Экономика
Finam.RuАмериканские индексы торгуются в плюсе
Нефть марки Brent растет на 0,93% до 52,07 за баррель. Цена на золото подрастает на 0,08% и торгуется на уровне $1641,7 за тройскую унцию. Валютная пара EUR/USD торгуется в минусе у отметки 1,1132, теряя 0,38%.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 01:49, Ашберн
Политика
Переговоры Путина и Эрдогана длились пять часов
Происшествия
Украинские шахматисты найдены мертвыми в Москве
Общество
Минфин предложил конфисковывать незаконно выведенную валюту
Минфин предлагает разрешить использовать конфискацию, если речь идет о невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов (ст. 193 и 193.1 соответственно).
Политика
Путин назвал востребованными поправки в Конституцию
Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в России с момента принятия Конституции изменилась кардинальным образом, поэтому поправки в Основной закон являются востребованными.
Биатлон
Немка Херрман выиграла женский спринт на этапе КМ
Общество
Синоптик назвал лето 2020 года идеальным для здоровья людей
Лето этого года будет теплее, чем обычно, заявил «Газете.Ru» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Музыка
Лоза обвинил современных музыкантов в воровстве старых песен
Певец и композитор Юрий Лоза заявил, что современные музыканты воруют старые хорошие композиции, добавляют в них провокационные высказывания и выдают за свое творчество.
Экономика
К группе риска отнесли 38 российских банков
38 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год.
Армия и оружие
Асад заявил, что Сирия не совершала враждебных действий против Турции
Президент Сирии Башар Асад заявил, что Сирия не совершала никаких враждебных действий в отношении Турции, и нынешние разногласия между странами «нелогичны».
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»
Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
Происшествия
СК попросил арестовать главу корпорации «Ак Барс» по делу о взятке
В феврале 2019 года сообщалось, что чиновник Минобороны РФ Юрий Ефимов в рамках сделки со следствием рассказал о полученных от Мистахова двух взятках на 65 миллионов рублей.
Хоккей
Мэттьюс обогнал Овечкина в снайперской гонке НХЛ
Возглавляет зачёт снайперов нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк (47 шайб в 67 матчах), в активе Мэттьюса 46 голов в 67 встречах, на счету Овечкина 45 точных бросков в 64 матчах.
Армия и оружие
Ракета «Циркон» станет кошмаром для ВМС США
Автор американского журнала The National Interest Майкл Пек назвал кошмаром для ВМС США сценарий, когда каждый российский надводный корабль будет нести гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон».
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в пятницу, 6 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Общество
Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд
Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
Кино
Тайка Вайтити снимет мультсериал «Чарли и шоколадная фабрика»
Новозеландский актер и режиссер Тайка Вайтити готовится снять мультсериал «Чарли и шоколадная фабрика» по одноименной повести Рональда Даля.
Общество
В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса.
Общество
Авиакомпания S7 сделала все билеты возвратными из-за коронавируса
Отмечается, что купленные в этот период билеты можно будет сдать без ограничений.
Политика
Новый премьер Украины объяснил предложение о подаче воды в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свое предложение о подаче воды в Крым. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Общество
Китаю прогнозируют вторую волну эпидемии коронавируса
По причине быстрого распространения COVID-19 после 20 января власти КНР ввели беспрецедентные и эффективные меры по сдерживанию эпидемии.
Политика
Утверждена новая структура аппарата правительства России
В пресс-службе отметили, что в аппарате правительства будут работать 1545 человек.
Общество
Более 700 студентов в Петербурге помещены в карантин по коронавирусу
Наука
Крымская терракотовая голова датирована V веком до нашей эры
Терракотовую голову, которую нашли при строительстве Крымского моста. По оценкам историков, скульптура была создана в V веком до нашей эры.
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
Общество
МВД сообщило об участившихся случаях подделок банковских карт
Количество подделок банковских карт возросло на 57,2% в 2019 году. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-центр МВД России.
Политика
Минск призвал решить проблему нефти, прежде чем углублять интеграцию
Белоруссия не видит смысла продолжать работу с РФ над "дорожными картами" по углублению интеграции, пока не решены вопросы с поставками нефти в республику, заявил в четверг глава белорусского МИД Владимир Макей.
Общество
ФБР запустило рекламу на русском языке с фото Высоцкого
Федеральное бюро расследований США разместило в Facebook собственную рекламу на русском языке с призывом к сотрудничеству и фотографией советского актера и певца Владимира Высоцкого.
Здоровье
У молодых россиянок стали чаще выявлять рак груди
Общество
ВЦИОМ узнал мнение россиян о поправках в Конституцию РФ
Всероссийский центр общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные исследования об отношении жителей РФ к общероссийскому голосованию по внесению поправок в Конституцию.
Авто
General Motors представил платформу для электрокаров
Компания General Motors представила модульную платформу, а также батарейную систему для будущих электромобилей.