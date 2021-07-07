Винника в августе освободят из французской тюрьмы и экстрадируют в Грецию

Александра Винника задержали во время отдыха в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвинили в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через ныне не существующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е.