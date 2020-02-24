Экономика
REGNUMУолл-стрит: Dow Jones обрушился на 3% из-за коронавируса
В настоящий момент индекс Dow Jones упал почти на 3% по отношению к закрытию рынка 24 февраля и находится на отметке 27 194,84 пункта. Nasdaq просел на 2,16%, до 9.022,13 пункта, причем ранее в ходе торгов индекс уже снижался до 8950,50 пункта.
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Индексы американских бирж упали на 3% из-за опасений вокруг коронавируса
Говорит Москва24 февраля в 09:49
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 11:49, Ашберн
Политика
Путину предложили провести голосование по Конституции 22 апреля
Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию предложила провести общероссийское голосование по изменениям в Конституции РФ 22 апреля.
Экономика
Экономисты оценили последствия новых санкций против России
"Новые санкции вряд ли навредят России и будут иметь значительные непредусмотренные и неопределенные последствия для рынков", – отметила заместитель главного экономиста IIF Элина Рыбакова.
Экономика
В России меняются правила выдачи кредитов
В России меняются правила выдачи кредитов. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на несколько кредитных организаций.
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Россия приостановит авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что Россия вводит временные ограничения на авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса.
Происшествия
Арестован второй подозреваемый в подготовке убийств в школе в Саратове
Суд арестовал второго подростка, подозреваемого в подготовке массовых убийств в школе в Саратове.
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Тинькофф-банк стал титульным спонсором РПЛ
Титульным спонсором Российской премьер-лиги (РПЛ) стал Тинькофф-банк, сообщил глава РПЛ Сергей Прядкин.
Происшествия
К посольству Киргизии в Москве пришел мужчина с зашитым ртом
От посольства Киргизии в Москве в полицию доставили мужчину, подошедшего к зданию дипмиссии с зашитым ртом, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Биатлон
Халили стал седьмым в суперспринте на ЧЕ по биатлону
Россиянин Карим Халили занял седьмое место в суперспринте на чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах.
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Секретарь СНБО Украины рассказал о подготовке к "наступлению" России.
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Олимпиада-2020 в Токио может не состояться
Член Международного олимпийского комитета (МОК) с 1978 года и экс-глава WADA Дик Паунд заявил: если властям не удастся обуздать коронавирус к маю, то Олимпийские игры в Токио летом 2020 года могут не состояться.
Общество
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Подполковник МВД Игорь Качкин, занимающий пост замначальника ГИБДД по Воронежской области, заявил, что ему принадлежат только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
Общество
У троих россиян с Diamond Princess подтвердили коронавирус
Российские врачи подтвердили коронавирус у троих россиян, находящихся в карантине в Казани, передает ТАСС слова руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.
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SSJ-100 экстренно сел в Шереметьево из-за вибрации двигателя
Самолет SSJ-100, запросивший экстренную посадку после вылета в Пермь из-за вибрации двигателя, благополучно приземлился в Шереметьево.
Общество
Ветеран СВР рассказал, что еще в 70-е узнал о развале СССР
Сотрудники ЦРУ еще с 1970-х годов в узких кругах делились планами по разрушению Советского Союза.
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Райан Джонсон: Apple в фильмах запрещает злодеям использовать iPhone
Интересным фактом с журналом Vanity Fair поделился режиссер Райан Джонсон. Теперь киношным злодеям запрещено пользоваться на экране iPhone.
Политика
В Минске не удалось согласовать новое разведение сил в Донбассе
Как рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, разведение сил конфликтующих сторон по всей линии соприкосновения уже было согласовано на уровне помощников президентов, однако на саммите украинский лидер отказался от этого, настояв на том, что разведение должно состояться только на трех новых участках.
Политика
В «Единой России» отрицают обсуждение смены лидера и названия
В руководстве «Единой России» не обсуждался вопрос о смене лидера и ее названия, а также объединения с Общероссийским народным фронтом (ОНФ), заявил заместитель секретаря генерального совета партии Сергей Перминов.
Политика
Зеленский назвал «возвращение» Крыма национальной идеей Украины
Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме Age of Crimea 2020, заявил, что «возвращение» Крыма является частью национальной идеи Украины.
Общество
Голикова: пять прототипов вакцины от коронавируса разработаны в РФ
В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что возможность завоза в Россию коронавируса Covid-19 возрастает.
Политика
Путина возмутили призывы убивать детей сотрудников Росгвардии
Президента России Владимира Путина возмутили призывы убивать детей сотрудников Росгвардии.
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания офиса Зеленского
Неизвестный мужчина совершил самоподжог у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского, где проходит акция протеста против проведения реформы системы здравоохранения, сообщает телеканал «НАШ».
Культура
Российский сериал попал в конкурсную программу фестиваля Canneseries
Энергетика
Поставлять нефть в Белоруссию решили пять новых компаний из России
В середине января о поставках нефти в Белоруссию без премии сообщили две компании, которые входят в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева.
Шоу-бизнес
Жена Джигана показала стройную фигуру после четвертых родов
Модель показала в Instagram стройную фигуру после четвертых родов.
Спорт
Финский тренер призвал спасти лыжные гонки от Норвегии
Кабинетные игры норвежцев полностью подминают под себя спорт. Мы теряем Францию, Германию и Чехию в лыжном спорте.
Религия
Представители шести церквей прибыли на всеправославную встречу в Амман
Общество
Умер последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов
В возрасте 95 лет умер последний маршал Советского Союза и бывший министр обороны СССР Дмитрий Язов.
Общество
Пользователи GOG смогут вернуть любую игру в течение 30 дней
Студия CD PROJEKT RED обновила политику возврата средств в сервис GOG. Теперь пользователи могут вернуть любую игру в течение 30 дней.