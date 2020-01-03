Экономика

News.ruNews.ruАмериканские индексы рухнули из-за эскалации ситуации с Ираном

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Фондовые индексы Соединённых Штатов серьёзно упали. Причиной стала эскалация напряжения между США и Ираном.
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