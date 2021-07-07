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Американские индексы умеренно выросли в среду на протоколах ФРС

Американские фондовые индексы завершили ростом торги в среду, при этом индикаторы S&P 500 и Nasdaq Composite обновили рекордные максимумы.
Финмаркет
Гонконгский Hang Seng сократился на 2,9%, китайский CSI 300 потерял 1,02%, японский Nikkei 225 снизился на 0,88%.
SIA.ru
Однако, даже крупные технологические акции упали в результате широкой рыночной коррекции в четверг.
ПРАЙМ
Бумаги китайских технологических компаний, торгуемые в США, также подверглись давлению на фоне новостей о том, что Пекин ужесточает контроль за сектором.
Интерфакс

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