Экономика
Finam.RuАмериканские индексы торгуются в плюсе
Нефть марки Brent растет на 0,93% до 52,07 за баррель. Цена на золото подрастает на 0,08% и торгуется на уровне $1641,7 за тройскую унцию. Валютная пара EUR/USD торгуется в минусе у отметки 1,1132, теряя 0,38%.
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Общество
В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции, соответствующий указ опубликован на портале мэра и правительства города.
Хоккей
Ассистентский хет-трик Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Вашингтон»
Главным героем матча стал форвард "рейнджеров" Мика Зибанеджад, оформивший пять голов в ворота соперника.
Происшествия
Под Хабаровском автомобиль с людьми провалился под лед
Биатлон
Губерниев обвинил Тихонова в доносе на Логинова во время ЧМ
Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что обыски в отеле российских биатлонистов во время минувшего чемпионата мира могли быть связаны со словами Александра Тихонова.
Политика
Как в Турции комментируют переговоры Путина и Эрдогана по Идлибу
Здоровье
В России зафиксирован новый случай заражения коронавирусом
Новый случай заражения коронавирусной инфекции COVID-2019 зафиксирован у гражданина Италии.
Общество
Минюст США обвинил Тинькова в подаче ложных налоговых сведений
Власти США обвиняют российского банкира Олега Тинькова, задержанного в Лондоне, в подаче ложных налоговых сведений, ему грозит до шести лет тюрьмы, об этом сообщили в минюсте Соединенных Штатов.
Биатлон
Адвокат Родченкова опроверг фальсификацию его подписей
Джим Уолден, представляющий интересы информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова, дал ответ на заявление о возможной фальсификации подписей своего клиента в его показаниях по допинг-делам российских биатлонисток Яны Романовой, Ольги Вилухиной и Ольги Зайцевой.
Происшествия
На Сахалине депутата подозревают в магазинной краже
На кадрах Иван Жила выходит из магазина, к нему приближаются полицейские, мужчину увозят.
Общество
Синоптик назвал лето 2020 года идеальным для здоровья людей
Лето этого года будет теплее, чем обычно, заявил «Газете.Ru» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Хоккей
Россия может провести чемпионат мира по хоккею
Россия обратилась в Международную федерацию хоккея с предложением провести чемпионат мира 2020 года на тот случай, если турнир будет перенесен из Швейцарии из-за вспышки коронавируса.
Политика
Путин объяснил востребованность поправок в Конституцию
Президент России Владимир Путин заявил о востребованности поправок в Конституцию.
Футбол
Форвард «Монако» Мартинш дисквалифицирован на полгода за толчок судьи
Вингер «Монако» Желсон Мартинш получил дисквалификацию на 6 месяцев за толчок главного арбитра матча 22-го тура чемпионата Франции с «Нимом» (1:3). «Монако» принимает к сведению решение дисциплинарного комитета лиги наложить санкции на Желсона Мартинша на 6 месяцев с 6 февраля.
Общество
Скрытый экспорт из России сократился на 13%
По сравнению с 2018 годом показатель сократился на 13%, сообщает РБК. Скрытый экспорт в общей структуре составил 13%.
Музыка
Солист группы «Непара» выкупил название группы и её известные песни
Экономика
Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам
Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.
Политика
Новый премьер-министр Украины выступил за подачу воды в Крым
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украины должны подавать воду в Крым для граждан.
Происшествия
Смерть многодетной омички в больнице вылилась в уголовное дело
В Омской области возбуждено уголовное дело по факту смерти 44-летней пациентки в Калачинской центральной районной больнице.
Политика
Верховная рада отправила генпрокурора Рябошапку в отставку
Верховная рада на внеочередном заседании 5 марта приняла постановление о выражении недоверия генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке.
Политика
Запрет на иностранную недвижимость не попал в поправки к Конституции
Запрет на владение иностранной недвижимостью не попал в проект поправок в Конституцию РФ, 6 марта сообщают «Ведомости».
Происшествия
СК попросил арестовать главу корпорации «Ак Барс» по делу о взятке
В феврале 2019 года сообщалось, что чиновник Минобороны РФ Юрий Ефимов в рамках сделки со следствием рассказал о полученных от Мистахова двух взятках на 65 миллионов рублей.
Футбол
Гончаренко отказался пожать руку Тедеско после матча «Спартак» — ЦСКА
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко отказался от рукопожатия с наставником столичного «Спартака» Доменико Тедеско после окончания матча 1/4 финала Кубка России по футболу.
Происшествия
Украинские шахматисты найдены мертвыми в Москве
Космос
Отель на орбите появится в 2024 году: каким он будет
Если ничего не помешает, то они сбудутся уже в 2024 году, когда к МКС прилетит первый гостиничный модуль на 8 человек.
Энергетика
ОПЕК настаивает на сокращении добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки
После отъезда Новака ОПЕК предложил сократить квоты на 1,5 млн баррелей до июня 2010 по соглашению ОПЕК +, следует из официального заявления на сайте картеля.
Общество
В России стали чаще подделывать банковские карты
В России количество поддельных банковских карт выросло в прошлом году на 57,2%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-центр МВД России.
Финансы
Дали взнос: планы Минфина могут повысить нагрузку на ИП на 50 млрд
Предложение Минфина повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей приведет к тому, что к 2024 году налоговая нагрузка на эту категорию вырастет на 50 млрд рублей.