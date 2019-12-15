Финансы

Глас НародаГлас НародаАмериканские индексы продолжают расти

В среду, 18 декабря, ключевые фондовые индексы Соединённых Штатов Америки в первой половине сессии демонстрируют положительную динамику на фоне сохраняющегося оптимизма по поводу возможности скорого заключения торговой сделки и ввиду ослабления волнений по поводу замедления темпов роста мировой экономики.
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Позитивная конъюнктура на биржах США сохранится до пятничной экспирации. Утренний обзор рынков от ГК «ФИНАМ». 19.12.2019

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