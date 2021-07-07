ПРАЙМАмериканские индексы умеренно выросли в среду на протоколах ФРСАмериканские фондовые индексы завершили ростом торги в среду, при этом индикаторы S&P 500 и Nasdaq Composite обновили рекордные максимумы.ФинмаркетТрейдеры оценивали протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) от 15-16 июня.ФинмаркетВ то же время лишь некоторые члены комитета заявили о необходимости выкупа активов в ближайшее время.SIA.ruБумаги китайских технологических компаний, торгуемые в США, также подверглись давлению на фоне новостей о том, что Пекин ужесточает контроль за сектором.ИнтерфаксЧитать далееСвернутьKadara.ruKadara.ruФинансовая газетаОбщественная служба новостейПодробнее о событииПадение на биржах в Москве и Нью-Йорке и рост нефти. Обзор финансового рынка от 8 июляBFM.ruвчера в 14:59Американские индексы упали на слабой трудовой статистикеПРАЙМвчера в 16:16Фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq обновили рекордыИнтерфаксвчера в 00:00Индексы Nasdaq и S&P 500 установили новые рекордыКомпаниявчера в 03:08Цены рублевых корпоративных бондов в четверг могут чуть снизиться под давлением внешнего негативаФинмаркетвчера в 04:38Рынки могут продолжить коррекцию вниз до конца неделиFinam.Ruвчера в 09:15Китайские акции рухнули на американском рынкеОбщественная служба новостей6 июля в 12:31Показать ещёОценить2Поделиться