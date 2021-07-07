ПРАЙМАмериканские индексы умеренно выросли в среду на протоколах ФРСАмериканские фондовые индексы завершили ростом торги в среду, при этом индикаторы S&P 500 и Nasdaq Composite обновили рекордные максимумы.ФинмаркетГонконгский Hang Seng сократился на 2,9%, китайский CSI 300 потерял 1,02%, японский Nikkei 225 снизился на 0,88%.SIA.ruОднако, даже крупные технологические акции упали в результате широкой рыночной коррекции в четверг.ПРАЙМБумаги китайских технологических компаний, торгуемые в США, также подверглись давлению на фоне новостей о том, что Пекин ужесточает контроль за сектором.ИнтерфаксЧитать далееСвернутьПодробнее о событииРынки могут продолжить коррекцию вниз до конца неделиFinam.Ruвчера в 09:15Американские индексы нацелились на дальнейший ростExpert.ruвчера в 05:45Китайские акции рухнули на американском рынкеОбщественная служба новостей6 июля в 12:31Падение рынка акций РФ спустя час торгов в четверг усилилось до 1-1,5% на фоне негативной внешней конъюнктурыФинмаркетвчера в 04:40Фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq обновили рекордыИнтерфаксвчера в 00:00Опубликованы протоколы июньского заседания ФРС. Пока все спокойноПРАЙМвчера в 02:18Индексы Nasdaq и S&P 500 установили новые рекордыКомпаниявчера в 03:08Показать ещёОценить2Поделиться