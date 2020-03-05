Экономика

Деловое.ТВДеловое.ТВЭкономика США растет на новостях об итогах «супервторника»

Победа в избирательной кампании Джо Байдена привела к росту котировок. Экономика США растет на новостях об итогах "супервторника". Об этом стало известно после торгов в среду, 4 марта.
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Рынок США возобновил обвал на фоне распространения коронавируса

РБК11:41

Американская экономика растет на новостях об итогах «супервторника»

Эхо Москвывчера в 17:07

«Супервторник» не помог: Уолл-стрит снова падает

REGNUM10:19

Фондовые торги в США завершились сильным ростом индексов

Росбалт01:10

Российский рынок акций открылся уверенным ростом

Финмаркет02:05

Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже открылись снижением индексов

ТАСС10:03

Американские индексы торгуются в плюсе

Finam.Ruвчера в 11:30
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Политика

Путин призвал Эрдогана не разрушать отношения между РФ и Турцией

На встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости обсудить сложившуюся ситуацию в Идлибе, чтобы не допустить ухудшения российско-турецких отношений.
Ридус 09:33
Происшествия

СК предоставил члену кущевской банды Цеповязу госзащиту

Центральный аппарат Следственного комитета взял члена кущевской банды Вячеслава Цеповяза под госзащиту как свидетеля по делу бывшего начальства амурской колонии, сообщил РИА Новости адвокат Генрих Хачатуров.
РИА Новости 03:37
Происшествия

В Омске совершил посадку якобы заминированный самолет

Сегодня, 5 марта в Омске совершил посадку борт Airbus А320, вылетевший утром из московского Шереметьево.
Исильпресс 06:21
Единоборства

Александр Емельяненко: на зоне был блатным

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал о своем пребывании в местах лишения свободы.
РИА Новости 10:11
Армия и оружие

Сирия попыталась сбить турецкий истребитель F-16 из С-200

Сирийская арабская армия предприняла попытку сбить турецкий истребитель из комплекса С-200 "Агара".
Деловое.ТВ вчера в 06:12
Общество

В Калифорнии ввели режим ЧС из-за коронавируса

Власти штата Калифорния объявили о введении чрезвычайной ситуации из-за коронавируса, количество умерших от него в США растет, передает Reuters.
Коммерсантъ вчера в 23:30
Гаджеты

Российские ювелиры создали Samsung Galaxy S21 за 2 690 000 рублей

Удача стала главной идеей новой коллекции дизайнов от российских ювелиров.
Android-robot.com 04:50
Футбол

Холанн считает Месси и Неймара лучшими футболистами всех времен

Нападающий «Боруссии» Эрлин Холанн сравнил Лионеля Месси, Неймара и Криштиану Роналду.
Спорт-Экспресс 10:10
Происшествия

Таксиста обвинили в изнасиловании школьницы под Калининградом

Таксиста обвиняют в изнасиловании 15-летней школьницы в поселке Малое Исаково под Калининградом, он арестован, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК по Калининградской области Наталья Гацко.
РИА Новости 09:01
Общество

В Петербурге студента из Италии обследуют на коронавирус

В Санкт-Петербурге итальянский студент был госпитализирован с диагнозом ОРВИ, его обследуют в том числе на коронавирус.
Коммерсантъ вчера в 19:59
Энергетика

Газпром: уведомлений от Китая о форс-мажоре не было

Ранее об объявлении форс-мажора крупнейшим импортером газа в КНР — компанией Petrochina, сообщило агентство Reuters.
REGNUM 07:09
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Известия вчера в 11:27
Экономика

Российскому ОПК спишут долги на сотни миллиардов рублей

Российским предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) будут реструктурированы долги на 750 млрд рублей, почти половина из которых будет списана, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
Интерфакс 10:35
Игры

Мик Гордон рассказал о записи саундтрека DOOM Eternal с хэви-метал-хором

Bethesda выпустила дневник разработчиков DOOM Eternal, который, наверное, будет интересен абсолютно всем — он посвящён записи саундтрека шутера с помощью «любительского» хэви-метал-хора.
Игромания.ру 10:24
Экономика

ВЭБ обвинил Украину в незаконной продаже дочернего банка

Украинские власти на торгах 4 марта незаконно продали акции Проминвестбанка, дочернего банка российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.
РБК 03:49
Общество

Силуанов назвал отмирающие профессии в России

Говоря про охранников, Силуанов отметил, что для обеспечения безопасности в России повсюду работают охранные агентства, но благодаря системам мониторинга, камерам необходимость в таком количестве охранников теряется.
Российская газета 09:48
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева ушла с «Муз-ТВ»

Газета.Ru 10:34
Экономика

Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян

Осенью 2019 года Путин отмечал, что зарплаты россиян растут, однако реальные доходы стоят на месте. Он призвал менять такую ситуацию.
RT на русском вчера в 01:34
Общество

На могиле Сталина Зюганов призвал Путина стать вождем

Сегодня, 5 марта лидер КПРФ Геннадий Зюганов возложил цветы к могиле Иосифа Сталина в день 67-й годовщины его смерти.
Южный Федеральный 10:06
Здоровье

Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей

Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
РИА Новости 03 марта в 19:59
Хоккей

«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» в матче плей-офф КХЛ

RT на русском 11:42
Общество

В Екатеринбурге устроят салют в связи с годовщиной смерти Сталина

REGNUM 08:15
Происшествия

Шесть грузовых вагонов сошли с рельсов в Татарстане

НТА-Приволжье – Шесть грузовых вагонов сошли с рельсов в Татарстане.
НТА-Приволжье 10:14
Общество

«Аэрофлот» приостановил рейсы в Гонконг

«Аэрофлот» временно приостанавливает авиасообщение с Гонконгом, говорится на сайте перевозчика.
Ведомости 09:38
Биатлон

Губерниев назвал Тихонова виновником обысков у российских биатлонистов

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что исполняющая обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сара Фуссек-Хаккарайнен обратилась в полицию с просьбой провести обыски у лидера сборной России Александра Логинова после интервью четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.
РБК 06:15
Общество

Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии

Госдума снизила возраст для получения права на негосударственную пенсию.
РИА Новости 09:18
Общество

Россиянам пообещали «малиновое» лето

Синоптик назвал предстоящее лето «малиновым» по цвету прогностических карт.
BFM.ru 06:52
Происшествия

Житель Калуги получил 5 лет и 2 месяца колонии за одобрение теракта в Архангельске

Второй Западный окружной военный суд Калуги приговорил к пяти годам и двум месяцам колонии общего режима местного жителя Ивана Любшина за оправдание терроризма из-за комментария во «ВКонтакте».
Коммерсантъ 11:15
Общество

Суд в Лондоне обязал Тинькова сдать российский и кипрский паспорта

Условия залога для Олега Тинькова (основатель TCS Group Holding) подразумевают передачу российского и кипрского паспортов, а также документа о резидентстве Италии, свидетельствуют материалы Вестминстерского магистратского суда, с которыми ознакомился РБК.
Коммерсантъ вчера в 17:20
Общество

Шварценеггер подал в суд на российскую компанию

BFM.ru 03:55
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