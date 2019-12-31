Экономика

КоммерсантъКоммерсантъАмериканские индексы снижаются на фоне убийства иранского генерала

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Основные американские индексы снижаются 3 января из-за напряженности между Ираном и США. Американская сторона нанесла авиаудар по международному аэропорту Ирака и убила главу спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани.
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Американские индексы снижаются на фоне убийства иранского генерала

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