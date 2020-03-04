Финансы
Finam.RuАмериканские индексы торгуются в плюсе
В среду, 4 марта, в первой половине торговой сессии американский фондовый рынок демонстрирует положительную динамику после того, как вчера ФРС неожиданно снизила процентную ставку на 0,5% до 1%-1,25%.
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Происшествия
Журналистов «Медузы» допросили по делу «Сети»
Максима Солопова и Кристину Сафонову - авторов публикации "Медузы" про убийство, связанное с делом "Сети" (запрещена в России), - допросили как свидетелей.
Политика
Рада назначила Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра Украины
Ранее в среду Рада одобрила отставку Алексея Гончарука с поста премьер-министра Украины, на котором он работал с 29 августа 2019 года.
Шоу-бизнес
Кудрявцева сравнила Бузову с Зайцем из "Ну, погоди!"
Позже Кудрявцева опубликовала эпизод из мультфильма "Ну, погоди!", где Волк карабкается по веревке, а Заяц, не зная, что делает, перерезает ее.
Политика
Bloomberg узнал о поручении Мишустина восстановить связи с ОЭСР
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить план восстановления контактов с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника.
Армия и оружие
Асад считает, что Турция действует в Идлибе по указке США
Президент Сирии Башар Асад заявил, что глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган действует в сирийском Идлибе по указке США.
Здоровье
Первый в мире случай энцефалита из-за коронавируса выявили в Китае
Из Пекинской больницы 25 февраля был выписан пациент, у которого в диагнозе значились пневмония и энцефалит, вызванные новым видом коронавируса.
Политика
Блумберг отказался продолжать борьбу за пост президента США
По данным СМИ, настоящей причиной отказа Блумберга продолжать борьбу за номинацию от Демократической партии стал неожиданно слабый результат, показанный им в «супервторник», когда за кандидатов в президенты от демократов голосовали жители 14 штатов, а также Американского Самоа.
Игры
В PlayStation Store началась распродажа с двойными скидками
В магазине Sony началась новая распродажа, во время которой подписчики PlayStation Plus могут получить двойную скидку.
Культура
Челябинск выиграл право провести фестиваль граффити «Культурный код»
Сегодня, 4 марта, стало известно, что Челябинская область победила в голосовании за право принять фестиваль уличного искусства "Культурный код", пишут СМИ.
Армия и оружие
На параде Победы в Москве впервые покажут огнеметы ТОС-2 «Тосочка»
Новейшие тяжелые огнеметы ТОС-2 «Тосочка» впервые пройдут в колонне военной техники на параде Победы на столичной Красной площади.
Футбол
«Спартак» и ЦСКА объявили стартовые составы на матч Кубка России
Футболисты Никола Влашич и Федор Чалов выйдут в стартовом составе ЦСКА в четвертьфинальном матче Кубка России со "Спартаком", сообщается в микроблоге армейцев в Twitter.
Общество
Задержаны предполагаемые распространители фейков о коронавирусе
В среду, 4 марта, стало известно о задержании ряда подозреваемых в распространении фейков про вспышку коронавируса в российской столице.
Спорт
Лыжник Большунов стал пятым в спринте свободным стилем на этапе КМ
Российский лыжник Александр Большунов стал пятым в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в норвежском Драммене.
Здоровье
Саратовская область сможет избавиться от дефицита медиков лишь через 6 лет
Проблема острого кадрового голода в системе здравоохранения в Саратовской области не будет решена еще в течение 5-6 лет.
Общество
BMW презентовала новый логотип марки
"РГ" рассказывала о новом концепте BMW i4 Gran Coupe, который появится в серии в следующем году.
Происшествия
Суд арестовал ректора технического университета в Воронеже
Ленинский районный суд Воронежа 4 марта поддержал ходатайство следствия о заключении Сергея Колодяжного под стражу.
Политика
В турецком парламенте подрались депутаты
Массовая драка произошла в парламенте Турции из-за слов в адрес турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, передаёт 4 марта NTV.
Армия и оружие
Сирия пыталась сбить турецкий F-16 с помощью С-200
Сирийская армия предприняла попытку сбить истребитель F-16 турецких Военно-воздушных сил (ВВС) с помощью зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200, сообщает Al Masdar News.
Шоу-бизнес
Алсу призналась в любви к платьям с одним рукавом
Певица Алсу призналась в любви к платьям с одним рукавом.
Общество
В Госдуме отклонили поправки о закреплении пенсионного возраста
В ходе обсуждений комитет не поддержал еще одно предложение депутатов от СР: они подготовили поправку, согласно которой в РФ гарантируется "безвозмездное предоставление каждому желающему гражданину земельного участка площадью не менее одного гектара для строительства дома и ведения личного хозяйства".
Хоккей
IIHF допустила отмену чемпионата мира по хоккею из-за коронавируса
Вице-президент Международной федерации хоккея (IIHF) Калерво Куммола заявил, что чемпионат мира 2020 года может быть отменен из-за распространения коронавируса.
Экономика
Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам
Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.
Армия и оружие
Террористы в Идлибе отравились при попытке использовать химоружие
Боевики в сирийском Идлибе хотели применить химическое оружие, но отравились им сами.
Музыка
Вокалист Little Big оценил выбор группы на Евровидение от России
Шоу-бизнес
Алексей Панин заявил о желании покинуть Россию
Здоровье
Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.