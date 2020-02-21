В пятницу, 21 февраля, ключевые фондовые индексы Соединённых Штатов Америки в первой половине сессии демонстрируют отрицательную динамику.

Общество Минздрав Украины запретил передавать еду эвакуированным из Китая Минздрав Украины запретил передавать еду в санаторий в Новых Санжарах, где находятся на карантине эвакуированные из китайской Ухани граждане.

Хоккей Ковальчук перешел в «Вашингтон» к Овечкину Благодаря Овечкину, с которым Ковальчук, кстати, находится в очень теплых отношениях, а также Евгению Кузнецову, Дмитрию Орлову с Ильей Самсоновым 36-летнему россиянину будет максимально комфортно.

Кино Фильм «Лед 2» собрал в прокате более 1 млрд рублей Фильм «Лед 2» режиссера Жоры Крыжовникова (А. Першин) собрал в прокате боле 1 млрд рублей, сообщается 24 февраля в Единой автоматизированной информационной системе сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) на сайте Фонда кино.

Общество Ученые проследили источник коронавируса в Китае Передача нового типа коронавируса в Китае началась еще в ноябре или начале декабря 2019 года и ускорилась, когда достигла рынка морепродуктов в Ухане.

Здоровье Китайский коронавирус. Самое актуальное на 23 февраля За пределами материкового Китая в 28 странах по всему миру (за сутки первые случаи коронавируса были выявлены в Ливане и Израиле) зафиксированы 1402 подтвержденных случая заражения (11 случаев летального исхода).

Общество Удача и деньги: 3 знака зодиака-счастливчики марта Три знака Зодиака смогут пережить новые и неожиданные повороты в своей судьбе и встанут на путь успеха и процветания.

Футбол «Рубин» подтвердил, что Тарасов получил перелом ноги Пресс-служба «Рубина» заявила, что у полузащитника команды Дмитрия Тарасова диагностирован закрытый перелом со смещением левой малоберцовой кости, а также разрыв межберцового синдесмоза.32-летний игрок получил повреждение на тренировке команды.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов показал жену с молокоотсосом на груди Футболист выложил в Instagram снимок, на котором держит на руках новорожденную дочь в окружении супруги Анастасии Костенко и второй наследницы Миланы.

Биатлон На биатлониста Логинова заведено уголовное дело в Италии Глава союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил, что в Италии возбуждено уголовное дело против Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича.

Политика Депутат Рады поздравил украинцев с 23 Февраля На своей странице депутат Верховной рады Илья Кива опубликовал поздравительный пост и прикрепил к нему картинку с символикой Красной армии.