Экономика

РосбалтРосбалтФондовые торги в США завершились в плюсе благодаря Китаю

Американские фондовые индикаторы по итогам вчерашних торгов продемонстрировали позитивный настрой, сумев обновить достигнутые в минувшую пятницу рекорды. Индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 0,36% и оказался на отметке 28235,89 пункта.
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Фондовая Америка закрылась разнонаправленно, индекс Nasdaq обновил рекорд

Финмаркетвчера в 00:57

Позитивная конъюнктура на биржах США сохранится до пятничной экспирации. Утренний обзор рынков от ГК «ФИНАМ». 19.12.2019

Глас Народавчера в 00:51

Рынок США безмятежно укрепляется

Finam.Ruвчера в 12:32

Позитивная конъюнктура на биржах США сохранится до пятничной экспирации

ПРАЙМвчера в 00:56

Фондовые торги в США завершились преимущественно в минусе

Росбалтвчера в 01:10

Американский рынок акций вырос на оптимизме по торговле

Московский Комсомолец18 декабря в 20:50

Индекс Nasdaq установил очередной рекорд закрытия

News.ruвчера в 02:31
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Происшествия

Общался с какими-то арабами: мать стрелка с Лубянки рассказала о сыне

Мать Евгения Манюрова, в доме которого прошли обыски после нападения на здание ФСБ России, рассказала, что последнее время он общался со странными людьми, пишет 20 декабря «Комсомольская правда».
REGNUM вчера в 23:56
Политика

Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту

Президент США Дональд Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту в сенате.
РИА Новости вчера в 21:52
Происшествия

Появилось новое видео стрельбы у здания ФСБ в центре Москвы

РИА Новости вчера в 23:19
Фигурное катание

Загитова установила личный рекорд перед матчем СКА — ЦСКА

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова оценила свое выступление, предваряющее встречу клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) петербургского СКА и московского ЦСКА в рамках регулярного чемпионата.
Газета.Ru вчера в 18:55
Политика

Путин допустил отказ от принципа двух сроков подряд для президента

В ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции России о президентских сроках можно отменить оговорку "подряд".
РИА Новости вчера в 16:16
Происшествия

Россияне пострадали при столкновении яхты и катера в Таиланде

При столкновении погиб капитан скоростного катера, 12 туристов из России, Эстонии, Пакистана, Великобритании, Ирана и Египта пострадали.
Российская газета вчера в 11:19
Политика

Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

Коммерсантъ вчера в 09:06
Общество

Суд Оттавы подтвердил гражданство Канады у детей разведчиков России

Верховный суд страны оставил данное решение в силе. Александр и Тимоти Вавиловы родились в 1990-х годах в Канаде.
RuNews24.ru вчера в 23:16
Политика

Кадыров поблагодарил Путина за слова о его отце

Газета.Ru вчера в 08:07
Общество

«Роскачество» составило рейтинг игристых вин

Эксперты «Роскачества» составили рейтинг игристых вин из российского винограда в ценовой категории до 1 тыс. рублей за бутылку.
Известия 00:00
Кино

В российский прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»

Первая часть трилогии вышла в мировой прокат в 2015 году. Сюжет ленты построен на истории о Люке Скайуокере, которого сыграл Марк Хэмилл.
Inc-news.ru вчера в 04:30
Авто

Автодилеры предупредили о подорожании автомобилей с 1 января

Не ждать новогодних чудес по части цен на автомобили призвал президент группы Favorit Motors Владимир Попов, предупредивший, что все машины, по крайней мере, в среднем ценовом сегменте, точно подорожают минимум на 35-100 тысяч рублей.
Автоновости дня вчера в 22:45
Наука

Российские ученые модернизировали лекарственный препарат от рака груди

ФедералПресс вчера в 21:50
Единоборства

Боец ММА проиграл поединок за 9 секунд, не пропустив ни одного удара

Босниец на турнире в Хорватии отказался от продолжения борьбы спустя 9 секунд. За это время бойцы не нанесли ни одного удара.
Pravda.Ru вчера в 09:50
Происшествия

Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии

Двое жителей Москвы приехали в Карелию, где сбросили с вертолета Mercedes-Benz G-класса.
РБК вчера в 22:22
Армия и оружие

Пентагон проверил всех саудовских курсантов после стрельбы на базе

После устроенной курсантом из Саудовской Аравии стрельбы на военной базе Пентагон провёл проверку всех курсантов из королевства, в ходе которой угроз обнаружено не было.
RT на русском вчера в 22:18
Общество

В России впервые осудили владельца пиратских онлайн-кинотеатров

Красногорский городской суд Московской области приговорил владельца сети пиратских онлайн-кинотеатров Станислава Сайгина, обвиняемого в нарушении авторских прав, к двум годам лишения свободы условно.
ТАСС вчера в 22:04
Финансы

Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех

История концепта Термин "вертолетные деньги" восходит к лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману.
РБК вчера в 23:00
Политика

Госдеп пытается помешать «санкциям из ада» против России

Как передает издание, чиновник Госдепа заявляет, что администрация президента США Дональда Трампа "решительно выступает против" законопроекта о новых санкциях, если в него не будут внесены изменения.
Газета.Ru вчера в 16:30
Экономика

Росстат в четыре раза увеличил оценку роста реальных доходов населения

Из-за изменения базы 2018 года (Росстат в декабре сформировал окончательные данные по денежным доходам населения за прошлый год) динамика реальных доходов россиян за три квартала текущего года была скорректирована в сторону увеличения на 0, 3 – 1,0 п. п. Уточненная оценка роста за девять месяцев текущего года составляет 0,8% в годовом выражении, сообщило Минэкономразвития.
РБК 18 декабря в 10:47
Спорт

Украинские легкоатлеты рискуют остаться без Олимпийских игр

Президент Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул уверен, что спортсмены страны могут остаться без летних Олимпийских Игр в 2020 году, передает "Диалог.UA".
Газета.Ru вчера в 17:56
Общество

ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь

Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Известия вчера в 17:50
Наука

Шимпанзе создают рок-музыку, кидая камни в деревья

Точную причину ученые пока не знают, но предполагают, что шимпанзе кидают камни только в те деревья, которые при ударе издают более насыщенный и долгий звук.
Машины и Механизмы 18 декабря в 02:09
Армия и оружие

СМИ сообщили о новой военной операции сирийской армии в Идлибе

Сирийская правительственная армия начала новую военную операцию на юго-востоке провинции Идлиб, передает Sham FM.
РИА Новости вчера в 14:38
Политика

Россия и Украина договорились по транзиту газа

Россия и Украина при посредничестве Еврокомиссии достигли на консультациях в Берлине принципиального соглашения по транзиту газа, но детали нужно будет еще проработать, заявил бывший заместитель председателя ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович, который продолжает курировать этот вопрос в ЕК.
Газета.Ru вчера в 16:11
Политика

Путин оценил деятельность Союзного государства

Создание Союзного государства было правильным решением, но в подавляющем большинстве поставленные задачи не реализованы, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции.
РИА Новости вчера в 06:30
Политика

Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным

Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Lenta.ru вчера в 17:21
Здоровье

Педиатр рассказала, чем нельзя кормить младенцев

Педиатр Татьяна Буцкая рассказала, чем нельзя кормить младенца, если у нет грудного молока.
Известия Мордовии вчера в 21:32
Происшествия

В Иркутской области вербовщика ИГ приговорили к 14 годам тюрьмы

Суд приговорил к 14 годам лишения свободы заключенного в Иркутской области, вербовавшего в террористическую организацию "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) других заключенных.
ТАСС вчера в 21:45
Здоровье

Люди с ВИЧ попросили президента помочь с усыновлением

Форум людей, живущих с ВИЧ, обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на фактически действующий запрет на усыновление детей-сирот ВИЧ-инфицированными детьми.
Новые Известия вчера в 23:56
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