Экономика
КоммерсантъАмериканские индексы снижаются на фоне убийства иранского генерала
Основные американские индексы снижаются 3 января из-за напряженности между Ираном и США. Американская сторона нанесла авиаудар по международному аэропорту Ирака и убила главу спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани.
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Армия и оружие
Bloomberg раскрыл обстоятельства приказа Трампа об убийстве Сулеймани
На рождественские и новогодние праздники команда президента США Дональда Трампа c помощью защищенных способов коммуникации раз за разом обсуждала возможность ракетного удара для убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
Армия и оружие
В Оренбуржье в 2020 году пройдут масштабные ракетные учения
В 2020 году в Оренбургской и Иркутской областях пройдут самые масштабные учения ракетных войск стратегического назначения (РВСН).
Общество
Амстердам ввел новый налог для туристов
Новый налог был введен 1 января как прибавка к уже существующей ставке в 7% от стоимости жилья.
Происшествия
Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео
В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
Космос
Какие предсказания о технологиях сбудутся в 2020 году
Если в конце года идет ноль, то проблем не оберешься — любой человек, думающий о будущем, технологиях и о том, как меняется мир, нет-нет да и скажет что-нибудь в духе: "К 2020 году на Марсе будут цвести яблони!"
Происшествия
Пьяные дебоширы напали на полицейских в Новосибирске
В Новосибирске устроившие драку в центре пьяные молодые люди атаковали приехавших по вызову полицейских, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Хоккей
Швеция обыграла Чехию и вышла в полуфинал МЧМ
В четвертьфинальном поединке шведские хоккеисты обыграли команду Финляндии со счетом 5:0.
Происшествия
Летевший из Тюмени в Петербург самолёт экстренно сел в Перми
Политика
США предостерегли Ирак от вывода американских войск
Вашингтон будет очень разочарован, если Ирак попросит вывести американские войска из страны после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
Энергетика
Транзит газа через Украину упал с начала года в пять раз
Транзит российского газа через Украину в первые два дня 2020 года упал в 5,3 раза по сравнению со средними показателями декабря 2019-го.
Космос
Астрономы сняли гибель временного спутника Земли
Новая находка Патрика Шобера (Patrick Shober) и его коллег из австралийского Университета Кертин указывает на еще одну потенциальную «временную мини-луну», гибель которой была заснята 22 августа 2016 года сразу шестью камерами Desert Fireball Network.
Происшествия
Во Владивостоке задержали мужчину, прокалывавшего колеса машин
Во Владивостоке инспекторы патрульно-постовой службы задержали хулигана, который в первые дни наступившего года проколол колеса около 40 автомобилей.
Армия и оружие
Коалиция США отрицает проведение авиаударов севернее Багдада
США не проводили авиаударов в районе Таджи к северу от Багдада, заявил представитель штаба операции «Непоколебимая решимость» Майлс Кэггинс.
Кино
Первый канал покажет новый «Зеленый фургон» с Дмитрием Харатьяном
На Первом канале покажут продолжение двухсерийного телефильма "Зеленый фургон" (1983), в котором вернулся к своей роли Дмитрий Харатьян, сообщает сайт Первого канала.
Музыка
Джастин Бибер выпустил новый сольный сингл Yummy
Политика
Пушков ответил на слова Трампа об убийстве Сулеймани
Сенатор Алексей Пушком ответил на слова Трампа, который прокомментировал убийство американскими военнослужащими генерала Касема Сулеймани.
Происшествия
В Красноярском крае главу района арестовали за взятку
Глава Козульского района в Красноярском крае обвиняется в получении крупной взятки, он арестован, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
Хоккей
«Вашингтон» победил «Каролину» в НХЛ
"Вашингтон Кэпиталз" в гостях обыграл "Каролину Харрикейнз" co счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Общество
Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дороге
«В соответствии с предлагаемыми поправками водитель, оформивший договор ОСАГО в электронном виде, получит возможность предъявлять сотруднику ГИБДД для проверки как копию страхового полиса на бумажном носителе, так и в виде электронного документа на каком-либо электронном устройстве или носителе», — сказала тогда официальный представитель МВД Ирина Волк.
Политика
Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье
Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье.
Политика
В 2017 году Трамп пропустил звонок Владимира Путина
В 2017 году президент США Дональд Трамп ругался на директора разведывательного правления министерства обороны США Майкла Флинна и на высокопоставленных сотрудников Белого дома из-за того, что они не сообщили ему о звонке президента Российской Федерации Владимира Путина.
Политика
Украинский журналист назвал Киев «второсортной Москвой»
Украинский журналист Павел Зубюк сравнил столицы России и Украины и пришел к выводу, что Киев, словно "неухоженное общежитие", а также является "второсортной Москвой".
Общество
Зеленский отчитался о своих доходах
Политика
Мендель назвала Зеленского «одним из самых влиятельных людей в мире»
Армия и оружие
Коалиция во главе с США приостановила обучение военных Ирака
Вооруженные силы США и других государств, которые принимают участие в контртеррористической операции «Непоколебимая решимость» в Ираке, приостановили обучение иракских военных из-за возросшего напряжения на Ближнем Востоке, сообщает Reuters, ссылаясь на письмо немецких военных депутатов этой страны.
Экономика
Сборы российских фильмов упали за год на полтора миллиарда рублей
По данным министерства культуры, за 2019-ый год все российские фильмы собрали в отечественном прокате чуть больше 12,5 миллиарда рублей, что меньше 200 миллионов долларов.
Армия и оружие
Трамп заявил о готовности США к любым действиям против Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к любым действиям по отношению к Ирану после убийства Штатами иранского генерала Касема Сулеймани.
Политика
Сенатор предложил законодательно запретить Трампу вести войну с Ираном
Сенатор от Демократической партии Тим Кейн внес на рассмотрение американского сената резолюцию, которая законодательно без одобрения конгрессом США запретит американскому лидеру Дональду Трампу вести с Ираном военные действия.
Футбол
Сборная США по футболу отменила тренировочный сбор в Катаре
Федерация футбола США занимается поиском новой площадки для тренировочных сборов.
Шоу-бизнес
Футболист Смолов встречается с 17-летней внучкой Ельцина
29-летний футболист московского «Локомотива» Фёдор Смолов показал фотографию, на которой он обнимает юную Марию Юмашеву — внучку Бориса Ельцина.