демонстрируют отрицательную динамику.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Биржи США на закрытии торгов снижались на возросших опасениях по коронавирусу
ПРАЙМ21 февраля в 17:19
Биржевые индексы Уолл-Стрит обвалились на 90 пунктов из-за скачка заболевших коронавирусом
Турпром21 февраля в 09:42
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 01:53, Ашберн
Общество
Минздрав Украины запретил передавать еду эвакуированным из Китая
Минздрав Украины запретил передавать еду в санаторий в Новых Санжарах, где находятся на карантине эвакуированные из китайской Ухани граждане.
Хоккей
Ковальчук перешел в «Вашингтон» к Овечкину
Благодаря Овечкину, с которым Ковальчук, кстати, находится в очень теплых отношениях, а также Евгению Кузнецову, Дмитрию Орлову с Ильей Самсоновым 36-летнему россиянину будет максимально комфортно.
Кино
Фильм «Лед 2» собрал в прокате более 1 млрд рублей
Фильм «Лед 2» режиссера Жоры Крыжовникова (А. Першин) собрал в прокате боле 1 млрд рублей, сообщается 24 февраля в Единой автоматизированной информационной системе сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) на сайте Фонда кино.
Армия и оружие
США объяснили заход эсминца Ross в Черное море
Стремлением поддерживать безопасность в регионе объяснило командование шестого оперативного флота США заход в Черное море ракетного эсминца Ross (DDG 71) американских ВМС.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае превысило 2,5 тыс. человек
Число жертв коронавируса в Китае за сутки увеличилось на 150 человек, сообщил Комитет здравоохранения страны.
Происшествия
Мать троих детей из Мытищ прыгнула в ледяной пруд, чтобы спасти собаку
В Мытищах очевидцы сняли на видео, как женщина прыгнула в ледяной пруд, чтобы спасти собаку, сообщает "Москва 24".
Здоровье
В Приамурье на коронавирусную инфекцию обследовали более 270 человек
Врачи Амурской области с начала 2020 года провели лабораторные обследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) более 270 человек.
Общество
Ученые проследили источник коронавируса в Китае
Передача нового типа коронавируса в Китае началась еще в ноябре или начале декабря 2019 года и ускорилась, когда достигла рынка морепродуктов в Ухане.
Здоровье
Медики рассказали, как отличить боль артрита от проявлений артроза
Футбол
Команда звёзд обыграла сборную России и выиграла Кубок легенд
Встреча, проходившая на малой арене «Лужников», завершилась со счётом 6:5 в пользу команды звёзд.
Армия и оружие
В штабе ООС заявили, что НМ ЛДНР обстреляли свои же позиции с применением 122-мм орудий
Украинская сторона в очередной раз обвинила силы ЛДНР в осуществлении обстрелов.
Здоровье
Китайский коронавирус. Самое актуальное на 23 февраля
За пределами материкового Китая в 28 странах по всему миру (за сутки первые случаи коронавируса были выявлены в Ливане и Израиле) зафиксированы 1402 подтвержденных случая заражения (11 случаев летального исхода).
Общество
Удача и деньги: 3 знака зодиака-счастливчики марта
Три знака Зодиака смогут пережить новые и неожиданные повороты в своей судьбе и встанут на путь успеха и процветания.
Общество
МВД при помощи камер начнет искать преступников по татуировкам и походке
МВД России разрабатывает Федеральную информационную систему биометрических учетов (ФИСБУ) для поиска преступников и подозреваемых с помощью городских камер видеонаблюдения.
Футбол
«Рубин» подтвердил, что Тарасов получил перелом ноги
Пресс-служба «Рубина» заявила, что у полузащитника команды Дмитрия Тарасова диагностирован закрытый перелом со смещением левой малоберцовой кости, а также разрыв межберцового синдесмоза.32-летний игрок получил повреждение на тренировке команды.
Хоккей
Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу в матче НХЛ
За карьеру Овечкин провёл 1144 матча, набрав 1270 (700+570) очков и заработав показатель полезности "+81".
Музыка
Владимир Кацман: я отказываюсь вообще от ресторанного бизнеса
По словам Владимира Кацмана, полученные от продажи ресторанного бизнеса деньги пойдут на погашение кредитов и долгов перед поставщиками.
Общество
Сколько стоили роды жены Джигана в Майами
Как оказалось, жена Джигана потратила целое состояние, чтобы ее беременность вели лучшие врачи Майами.
Политика
Путин поздравил буддистов с Новым годом
Общество
На Украине 250 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
Более 250 населенных пунктов в семи областях Украины остались без электроснабжения из-за непогоды, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.
Политика
Трамп заявил о важности примирения России и Украины
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 23 февраля заявил, что хочет примирения России и Украины.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов показал жену с молокоотсосом на груди
Футболист выложил в Instagram снимок, на котором держит на руках новорожденную дочь в окружении супруги Анастасии Костенко и второй наследницы Миланы.
Происшествия
В Киеве взорвали отделение банка
Биатлон
На биатлониста Логинова заведено уголовное дело в Италии
Глава союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил, что в Италии возбуждено уголовное дело против Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича.
Политика
Депутат Рады поздравил украинцев с 23 Февраля
На своей странице депутат Верховной рады Илья Кива опубликовал поздравительный пост и прикрепил к нему картинку с символикой Красной армии.
Общество
В Совфеде объяснили изменение размера пенсии
Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Экономика
Силуанов назвал налоговую нагрузку на труд запредельной
Министр финансов России Антон Силуанов назвал налоговую нагрузку на труд запредельной.
Авто
Назвали цены на обновленный Hyundai Solaris
Компания Hyundai назвала стоимость и комплектации модернизированного Hyundai Solaris для российского рынка.
Происшествия
Пропавшая в Мексике россиянка найдена живой
Технологии
У YouTube и TikTok появится конкурент
СМИ сообщили, что у YouTube и TikTok появится конкурент.