Нефть марки Brent растет на 0,93% до 52,07 за баррель. Цена на золото подрастает на 0,08% и торгуется на уровне $1641,7 за тройскую унцию. Валютная пара EUR/USD торгуется в минусе у отметки 1,1132, теряя 0,38%.

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Биатлон Губерниев обвинил Тихонова в доносе на Логинова во время ЧМ Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что обыски в отеле российских биатлонистов во время минувшего чемпионата мира могли быть связаны со словами Александра Тихонова.

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Биатлон Адвокат Родченкова опроверг фальсификацию его подписей Джим Уолден, представляющий интересы информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова, дал ответ на заявление о возможной фальсификации подписей своего клиента в его показаниях по допинг-делам российских биатлонисток Яны Романовой, Ольги Вилухиной и Ольги Зайцевой.

Хоккей Россия может провести чемпионат мира по хоккею Россия обратилась в Международную федерацию хоккея с предложением провести чемпионат мира 2020 года на тот случай, если турнир будет перенесен из Швейцарии из-за вспышки коронавируса.

Футбол Форвард «Монако» Мартинш дисквалифицирован на полгода за толчок судьи Вингер «Монако» Желсон Мартинш получил дисквалификацию на 6 месяцев за толчок главного арбитра матча 22-го тура чемпионата Франции с «Нимом» (1:3). «Монако» принимает к сведению решение дисциплинарного комитета лиги наложить санкции на Желсона Мартинша на 6 месяцев с 6 февраля.

Общество Скрытый экспорт из России сократился на 13% По сравнению с 2018 годом показатель сократился на 13%, сообщает РБК. Скрытый экспорт в общей структуре составил 13%.

Экономика Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.

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