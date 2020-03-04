В среду, 4 марта, в первой половине торговой сессии американский фондовый рынок демонстрирует положительную динамику после того, как вчера ФРС неожиданно снизила процентную ставку на 0,5% до 1%-1,25%.

Происшествия Журналистов «Медузы» допросили по делу «Сети» Максима Солопова и Кристину Сафонову - авторов публикации "Медузы" про убийство, связанное с делом "Сети" (запрещена в России), - допросили как свидетелей.

Политика Рада назначила Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра Украины Ранее в среду Рада одобрила отставку Алексея Гончарука с поста премьер-министра Украины, на котором он работал с 29 августа 2019 года.

Политика Bloomberg узнал о поручении Мишустина восстановить связи с ОЭСР Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить план восстановления контактов с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника.

Политика Блумберг отказался продолжать борьбу за пост президента США По данным СМИ, настоящей причиной отказа Блумберга продолжать борьбу за номинацию от Демократической партии стал неожиданно слабый результат, показанный им в «супервторник», когда за кандидатов в президенты от демократов голосовали жители 14 штатов, а также Американского Самоа.

Футбол «Спартак» и ЦСКА объявили стартовые составы на матч Кубка России Футболисты Никола Влашич и Федор Чалов выйдут в стартовом составе ЦСКА в четвертьфинальном матче Кубка России со "Спартаком", сообщается в микроблоге армейцев в Twitter.

Общество Задержаны предполагаемые распространители фейков о коронавирусе В среду, 4 марта, стало известно о задержании ряда подозреваемых в распространении фейков про вспышку коронавируса в российской столице.

Общество BMW презентовала новый логотип марки "РГ" рассказывала о новом концепте BMW i4 Gran Coupe, который появится в серии в следующем году.

Происшествия Суд арестовал ректора технического университета в Воронеже Ленинский районный суд Воронежа 4 марта поддержал ходатайство следствия о заключении Сергея Колодяжного под стражу.

Политика В турецком парламенте подрались депутаты Массовая драка произошла в парламенте Турции из-за слов в адрес турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, передаёт 4 марта NTV.

Общество В Госдуме отклонили поправки о закреплении пенсионного возраста В ходе обсуждений комитет не поддержал еще одно предложение депутатов от СР: они подготовили поправку, согласно которой в РФ гарантируется "безвозмездное предоставление каждому желающему гражданину земельного участка площадью не менее одного гектара для строительства дома и ведения личного хозяйства".

Экономика Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.