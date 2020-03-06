Экономика

Finam.RuFinam.RuАмериканские индексы торгуются в плюсе

Нефть марки Brent растет на 0,93% до 52,07 за баррель. Цена на золото подрастает на 0,08% и торгуется на уровне $1641,7 за тройскую унцию. Валютная пара EUR/USD торгуется в минусе у отметки 1,1132, теряя 0,38%.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

«Супервторник» не помог: Уолл-стрит снова падает

REGNUMвчера в 10:19

Интрига на нефтяном рынке разрешится в пользу игроков на повышение

ПРАЙМ00:52

Американские фондовые индексы упали на 3,1-3,6%

Финмаркет00:55

Американские индексы продолжили снижение на фоне распространения коронавируса

ТАССвчера в 17:38

Фондовые торги в США завершились падением индексов

Росбалт01:10

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 00:06

Американская экономика растет на новостях об итогах «супервторника»

Эхо Москвы04 марта в 17:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 01:36, Ашберн
Общество

Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд

Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
РБК вчера в 19:06
Политика

Новый премьер Украины объяснил предложение о подаче воды в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свое предложение о подаче воды в Крым. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Lenta.ru 00:47
Авто

Кроссовер Renault Duster сменил поколение

Новинка появится и в турбированном исполнении на 156 л.с. Объявлено, что сборкой кроссовера Renault Duster займутся в Бразилии.
Rusargument вчера в 01:59
Происшествия

СК предоставил члену кущевской банды Цеповязу госзащиту

РИА Новости вчера в 03:37
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»

Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
Народные новости вчера в 16:31
Общество

В России могут изменить систему оплаты декретных отпусков и больничных

В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
RT на русском 04 марта в 19:37
Происшествия

Украинские шахматисты найдены мертвыми в Москве

Газета.Ru вчера в 19:05
Политика

Россия и Турция вводят режим прекращения огня в Идлибе

Режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб вводятся с 00:01 мск 6 марта, сообщил 5 марта журналистам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
REGNUM вчера в 12:59
Общество

За сутки вне Китая коронавирусом заразились более 2 тыс. человек

Свыше 2 тыс. человек заразились коронавирусом за пределами Китая в течение последних суток, сообщила Всемирная организация здравоохранения.
Взгляд.ру 04 марта в 18:59
Общество

Власти Петербурга поддержали решение об отмене ПМЭФ из-за коронавируса

Власти Санкт-Петербурга полностью поддерживают решение российского кабмина об отмене Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) из-за коронавируса 2019-nCoV.
РБК вчера в 14:24
Хоккей

«Вашингтон» уступил «Рейнджерс» в НХЛ, Ковальчук забил дебютный гол

В составе "Вашингтона" две шайбы забросил российский капитан команды Александр Овечкин (50, 60), свой дебютный гол за команду забил российский нападающий Илья Ковальчук (33), на счету которого также голевая передача.
РИА Новости вчера в 23:28
Происшествия

В Хабаровском крае машина с людьми провалилась под лед

В Хабаровском крае под лед провалился автомобиль УАЗ, сообщается на сайте регионального главка МЧС.
РБК вчера в 21:45
Экономика

К группе риска отнесли 38 российских банков

38 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год.
Lenta.ru вчера в 22:07
Общество

ФБР запустило рекламу на русском языке с фото Высоцкого

Федеральное бюро расследований США разместило в Facebook собственную рекламу на русском языке с призывом к сотрудничеству и фотографией советского актера и певца Владимира Высоцкого.
РИА Новости вчера в 20:51
Происшествия

Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети

Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".
РИА Новости вчера в 15:07
Политика

ЕС на экстренном заседании обсудит улучшение отношений с Россией

Страны Евросоюза по многим причинам нуждаются в улучшении отношений с Россией и Турцией.
Ридус вчера в 14:23
Общество

В Москве простились с мужем блогера Диденко

28 февраля Екатерина Диденко вместе с мужем Валентином и компанией друзей отмечали день рождения инста-блогера.
АБН вчера в 05:31
Экономика

Секретный экспорт России составил более $55 млрд

Экспорт из России товаров скрытых категорий таможенной статистики (коды — SS, SSSS и т.д.), включая оружие, боеприпасы, военную технику, самолеты и природный газ, сократился в 2019 году на 13%.
РБК вчера в 16:00
Общество

Синоптик назвал лето 2020 года идеальным для здоровья людей

Лето этого года будет теплее, чем обычно, заявил «Газете.Ru» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Татар-информ вчера в 09:16
Происшествия

Излечившийся от коронавируса китаец умер от повторного заражения

Скончался 36-летний житель Уханя, который вылечился от коронавируса, но заразился повторно, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 06:41
Политика

Элизабет Уоррен собирается выйти из президентской гонки в США

Сенатор штата Массачусетс Элизабет Уоррен планирует снять свою кандидатуру на участие в президентских США от демократической партии и объявит об этом свою штабу в четверг, 5 марта.
Ведомости вчера в 11:11
Происшествия

В Петербурге проверяют более 60 приехавших человек на коронавирус

Более 60 человек, приехавших в Санкт-Петербург из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, обследуют в Клинической инфекционной больнице имени С.П. Боткина, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
РИА Новости 00:49
Общество

Попавшая в скандал краснодарская судья написала открытое письмо Путину

Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева написала президенту России Владимиру Путину открытое письмо о травле со стороны СМИ.
РБК вчера в 09:42
Армия и оружие

Китай: своими учениями в Черном море Россия унизила США

Piter.tv 00:23
Космос

Космонавт Борисенко может полететь на МКС на новом корабле США

RT на русском вчера в 20:00
Политика

Путин попросил депутатов Думы «не перегружать» Конституцию

Нужные решения по поправкам в Конституцию уже найдены, необходимо не перегружать Основной закон.
РБК вчера в 17:23
Космос

Найден способ достичь скорости света

Sibnet Новости 03 марта в 09:33
Музыка

Лоза обвинил современных музыкантов в воровстве старых песен

Певец и композитор Юрий Лоза заявил, что современные музыканты воруют старые хорошие композиции, добавляют в них провокационные высказывания и выдают за свое творчество.
Газета.Ru вчера в 22:57
Армия и оружие

Оглашен прогноз о разгроме флота РФ в Средиземном море в случае войны с Турцией

В случае начала вооруженного противостояния с Турцией из-за ситуации в Сирии российский флот в Средиземном море будет разгромлен.
Аргументы недели 00:58
Общество

В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное