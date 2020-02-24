Экономика

ВедомостиВедомостиАмериканские индексы упали до минимумов за полгода из-за коронавируса

Днем падением открылись европейские фондовые рынки, биржевые индексы опустились до трехлетних минимумов. Индекс Stoxx Europe 600 при открытии торгов упал на 3,6% – до минимальной отметки с июня 2016 г. Итальянский индекс FTSE MIB понизился на 4,4%.
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Фондовые торги в США закрылись падением индексов из-за опасений относительно коронавируса

ТАСС16:51

Американские индексы упали из-за угрозы пандемии

РБК09:48

Американские индексы упали до минимумов за полгода из-за коронавируса

Ведомости11:49

Вслед за европейскими рынками падением открылись и американские биржи. Все боятся коронавируса

Фонтанка.Ру11:12

Биржевые индексы рухнули из-за коронавируса

Газета.Ru09:57

Последствия коронавируса были недооценены – эксперт об обвале фондового рынка США

ПРАЙМ18:01

Мировые рынки пребывают на пессимистичной волне

Finam.Ru04:30
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Политика

Федеральный реестр США раскрыл подарок Путина Трампу в 2018 году

В 2018 году президент России Владимир Путин подарил своему американскому коллеге Дональду Трампу набор из 12 серебряных монет.
РБК 14:03
Армия и оружие

В США объяснили заход американского эсминца в Черное море

Ракетный эсминец УРО "РОСС" Военно-морских сил (ВМС) США зашел в Черное море в рамках операции по обеспечению безопасности и повышению региональной стабильности в море, говорится в заявлении американских ВМС.
Газета.Ru вчера в 22:38
Общество

Минздрав Украины запретил передавать еду эвакуированным из Китая

Минздрав Украины запретил передавать еду в санаторий в Новых Санжарах, где находятся на карантине эвакуированные из китайской Ухани граждане.
RT на русском 00:56
Армия и оружие

National Interest назвал странным калибр российских патронов

Издание сообщает, что толстый короткий корпус боеприпасов этого калибра оптимально подходит для стрельбы тяжелыми пулями с малой скоростью, «что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей».
РБК 03:21
Общество

Зарубежные метеорологи объяснили аномально теплую зиму

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о причинах аномально теплой погоды в России этой зимой.
Российская газета вчера в 21:39
Политика

Захарова назвала балаганом заявления о свидетеле по делу MH17

12 декабря 2019 года МИД РФ уличил Нидерланды в попытке скрыть ошибки в расследовании, а 14 ноября в российском МИДе заявили, что совместная следственная группа (ССГ), сформированная для расследования крушения Boeing 777, подстраивает материалы под заранее заготовленное решение.
Известия 10:47
Происшествия

Автомобиль въехал в толпу на карнавале в немецком городе Фолькмарзен

Автомобиль въехал в толпу людей на карнавале в немецком городе Фолькмарзен, сообщает местная телерадиокомпания Hessenschau со ссылкой на полицию.
Ведомости 09:58
Футбол

«Ливерпуль» одержал 18-ю победу кряду в АПЛ, обыграв «Вест Хэм»

Вести.Ru 17:35
Политика

Сандерс одержал победу на праймериз демократов в Неваде

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс лидирует в первичном голосовании в Неваде за кандидатуру на пост президента США от Демократической партии.
Известия вчера в 07:45
Происшествия

В Европе зафиксировали вторую смерть от коронавируса

ТАСС 21 февраля в 18:38
Общество

Армани закрыл показ на Неделе моды в Милане из-за коронавируса

Итальянский дизайнер Джорджо Армани проведет закрытый показ на Неделе моды в Милане в воскресенье.
BFM.ru вчера в 05:50
Футбол

Футболисты «Шахтера» победили «Десну» в матче чемпионата Украины

РИА Новости вчера в 12:34
Политика

Пушков отреагировал на слова Трампа о примирении России и Украины

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о мире между Россией и Украиной в Twitter в понедельник, 24 февраля.
Известия вчера в 21:00
Баскетбол

В Лос-Анджелесе началась церемония прощания с Коби Брайантом

Тысячи фанатов собрались у домашней арены баскетбольного клуба "Лос-Анджелес Лейкерс", чтобы почтить память пятикратного чемпиона НБА Коби Брайанта и его дочери Джанны.
Москва 24 13:40
Политика

Лавров в Женеве встретился с генсеком ООН

Глава МИД РФ Сергей Лавров в Женеве за закрытыми для представителей СМИ дверями побеседовал с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем.
News.ru 16:14
Политика

В США призвали ввести санкции против РФ за вмешательство в выборы-2020

Сенаторы-демократы в США призвали госсекретаря страны Майка Помпео и главу минфина Стивена Мнучина ввести санкции в отношении России «за вмешательство в выборы 2020 года».
Известия 16:15
Энергетика

На Украине снизили цену на газ для населения

В феврале цена на газ для жителей Украины снизится на 15 процентов относительно января 2020 года.
Российская газета 12:49
Футбол

«Челси» объявил о согласовании 5-летнего контракта с Зиешем

«Челси» подтвердил, что договорился об условиях контракта с полузащитником «Аякса» Хакимом Зиешем.
Sports.ru вчера в 16:28
Политика

В Лондоне открываются слушания об экстрадиции Ассанжа в США

В Лондоне начинаются слушания по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа в США.
ТВ Центр 03:31
Шоу-бизнес

Владимир Яглыч и Антонина Паперная впервые показали 2-летнюю дочь

Владимир Яглыч и Антонина Паперная впервые показали 2-летнюю дочь Напомним, что слухи о второй беременности Антонины Паперной появились в конце декабря.
Вокруг ТВ 05:16
Общество

Суд присяжных признал Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании

Харви Вайнштейн признан судом присяжных виновным в изнасиловании и сексуальных действиях преступного характера по двум пунктам обвинения из пяти.
Газета.Ru 13:12
Общество

Сын Порошенко в годовщину «майдана» спел на концерте с Face в Лондоне

ТАСС 17:25
Политика

Опрос показал снижение рейтинга Зеленского на Украине

Если бы выборы президента Украины проходили в ближайшее время, больше всего голосов получил бы действующий президент страны Владимир Зеленский — за него проголосовали бы 40%, следует из опроса Центра имени Разумкова.
RT на русском 11:06
Политика

Власти Украины вернут должность Главного санитарного врача

В правительстве Украины в ближайшее время примут решение восстановить должность Главного государственного санитарного врача, эти функции возложат на одного из заместителей министра здравоохранения.
Московский Комсомолец 16:05
Общество

Китайский посол рассказал о вакцине против коронавируса

Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что эпидемия Covid-19 закончится в ближайшее время.
Тульская пресса 07:19
Общество

ВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса

Нужно подготовиться к возможной пандемии коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице ВОЗ в "Твиттер" Чиновник добавил, что универсального лекарства от вируса нет.
Вести.Ru 12:36
Общество

Украинский канал, вопреки запрету, показал советские фильмы 23 февраля

Украинский телеканал "Интер" включил в сетку вещания на 22-23 февраля два фильма о советских десантниках.
РИА Новости вчера в 08:01
Общество

Астролог рассказала, что ждет знаки зодиака в конце февраля

Астролог Таисия Веритас рассказала, что ждет знаки зодиака в конце февраля.
Вечерняя Москва 13:25
Армия и оружие

США, Канада и Норвегия выполнят наблюдательный полет над Россией

РИА Новости 16:07
Армия и оружие

США поставят Индии военные вертолеты на $3 млрд

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