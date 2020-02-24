Экономика

REGNUMREGNUMУолл-стрит: Dow Jones обрушился на 3% из-за коронавируса

В настоящий момент индекс Dow Jones упал почти на 3% по отношению к закрытию рынка 24 февраля и находится на отметке 27 194,84 пункта. Nasdaq просел на 2,16%, до 9.022,13 пункта, причем ранее в ходе торгов индекс уже снижался до 8950,50 пункта.
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Как сильно инвесторы боятся распространения нового коронавируса?

ТАСС08:15

Биржи США коррекционно растут после снижения в предыдущий торговый день

ПРАЙМ10:23

Американские биржи закрылись в «красной зоне» из-за коронавирусной опасности

Газета.Ruвчера в 16:54

Мировые рынки пребывают на пессимистичной волне

Finam.Ru24 февраля в 04:30

Индексы американских бирж упали на 3% из-за опасений вокруг коронавируса

Говорит Москва24 февраля в 09:49

Уолл-стрит растет, несмотря на панику из-за коронавируса

REGNUM11:38

Американский фондовый рынок восстанавливается после двух дней падения

Финмаркет10:28
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Политика

Путину предложили провести голосование по Конституции 22 апреля

Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию предложила провести общероссийское голосование по изменениям в Конституции РФ 22 апреля.
Российская газета 09:13
Экономика

Экономисты оценили последствия новых санкций против России

"Новые санкции вряд ли навредят России и будут иметь значительные непредусмотренные и неопределенные последствия для рынков", – отметила заместитель главного экономиста IIF Элина Рыбакова.
РИА Новости вчера в 18:08
Экономика

В России меняются правила выдачи кредитов

В России меняются правила выдачи кредитов. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на несколько кредитных организаций.
Деловое.ТВ вчера в 01:52
Общество

Россия приостановит авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что Россия вводит временные ограничения на авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса.
Газета.Ru 10:13
Происшествия

Арестован второй подозреваемый в подготовке убийств в школе в Саратове

Суд арестовал второго подростка, подозреваемого в подготовке массовых убийств в школе в Саратове.
BFM.ru 10:50
Футбол

Тинькофф-банк стал титульным спонсором РПЛ

Титульным спонсором Российской премьер-лиги (РПЛ) стал Тинькофф-банк, сообщил глава РПЛ Сергей Прядкин.
Коммерсантъ 08:03
Происшествия

К посольству Киргизии в Москве пришел мужчина с зашитым ртом

От посольства Киргизии в Москве в полицию доставили мужчину, подошедшего к зданию дипмиссии с зашитым ртом, сообщает телеканал РЕН ТВ.
РБК 11:44
Биатлон

Халили стал седьмым в суперспринте на ЧЕ по биатлону

Россиянин Карим Халили занял седьмое место в суперспринте на чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах.
RT на русском 10:20
Политика

Секретарь СНБО Украины рассказал о подготовке к «наступлению» России

Секретарь СНБО Украины рассказал о подготовке к "наступлению" России.
Piter.tv вчера в 23:51
Спорт

Олимпиада-2020 в Токио может не состояться

Член Международного олимпийского комитета (МОК) с 1978 года и экс-глава WADA Дик Паунд заявил: если властям не удастся обуздать коронавирус к маю, то Олимпийские игры в Токио летом 2020 года могут не состояться.
Плюс один +1 11:22
Общество

Замначальника ГИБДД по Воронежской области объяснил наличие 22 квартир

Подполковник МВД Игорь Качкин, занимающий пост замначальника ГИБДД по Воронежской области, заявил, что ему принадлежат только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
РИА Новости вчера в 08:00
Общество

У троих россиян с Diamond Princess подтвердили коронавирус

Российские врачи подтвердили коронавирус у троих россиян, находящихся в карантине в Казани, передает ТАСС слова руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.
Ведомости 09:45
Происшествия

SSJ-100 экстренно сел в Шереметьево из-за вибрации двигателя

Самолет SSJ-100, запросивший экстренную посадку после вылета в Пермь из-за вибрации двигателя, благополучно приземлился в Шереметьево.
ТАСС 11:19
Общество

Ветеран СВР рассказал, что еще в 70-е узнал о развале СССР

Сотрудники ЦРУ еще с 1970-х годов в узких кругах делились планами по разрушению Советского Союза.
ТАСС 06:17
Гаджеты

Райан Джонсон: Apple в фильмах запрещает злодеям использовать iPhone

Интересным фактом с журналом Vanity Fair поделился режиссер Райан Джонсон. Теперь киношным злодеям запрещено пользоваться на экране iPhone.
ToDay News Ufa 10:33
Политика

В Минске не удалось согласовать новое разведение сил в Донбассе

Как рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, разведение сил конфликтующих сторон по всей линии соприкосновения уже было согласовано на уровне помощников президентов, однако на саммите украинский лидер отказался от этого, настояв на том, что разведение должно состояться только на трех новых участках.
РБК 11:17
Политика

В «Единой России» отрицают обсуждение смены лидера и названия

В руководстве «Единой России» не обсуждался вопрос о смене лидера и ее названия, а также объединения с Общероссийским народным фронтом (ОНФ), заявил заместитель секретаря генерального совета партии Сергей Перминов.
Коммерсантъ 03:20
Политика

Зеленский назвал «возвращение» Крыма национальной идеей Украины

Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме Age of Crimea 2020, заявил, что «возвращение» Крыма является частью национальной идеи Украины.
RT на русском 04:16
Общество

Голикова: пять прототипов вакцины от коронавируса разработаны в РФ

В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что возможность завоза в Россию коронавируса Covid-19 возрастает.
Интерфакс - Россия 08:57
Политика

Путина возмутили призывы убивать детей сотрудников Росгвардии

Президента России Владимира Путина возмутили призывы убивать детей сотрудников Росгвардии.
Lenta.ru 01:41
Политика

Сурков рассказал о своем опыте медитации и детских страхах

ИнфоСМИ 03:26
Происшествия

Мужчина поджег себя у здания офиса Зеленского

Неизвестный мужчина совершил самоподжог у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского, где проходит акция протеста против проведения реформы системы здравоохранения, сообщает телеканал «НАШ».
РБК 07:02
Культура

Российский сериал попал в конкурсную программу фестиваля Canneseries

RT на русском 09:24
Энергетика

Поставлять нефть в Белоруссию решили пять новых компаний из России

В середине января о поставках нефти в Белоруссию без премии сообщили две компании, которые входят в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева.
РБК 10:52
Шоу-бизнес

Жена Джигана показала стройную фигуру после четвертых родов

Модель показала в Instagram стройную фигуру после четвертых родов.
Слово и Дело вчера в 02:52
Спорт

Финский тренер призвал спасти лыжные гонки от Норвегии

Кабинетные игры норвежцев полностью подминают под себя спорт. Мы теряем Францию, Германию и Чехию в лыжном спорте.
Sport24.ru вчера в 05:58
Религия

Представители шести церквей прибыли на всеправославную встречу в Амман

РИА Новости вчера в 16:53
Общество

Умер последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов

В возрасте 95 лет умер последний маршал Советского Союза и бывший министр обороны СССР Дмитрий Язов.
Ведомости вчера в 01:23
Культура

Объявлен состав жюри нового шоу НТВ «Маска»

НТВ 06:06
Общество

Пользователи GOG смогут вернуть любую игру в течение 30 дней

Студия CD PROJEKT RED обновила политику возврата средств в сервис GOG. Теперь пользователи могут вернуть любую игру в течение 30 дней.
News.ru 09:52
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