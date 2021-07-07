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Американские индексы умеренно выросли в среду на протоколах ФРС

Американские фондовые индексы завершили ростом торги в среду, при этом индикаторы S&P 500 и Nasdaq Composite обновили рекордные максимумы.
Финмаркет
Трейдеры оценивали протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) от 15-16 июня.
Финмаркет
В то же время лишь некоторые члены комитета заявили о необходимости выкупа активов в ближайшее время.
SIA.ru
Бумаги китайских технологических компаний, торгуемые в США, также подверглись давлению на фоне новостей о том, что Пекин ужесточает контроль за сектором.
Интерфакс

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BFM.ruвчера в 14:59

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Александра Винника задержали во время отдыха в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвинили в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через ныне не существующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е.
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Последние несколько дней о состоянии певицы информация поступает от ее духовника, настоятеля Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря Рязанской епархии игумена Луки (Степанова).
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Телекомментатор Губерниев высказался об отставке Черчесова с поста тренера сборной России

Известный журналист и телекомментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение Российского футбольного союза (РФС) уволить Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной сборной.
РИА Новостивчера в 09:50