Экономика

ВедомостиВедомостиАмериканские индексы упали до минимумов за полгода из-за коронавируса

Днем падением открылись европейские фондовые рынки, биржевые индексы опустились до трехлетних минимумов. Индекс Stoxx Europe 600 при открытии торгов упал на 3,6% – до минимальной отметки с июня 2016 г. Итальянский индекс FTSE MIB понизился на 4,4%.
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Американские индексы упали до минимумов за полгода из-за коронавируса

Ведомостивчера в 11:49

Фондовые торги в США закрылись падением индексов во второй день подряд

ТАСС16:49

Биржи США закрылись в «красной зоне» из-за роста опасений по коронавирусу

ПРАЙМ16:47

Американские биржи закрылись в «красной зоне» из-за коронавирусной опасности

Газета.Ru16:54

Вслед за европейскими рынками падением открылись и американские биржи. Все боятся коронавируса

Фонтанка.Рувчера в 11:12

Американские индексы упали из-за угрозы пандемии

РБКвчера в 09:48

Мировые рынки пребывают на пессимистичной волне

Finam.Ruвчера в 04:30
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Футбол

Судья финала Кубка Легенд поблагодарила болельщиков за поддержку

Чемпионат вчера в 02:27
Политика

Россия захотела решить вопрос о невыдаче виз в США в арбитраже ООН

Москва обратилась к ООН с просьбой передать в арбитраж дело о невыдаче американских виз российским дипломатам.
РБК 20:58
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Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»

Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
Известия 14:16
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Tele2 и Bercut имеют опыт запуска инновационных телеком-продуктов на уровне биллинговых систем: переноса остатков, услуги "Делитесь гигабайтами", "Маркета Tele2".
Finam.Ru 04:40
Общество

Суд в Петербурге перенес на среду заседание по делу «Сети»

Интерфакс 11:33
Политика

Захарова сообщила о «нападении» грузинских журналисток на делегацию РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что грузинские журналистки во вторник, 25 февраля, «набросились» на российскую делегацию в отделении ООН в Женеве.
Известия 19:55
Экономика

В России прогнозируют рост цен на непродовольственные товары

Повышение стоимости на непродовольственные товары в России прогнозируется в том случае, если в следующем году вступят в силу нормативы по полной утилизации отходов на потребительские товары и упаковки, сообщают «Известия».
RT на русском вчера в 22:35
Экономика

Российские банки планируют отказаться от бумажных договоров

Крупнейшие банки России планируют полностью отказаться от бумажных договоров с клиентами и до конца 2020 года перейти на электронную форму соглашений.
Газета.Ru 01:03
Армия и оружие

Пентагон принял этические принципы для искусственного интеллекта

РИА Новости вчера в 19:41
Политика

Экс-замглавы МИД Украины заявила о новой эре в отношениях с Россией

Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Россией наступила новая эра.
РИА Новости 12:30
Хоккей

Ковальчук стал игроком «Вашингтона»

«Вашингтон» станет для Ильи Ковальчука уже третьей командой в текущем сезоне.
Чемпионат 23 февраля в 22:15
Происшествия

В Сочи двух детей унесло в Черное море

В Лазаревском районе Сочи двух детей унесло в Черное море.
Российская газета 13:53
Политика

В Госдуму внесли поправки о принципах голосования по Конституции

В Госдуму внесены поправки, которые определяют принципы проведения всероссийского голосования по изменениям в Конституции, сообщил депутат Павел Крашенинников.
Lenta.ru 10:05
Общество

В Госдуме задумались об уничтожении незаконного алкоголя

В марте этого года Госдума планирует рассмотреть в первом чтении предложенный правительством законопроект об уничтожении алкоголя, ставшего предметом административных нарушений.
Известия 13:18
Энергетика

Портфельная компания «Роснано» успешно провела первые исследования газовых скважин в КНР

Российская компания "Геосплит" (портфельная компания фонда Rusnano Sistema Sicar) успешно провела первые исследования газовых скважин в Китае, цикл разработки технологии занял меньше года.
ТАСС 08:38
Здоровье

В Казани рассказали о состоянии пассажиров с лайнера Diamond Princess

Все пациенты находятся в хорошем состоянии. Об этом рассказал главный врач инфекционной больницы Татарстана Марат Гатауллин.
Татарстан-24 вчера в 08:50
Экономика

Энергоснабжению Баимского ГОКа на Чукотке предложили три альтернативы

НОВАТЭК, «Росатом» и «Русгидро» предложили альтернативные схемы энергоснабжения Баимского ГОКа на крупнейшем месторождении меди на Чукотке.
Ведомости 21:45
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Капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин станет отцом во второй раз.
Газета.Ru 02:28
Общество

В Хабаровске школы вновь эвакуируют из-за сообщений о минировании

В среду, 26 февраля, уроки в первую смену в школах Хабаровска прерваны из-за сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах, поступивших на электронную почту.
Вести.Ru 19:27
Общество

800 социальных объектов подключат к интернету в Вологодской области к 2022 году

800 социальных объектов подключат к интернету в Вологодской области к 2022 году. Речь идет о реализации нацпроекта "Цифровая экономика".
Медиа-Центр 35media.ru 10:20
Единоборства

Рамзан Кадыров вышел на ринг с Александром Емельяненко

Надел перчатки и вышел в ринг, - написал Емельяненко. Однако пока не появилось видео самого поединка.
Российская газета 08:50
Общество

В Кургане с премьер-министром Мишустиным обсуждают развитие Зауралья

Премьер-министр проводит совещание «Об утверждении индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области на 2020−2024 гг».
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Общество

Посольство России вошло в пятерку должников за въезд в центр Лондона

Российское посольство в британской столице вошло в пятерку самых крупных должников по оплате въезда в центр Лондона, говорится в сообщении парламента Великобритании.
Взгляд.ру 19:16
Футбол

«Бавария» обыграла «Челси» в матче Лиги чемпионов

Футболисты немецкой команды «Бавария» победили лондонский «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Коммерсантъ 16:59
Происшествия

В Подмосковье произошел крупный пожар на складах

Площадь пожара на складах в подмосковном поселке Новый составляет 4 тыс. кв. м, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС 18:19
Футбол

«Наполи» и «Барселона» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов

На 89-й минуте красную карточку получил чилийский полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль. В итоге матч завершился со счётом: 1:1.
ГЛАС.RU 17:06
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КамАЗ планирует увеличить долю грузовиков на рынке РФ до 46%

В прошлом году КамАЗ продал 35,5 тыс. новых грузовиков, из которых на российском рынке было реализовано 30,5 тыс. единиц, а на экспорт было отправлено более 5 тыс. В отчётный период грузовики отправляли в Казахстан, Туркменистан, а также Узбекистан.
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Обнаружили первое животное без митохондриальной ДНК

Ученые выявили животное, у которого нет митохондриальной ДНК, а им оказался паразит лососёвых рыб.
Газета DAILY 12:08
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Самойлова показала стройную фигуру на шестой день после родов

Супруга рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова, которая несколько дней назад родила четвертого ребенка, продемонстрировала поклонникам стройную фигуру.
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Личные данные пользователей iPhone оказались под угрозой

Как только пользователь копирует фотографию, в буфере обмена оказываются не только само изображение, но и все те данные, которые сохранены в его свойствах, объясняет программист.
Lenta.ru 22:01
Как работают Яндекс.Новости?
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