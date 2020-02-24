Днем падением открылись европейские фондовые рынки, биржевые индексы опустились до трехлетних минимумов. Индекс Stoxx Europe 600 при открытии торгов упал на 3,6% – до минимальной отметки с июня 2016 г. Итальянский индекс FTSE MIB понизился на 4,4%.

Американские индексы упали до минимумов за полгода из-за коронавируса

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Хоккей Ковальчук стал игроком «Вашингтона» «Вашингтон» станет для Ильи Ковальчука уже третьей командой в текущем сезоне.

Общество В Госдуме задумались об уничтожении незаконного алкоголя В марте этого года Госдума планирует рассмотреть в первом чтении предложенный правительством законопроект об уничтожении алкоголя, ставшего предметом административных нарушений.

Происшествия В Подмосковье произошел крупный пожар на складах Площадь пожара на складах в подмосковном поселке Новый составляет 4 тыс. кв. м, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МЧС РФ.

Авто КамАЗ планирует увеличить долю грузовиков на рынке РФ до 46% В прошлом году КамАЗ продал 35,5 тыс. новых грузовиков, из которых на российском рынке было реализовано 30,5 тыс. единиц, а на экспорт было отправлено более 5 тыс. В отчётный период грузовики отправляли в Казахстан, Туркменистан, а также Узбекистан.