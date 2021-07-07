Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил бывшего гендиректора особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" (Свердловская область) Артемия Кызласова к 10 годам колонии строгого режима по делу о получении взятки в особо крупном размере, передает корреспондент ТАСС из суда.
Напомним, ранее власти Кубани приняли решение о заселении в средства размещения туристов с 1 июля при наличии отрицательного ПЦР-теста, сертификата о вакцинации (либо с медотводом) или переболевших коронавирусом (со справкой).
Региональная электричка сошла с рельсов в федеральной земле Зальцбург в центре Австрии, один вагон упал в реку Мур, 17 школьников получили легкие травмы, сообщила в пятницу РИА Новости представитель регионального Красного Креста.