Экономика
РосбалтФондовые торги в США завершились в плюсе благодаря Китаю
Американские фондовые индикаторы по итогам вчерашних торгов продемонстрировали позитивный настрой, сумев обновить достигнутые в минувшую пятницу рекорды. Индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 0,36% и оказался на отметке 28235,89 пункта.
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Происшествия
Общался с какими-то арабами: мать стрелка с Лубянки рассказала о сыне
Мать Евгения Манюрова, в доме которого прошли обыски после нападения на здание ФСБ России, рассказала, что последнее время он общался со странными людьми, пишет 20 декабря «Комсомольская правда».
Политика
Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту
Президент США Дональд Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту в сенате.
Происшествия
Появилось новое видео стрельбы у здания ФСБ в центре Москвы
Фигурное катание
Загитова установила личный рекорд перед матчем СКА — ЦСКА
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова оценила свое выступление, предваряющее встречу клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) петербургского СКА и московского ЦСКА в рамках регулярного чемпионата.
Политика
Путин допустил отказ от принципа двух сроков подряд для президента
В ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции России о президентских сроках можно отменить оговорку "подряд".
Происшествия
Россияне пострадали при столкновении яхты и катера в Таиланде
При столкновении погиб капитан скоростного катера, 12 туристов из России, Эстонии, Пакистана, Великобритании, Ирана и Египта пострадали.
Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Общество
Суд Оттавы подтвердил гражданство Канады у детей разведчиков России
Верховный суд страны оставил данное решение в силе. Александр и Тимоти Вавиловы родились в 1990-х годах в Канаде.
Политика
Кадыров поблагодарил Путина за слова о его отце
Общество
«Роскачество» составило рейтинг игристых вин
Эксперты «Роскачества» составили рейтинг игристых вин из российского винограда в ценовой категории до 1 тыс. рублей за бутылку.
Кино
В российский прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»
Первая часть трилогии вышла в мировой прокат в 2015 году. Сюжет ленты построен на истории о Люке Скайуокере, которого сыграл Марк Хэмилл.
Авто
Автодилеры предупредили о подорожании автомобилей с 1 января
Не ждать новогодних чудес по части цен на автомобили призвал президент группы Favorit Motors Владимир Попов, предупредивший, что все машины, по крайней мере, в среднем ценовом сегменте, точно подорожают минимум на 35-100 тысяч рублей.
Наука
Российские ученые модернизировали лекарственный препарат от рака груди
Единоборства
Боец ММА проиграл поединок за 9 секунд, не пропустив ни одного удара
Босниец на турнире в Хорватии отказался от продолжения борьбы спустя 9 секунд. За это время бойцы не нанесли ни одного удара.
Происшествия
Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии
Двое жителей Москвы приехали в Карелию, где сбросили с вертолета Mercedes-Benz G-класса.
Армия и оружие
Пентагон проверил всех саудовских курсантов после стрельбы на базе
После устроенной курсантом из Саудовской Аравии стрельбы на военной базе Пентагон провёл проверку всех курсантов из королевства, в ходе которой угроз обнаружено не было.
Общество
В России впервые осудили владельца пиратских онлайн-кинотеатров
Красногорский городской суд Московской области приговорил владельца сети пиратских онлайн-кинотеатров Станислава Сайгина, обвиняемого в нарушении авторских прав, к двум годам лишения свободы условно.
Финансы
Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех
История концепта Термин "вертолетные деньги" восходит к лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману.
Политика
Госдеп пытается помешать «санкциям из ада» против России
Как передает издание, чиновник Госдепа заявляет, что администрация президента США Дональда Трампа "решительно выступает против" законопроекта о новых санкциях, если в него не будут внесены изменения.
Экономика
Росстат в четыре раза увеличил оценку роста реальных доходов населения
Из-за изменения базы 2018 года (Росстат в декабре сформировал окончательные данные по денежным доходам населения за прошлый год) динамика реальных доходов россиян за три квартала текущего года была скорректирована в сторону увеличения на 0, 3 – 1,0 п. п. Уточненная оценка роста за девять месяцев текущего года составляет 0,8% в годовом выражении, сообщило Минэкономразвития.
Спорт
Украинские легкоатлеты рискуют остаться без Олимпийских игр
Президент Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул уверен, что спортсмены страны могут остаться без летних Олимпийских Игр в 2020 году, передает "Диалог.UA".
Общество
ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь
Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Наука
Шимпанзе создают рок-музыку, кидая камни в деревья
Точную причину ученые пока не знают, но предполагают, что шимпанзе кидают камни только в те деревья, которые при ударе издают более насыщенный и долгий звук.
Армия и оружие
СМИ сообщили о новой военной операции сирийской армии в Идлибе
Сирийская правительственная армия начала новую военную операцию на юго-востоке провинции Идлиб, передает Sham FM.
Политика
Россия и Украина договорились по транзиту газа
Россия и Украина при посредничестве Еврокомиссии достигли на консультациях в Берлине принципиального соглашения по транзиту газа, но детали нужно будет еще проработать, заявил бывший заместитель председателя ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович, который продолжает курировать этот вопрос в ЕК.
Политика
Путин оценил деятельность Союзного государства
Создание Союзного государства было правильным решением, но в подавляющем большинстве поставленные задачи не реализованы, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции.
Политика
Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным
Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Здоровье
Педиатр рассказала, чем нельзя кормить младенцев
Педиатр Татьяна Буцкая рассказала, чем нельзя кормить младенца, если у нет грудного молока.
Происшествия
В Иркутской области вербовщика ИГ приговорили к 14 годам тюрьмы
Суд приговорил к 14 годам лишения свободы заключенного в Иркутской области, вербовавшего в террористическую организацию "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) других заключенных.
Здоровье
Люди с ВИЧ попросили президента помочь с усыновлением
Форум людей, живущих с ВИЧ, обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на фактически действующий запрет на усыновление детей-сирот ВИЧ-инфицированными детьми.