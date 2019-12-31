Экономика
КоммерсантъАмериканские индексы снижаются на фоне убийства иранского генерала
Основные американские индексы снижаются 3 января из-за напряженности между Ираном и США. Американская сторона нанесла авиаудар по международному аэропорту Ирака и убила главу спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани.
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Армия и оружие
Постпред Ирана при ООН считает убийство Сулеймани началом войны
Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи приравнял убийство иранского генерала Касема Сулеймани к развязыванию войны.
Кино
Два новых ролика с отработками сцен сражения из первого сезона «Ведьмака»
Владимир Фурдик, который занимался хореографией боев в первом сезоне «Ведьмака», опубликовал два новых ролика с отработками сцен сражения.
Финансы
Стало ясно, что будет с рублем в 2020 году
За год рубль укрепился на 8,5 процента к доллару и почти на 11 процентов к евро, став одной из самых привлекательных для покупки валют.
Технологии
В Microsoft назвали дату прекращения поддержки Windows 7
В марте 2019 года корпорация Microsoft объявила о решении в январе 2020 года прекратить техническую поддержку и обновление операционной системы Windows 7.
Происшествия
Стоматолог избил женщину с ребенком на руках в Уссурийске
Достав телефон, женщина начала снимать происходящее. На кадрах видно, что врач-стоматолог пытался отнять у нее телефон, хватая за руки.
Шоу-бизнес
47-летняя Кэмерон Диаз впервые стала мамой
"Очень плохая училка" 47-летняя актриса Кэмерон Диаз написала в своем Instagram, что у нее с гитаристом рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэддена родилась дочь Рэддикс.
Здоровье
Нарколог предупредил об опасности уйти в запой в новогодние праздники
Ежедневное употребление алкоголя в новогодние праздники может привести к запою и проблемам со здоровьем.
Футбол
«Севилья» не смогла дожать «Атлетик»
В 19-м туре Ла Лиги Испании «Севилья» принимала «Атлетик».
Политика
В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина
Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина, сообщило ранее одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.
Здоровье
В ВОЗ внимательно следят за вспышкой в КНР неизвестной болезни
03.01.2020 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что следит за вспышкой в Китае неизвестной пока болезни, имеющей симптомы пневмонии.
Игры
S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4
На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
Происшествия
Акробаты упали с высоты во время выступления в Нидерландах
Два акробата из России упали с высоты во время выступления в столице Нидерландов Амстердаме.
Экономика
Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян
Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Происшествия
Мужчина с ножом напал на людей в пригороде Парижа
Один человек погиб, еще двое получили ранения и были госпитализированы в результате нападения мужчины, вооруженного ножом, на прохожих в парке города Вильжюиф (южный пригород Парижа).
Политика
Кадыров прокомментировал убийство Сулеймани
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал убийство генерала КСИР Касема Сулеймани американскими военными.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова: «Ноги не устану поднимать и в 60»
На протяжении всего творческого пути Анастасия Волочкова часто сталкивается с трудностями и критикой.
Шоу-бизнес
Пригожин ответил на критику «голубых огоньков»
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин считает несправедливой критику в сторону «голубых огоньков».
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
Общество
Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом
С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Общество
Этическое веганство стало способом борьбы с работодателями
Решение признать этическое веганство философским убеждением, на которое распространяется антидискриминационное законодательство, принял суд в Великобритании, 3 января сообщает Международное французское радио (RFI) со ссылкой на BBC.
Энергетика
Прогноз на 2020 год: сколько будут стоить нефть и рубль
Как изменятся цены на нефть в 2020 году Средние цены на нефть в следующем году не превысят $65 за баррель, такую оценку дали РБК российские нефтяники и эксперты.
Спорт
На «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме пройдут мужской и женский спринты
В рамках лыжной многодневки «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме сегодня, 4 января, пройдут спринтерские гонки.
Происшествия
По факту избиения заключенных в СИЗО Кузбасса возбудили уголовное дело
Следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий по факту избиения заключенных СИЗО-4 в Кемеровской области в 2017 году, видео с которым распространили в интернете, говорится в сообщении СК по Кемеровской области.
Происшествия
Во Владивостоке задержали мужчину, прокалывавшего колеса машин
Во Владивостоке инспекторы патрульно-постовой службы задержали хулигана, который в первые дни наступившего года проколол колеса около 40 автомобилей.
Кино
В российский прокат вышел фильм «Вторжение»
Режиссер Федор Бондарчук объяснил, чему посвящен его новый блокбастер. Фильм «Вторжение» Федора Бондарчука вышел в российский прокат.
Шоу-бизнес
19-летняя дочь Ларисы Гузеевой показала нежное фото с возлюбленным
Дочь Ларисы Гузеевой — 19-летняя Ольга Бухарова опубликовала в Instagram фото со своим бойфрендом Алексеем.
Армия и оружие
Сирийская армия освободила деревню Эт-Тах в провинции Идлиб
Войска Сирийской арабской армии (САА) освободили деревню Эт-Тах в провинции Идлиб в 45 км от города Идлиб — главного города Идлибской зоны деэскалации, сообщил полковник САА Мунзер Дашер журналистам.