Американские фондовые индикаторы по итогам вчерашних торгов продемонстрировали позитивный настрой, сумев обновить достигнутые в минувшую пятницу рекорды. Индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 0,36% и оказался на отметке 28235,89 пункта.

Фондовые торги в США завершились в плюсе благодаря Китаю

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